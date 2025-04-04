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Нафта готується до найгіршого тижня за останні місяці через нові мита Трампа
08:35 04.04.2025 |
Ціни на нафту продовжили падіння на початку азіатських торгів у п'ятницю, і перебувають на шляху до найгіршого тижня за останні місяці через нові мита президента США Дональда Трампа, що викликає занепокоєння з приводу глобальної торговельної війни, яка може вплинути на попит на нафту.
Станом на 07:08 EET нафта марки Brent коштувала $69,59 за барель, а WTI - $66,39.
Ведмежі настрої посилило рішення Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників (ОПЕК+) просунути свій план збільшення видобутку нафти: тепер організація має намір повернути на ринок 411 000 барелів на добу в травні, в порівнянні з 135 000 барелів на добу, як планувалося спочатку.
"Це наближає очікуваний профіцит, який ми бачимо на ринку нафти цього року. Збільшення пропозиції ОПЕК+ повинно призвести до збільшення обсягів сирої нафти середньої кислотності і розширення спреду між котируваннями Brent і Dubai", - зазначили в п'ятницю аналітики ING. «Цей спред був незвично низьким протягом більшої частини року».
Обидва індекси почали падати після прес-конференції Трампа в середу вдень, яку він назвав «Днем визволення», оголосивши про введення 10% базового тарифу на весь імпорт в США і підвищення мит на десятки найбільших торговельних партнерів країни.
Імпорт нафти, газу і нафтопродуктів був звільнений від нових масштабних мит Трампа, але ця політика може розпалити інфляцію, сповільнити економічне зростання і посилити торговельні суперечки, що вплине на ціни на нафту.
Goldman знизив прогнози цін на нафту на тлі побоювань щодо мит та збільшення пропозиції ОПЕК+
Goldman Sachs знизив прогноз середньої ціни на нафту марки Brent цього року на 5,5% до 69 доларів за барель, а ціни на нафту марки WTI - на 4,3% до 66 доларів, посилаючись на ризики збільшення пропозиції ОПЕК+ та глобальну торговельну війну, що може спровокувати рецесію.
Брокерська компанія також знизила прогноз середньої ціни нафти марки Brent у 2026 році на 9% до $62, а нафти марки WTI - на 6,3% до $59, і попередила, що нові оцінки можуть бути знижені ще більше.
«Ризики для нашого зниженого прогнозу цін на нафту є негативними, особливо на 2026 рік, враховуючи зростаючі ризики рецесії і, меншою мірою, збільшення пропозиції з боку ОПЕК+», - зазначають аналітики Goldman у своїй записці.
У четвер ціни на нафту досягли найбільшого відсоткового падіння з 2022 року після того, як президент США Дональд Трамп ввів взаємні мита для багатьох країн, а вісім членів ОПЕК+ несподівано просунули свій план поетапного скорочення видобутку, збільшивши видобуток в травні.
Останнє, за словами Goldman, продемонструвало гнучкість ОПЕК щодо швидкого впровадження значного збільшення видобутку, що зменшило ймовірність зростання цін у короткостроковій перспективі через скорочення пропозиції.
Брокерський дім заявив, що тепер очікує цього року зростання попиту на нафту лише на 600 000 барелів на добу, в порівнянні з попереднім прогнозом у 900 000 б/д, і збільшення на 700 000 б/д у 2026 році.
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