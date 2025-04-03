Нафта стабілізується в очікуванні нових мит США

Ціни на нафту стабілізувалися на обережних торгах в середу після падіння на попередній сесії через побоювання, що нові американські мита можуть поглибити глобальну торговельну війну, що може обмежити попит на нафту.

О 06:46 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1 цент до 74,50 доларів за барель після падіння на 0,4% у вівторок. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 3 центи до 71,23 долара після падіння на 0,4%. У понеділок ціни встановилися на найвищому рівні за останні п'ять тижнів.

У вівторок Білий дім підтвердив, що президент Дональд Трамп запровадить нові мита в середу, хоча не надав жодних подробиць про розмір і сферу застосування торгових бар'єрів.

«Ціни на нафту зросли майже на 2% в березні, але з тих пір залишаються стабільними, оскільки ринки очікують ясності щодо універсальних митних планів Трампа напередодні «Дня визволення». Низькі обсяги торгів на нафтовому ринку вказують на зростаюче занепокоєння щодо цих мит, незважаючи на деякі позитивні сигнали попиту з боку континентального Китаю», - зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева (Priyanka Sachdeva).

Станом на 06:53 за Києвом обсяги торгів Brent в червні склали 8 550 лотів в порівнянні з 672 617 лотами відкритого інтересу в тому ж місяці, свідчать дані ICE на ціновій платформі LSEG.

Протягом декількох тижнів Трамп рекламував 2 квітня як «День визволення», який принесе нові мита, що можуть потрясти світову торговельну систему.

Оголошення Білого дому заплановано на 16:00 за східним часом (20:00 GMT).

«Оголошення (мит) може вплинути на ціни як в бік підвищення, так і в бік зниження, хоча баланс ризиків схиляється в бік зниження, враховуючи, що слабші, ніж очікувалося, митні заходи навряд чи призведуть до значного зростання цін на нафту марки Brent, в той час як сильніші, ніж очікувалося, можуть спровокувати значний розпродаж», - зазначають аналітики BMI в своїй записці.

Зниження було компенсовано погрозами Трампа ввести додаткові мита на російську нафту, а також посиленням санкцій проти Ірану в рамках кампанії «максимального тиску» його адміністрації, спрямованої на скорочення його експорту.

«Якщо митний тиск виявиться успішним для Трампа і уможливить припинення вогню між Росією та Україною, існує сценарій, за яким ці каральні заходи можуть бути короткостроковими, а мита потенційно будуть «бугаєвими» для сирої нафти і «ведмежими» для продуктів», - сказав віце-президент Rystad Energy з питань сировинних ринків Дженів Шах.

«Поки що ціни на нафту залишаються стриманими в очікуванні офіційної реакції основних країн-імпортерів на нові запропоновані тарифи».

Запаси нафти і палива в США демонструють змішану картину попиту і пропозиції в найбільшому в світі виробнику і споживачеві.

За даними Американського інституту нафти, за тиждень, що закінчився 28 березня, запаси сирої нафти в США зросли на 6 мільйонів барелів, повідомляють джерела з посиланням на Американський інститут нафти. Запаси бензину, однак, впали на 1,6 млн барелів, а запаси дистилятів - на 11 000 барелів, повідомили джерела.

Офіційні дані про запаси сирої нафти в США від Управління енергетичної інформації будуть опубліковані пізніше в середу.