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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до слабкого зниження, Brent на рівні $74,7 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до невеликого зниження, розгубивши зростання, досягнуте раніше під час торгів.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:21 EET становить $74,73 за барель, що на $0,04 (0,05%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) торгуються по $71,45, на $0,03 (0,04%) нижче за закриття понеділка.

Трейдери аналізують останні заяви президента США Дональда Трампа, очікуючи на прояснення санкційної та торговельної політики Вашингтона.

В інтерв'ю телеканалу NBC у неділю Трамп повідомив, що має намір запровадити вторинні 25-відсоткові мита на експортовану російську нафту, якщо Москва не укладе угоду про перемир'я у розв'язаній РФ повномасштабній війні проти України.

У тому ж інтерв'ю Трамп заявив, що здійснить потужне бомбардування Ірану, якщо Вашингтон і Тегеран не досягнуть угоди щодо іранської ядерної програми.

"Посилення санкцій проти Ірану, Венесуели та Росії може обмежити пропозицію, однак запровадження тарифів США, найімовірніше, призведе до скорочення світового попиту на енергоносії та сповільнення економічного зростання, що згодом також позначиться і на попиті на нафту"", - зазначив аналітик SEB Оле Хвалб'є, додавши, що робити впевнену ставку на подальшу траєкторію цін на нафту, як завжди, доволі складно.

Трейдери очікують заяв від Трампа, який обіцяв 2 квітня анонсувати нову порцію мит щодо країн, які використовують торговельні обмеження для американських компаній.

Тим часом China National Petroleum Corp (CNPC) очікує зростання попиту на нафту в Китаї 2025 року на 1,1% - до 765 млн тонн, пише Reuters.

При цьому в CNPC прогнозують, що ціна на нафту Brent у 2025 році становитиме $65-$75 за барель, а в період з 2026 по 2030 рік - $60-$70 за барель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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