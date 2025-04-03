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АНАЛІТИКА

Нафта посилила падіння, Brent втрачає 5,6% і торгується на рівні $70,8 за барель

 

Ціни на нафту посилили падіння вдень у четвер на новинах про зміну планів ОПЕК+.

Вісім країн-учасниць угоди ухвалили рішення прискорити зняття раніше ухвалених в обсязі 2,2 млн барелів на добу обмежень у видобутку нафти та збільшити видобуток з травня на 411 тис. барелів на добу, що еквівалентно трьом щомісячним надбавкам, ідеться у пресрелізі ОПЕК.

Згідно з новим планом, квота Росії в травні становитиме 9,083 млн б/д, Саудівської Аравії - 9,2 млн б/д.

Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:39 EET торгуються по $70,79 за барель, що на $4,16 (5,55%) нижче від рівня закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $4,19 (5,84%), до $67,52 за барель.

Інвестори також продовжують оцінювати дані про запаси в США і нові імпортні мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом.

Трамп оголосив у середу про рішення запровадити дзеркальні мита щодо іноземних торгових партнерів його країни. При цьому він пояснив, що американські мита "не будуть повністю дзеркальними", і показав таблицю, в якій зазначено, які мита в середньому діють щодо США в інших країнах, і які запроваджуються у відповідь.

Так, згідно з таблицею, в Китаї мита на продукцію США становлять у середньому 67%, а відповідні американські будуть на рівні 34%. Мита в ЄС оцінюються в 39%, відповідні - на рівні 20%.

Мита з боку Японії - 46%, відповідні мита з боку США - 24%. Індійські мита на американські товари оцінено в 52%, відповідні - 26%.

Трамп також зазначив, що встановив базовий мінімальний рівень мит у 10%. У Білому домі тим часом пояснили, що він почне діяти 5 квітня, а вищі мита - 9 квітня.

Згідно з опублікованими напередодні офіційними даними, комерційні запаси нафти в США минулого тижня зросли на 6,165 млн барелів, дистилятів - на 264 тис. барелів. При цьому резерви бензину зменшилися на 1,551 млн барелів.

Опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозували зниження запасів нафти на 2 млн барелів, дистилятів - на 1,1 млн барелів, бензину - на 1,9 млн барелів.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, збільшилися на 2,373 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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