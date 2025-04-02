У березні вперше з початку грудня 2024 року ціни на пальне у роздробі почали знижуватись, повернувшись до показників початку року

Основним драйвером стало суттєве зниження зовнішнього ринку на початку місяця і зростаючий спред між роздробом і гуртом.

Так, із 20 лютого по 1 березня європейські котирування бензину зменшилися на $95/т, дизелю - на $85/т. Але в березні (з 1 по 28 число) бензин відіграв падіння і завершив місяць із середнім плюсом у $37/т (1,37 грн/л). Суттєво зросли ціни на цей вид пального на півночі Європи - + $57/т, коли у Середземномор'ї - +$23-31/т. Дизель не дотягнув $18/т (0,75 грн/л).

«Бензину було дуже багато на ринку, тому він не реагував на зростання котирувань», - розповів один з трейдерів пального.

Та вже минулого тижня ціни у гурті почали збільшуватися. І, швидше за все, будуть рости й далі. Ціна в одного з найбільших постачальників пального - Orlen Lietuva - цього тижня зросла на $58/т.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», у березні середня гуртова вартість бензину зменшилася на 1,20 грн/л, до 45,79 грн/л, дизельного пального - на 1,38 грн/л, до 45,11 грн/л.

Водночас роздрібна ціна на бензин марки А-95 просіла на 1,24 грн/л, до 55,66 грн/л, повністю відігравши здешевшання гурту, А-95 + - на 98 коп./л, до 59,22 грн/л, дизель - на 96 коп./л, до 54,36 грн/л, залишивши ще місце для маневру.

У першій половині березня скраплений газ зберігав висхідну динаміку, додавши максимально в середньому 780 грн/т, але вже в кінці місяця майже вийшов на показники кінця лютого (56 930 грн/т (+ 60 грн/т), або 30,74 грн/л). Попри висхідну динаміку гурту, у роздробі газ почав дешевшати й за місяць втратив 85 коп./л (36,13 грн/л). Останній раз така ціна фіксувалася у першій декаді січня.

Основними чинниками здешевшання були високий спред між гуртом і роздробом, який у березні вдалося втримати через зниження густини газу з потеплінням (полегшення газу з 556+ кг/м3 взимку до близько 540 кг/м3 у теплі в березневі дні знизило собівартість літра на трохи менш як 1 грн - ek) і зменшення цін на альтернативний вид пального - бензин. Наразі співвідношення між цінами на бензин А-95 і газ становить 65%, що трохи вище від показника кінця 2024-го (64%).

Хто скільки....

Найсуттєвіше штормило у мережах середнього і нижчого цінового діапазону, де ціни переглядалися неодноразово.

Найбільше в середньому у мережі - на 4,50 грн/л - здешевшав бензин на станціях криворізької мережі RLS, до найнижчих в країні 50,40 грн/л. До такого кроку оператор вдався через конкурентів та їхню дисконтну програму. Максимально просіла у RLS ціна на газ (-2 грн/л, до 33,90 грн/л). Досить в оператора суттєво знизилася і вартість дизелю - на 3,40 грн/л, до 49,40 грн/л.

Але найбільше - у середньому на 3,67 грн/л, до 55,16 грн/л - знизилася вартість дизпального у «Паралелі».

Більш як 2 грн/л втратили «світлі» в «Укрнафти», UPG, VST і Marshal. У полтавських BVS і «Автотрансу» бензин здешевшав на 2 грн/л, до 55,99 грн/л, дизель - на 1 грн/л, до 54,99 грн/л. Газ в операторів не зазнав змін (35,99 грн/л).

Державний оператор декілька разів переглядав свої ціни, знизивши у підсумку бензин на 2-2,50 грн/л, до 53,49-53,99 грн/л А-95 і 55,49-55,99 грн/л А-95+, дизель - на 1,50-2 грн/л, до 52,49-52,99 грн/л, LPG - на 1 грн/л, до 34,99 грн/л.

SOCAR, не чекаючи своїх конкурентів у сегменті, знизив вартість бензину на 1,50 грн/л, дизелю на 1,17 грн/л, газу - на 1,33 грн/л. Оператор запровадив нову систему ціноутворення у регіонах і відірвався від ОККО й WOG у цінах на 1-2 грн/л.

Збільшив розрив між «зеленими» і UPG, зменшивши свої ціни на 2,10 грн/л на «світлі» і 1,69 грн/л на газ. Відставання від ОККО і WOG зросло в середньому на трохи більш як 5 грн/л на «світлі», коли зазвичай воно становило 3,5-4 грн/л. З 14 по 31 березня у мережі діє додаткова знижка 2 грн/л на «світлі» і 1 грн/л на газ при заправці на АЗК.

В ОККО і WOG майже вся лінійка пального здешевшала на 1 грн/л, окрім преміальних: 95 Pulls залишився без змін (61,99 грн/л), ДП Pulls - просів на 2 грн/л, до 60,99 грн/л. Бензин і дизель коштують 58,99 і 57,99 грн/л відповідно, газ - 37,99 грн/л.

На 1 грн/л і більше зменшилася вартість скрапленого газу і в «Авантажу 7», Mango, Neftek, Motto, «Катралу», Green Wave, у решти - в середньому на 20-97 коп./л (див. табл.).

«Авантаж 7» не чіпав ціни на «світлі», а ось на газ - знизив на 1,60 грн/л, до 33,65 грн/л, зберігши статус мережі з найнижчими цінами на цей вид пального.

«БРСМ-Нафта» залежно від регіону зменшила цінники на бензин на 0,50-3 грн/л, на дизель - на 0,50-2 грн/л (не у всіх регіонах), на газ - на 0,50-1,80 грн/л. У середньому одні з найнижчих цін в оператора у Черкаській області (50,49 грн/л, 48,99 грн/л і 33,79 грн/л відповідно), найвищі - у Дніпропетровській (53,49 грн/л, 50,49 грн/л і 34,79 грн/л).

Різниця між цінами у дискаунтерів і преміальних на бензині звузилася на близько 75 коп./л, до 5,72 грн/л, на дизелі - на близько 85 коп./л, до 6,62 грн/л, на LPG - зросла на 14 коп./л, до 3,50 грн/л.

Попри просідання цін на стелах, у середньому спред між гуртом і роздробом у березні залишився вищим, ніж у лютому: біля 10,60 грн/л на бензині, 9,55 грн/л на дизелі й 5,80 грн/л на газу.

Зростання вартості бензину в гурті, найімовірніше, зупинить зниження його цін на АЗК. Як наслідок, оператори можуть не поспішати переглядати й ціни на газ, попит на який відновлюється досить повільно. На відміну від бензину, дизельне пальне ще має поле для дій у межах 0,50 грн/л.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 1 по 31 березня 2025 р., грн/л:

Мережа А-95 А-95+ ДП LPG 31.03.25 Зм. 31.03.25 Зм. 31.03.25 Зм. 31.03.25 Зм.

ОККО 58,99 -1,00 61,99 0,00 57,99 -1,00 37,99 -1,00

WOG 58,99 -1,00 61,99 0,00 57,99 -1,00 37,98 -1,00

Рур груп 57,99 0,00



55,99 0,00 36,50 0,00

Shell 57,95 -1,79 59,95 -1,94 57,75 -0,67 36,27 0,00

SOCAR 57,66 -1,50 60,82 -0,50 56,82 -1,17 36,82 -1,33

Neftek 57,49 -1,50 59,99 -1,50 54,49 -0,50 36,99 -1,50

KLO 56,59 -1,00 57,99 -1,30 56,99 -0,90 37,52 -0,97

Паралель 56,16 -2,33



55,16 -3,67 35,76 -0,67

AMIC 56,15 -0,34 58,66 -0,33 54,54 -0,26 35,89 -0,41

BVS 55,99 -2,00 57,99 -2,00 54,99 -1,00 35,99 0,00

Автотранс 55,98 -2,00 62,98 -2,00 54,98 -1,00 35,98 0,00

Укр-Петроль 54,50 0,00



53,50 0,00





Ovis 53,99 -2,50 56,99 -2,50 52,99 -1,50 35,49 0,00

Катрал 53,99 -1,00



52,59 -1,00 33,99 -1,78

VST 53,92 -2,48



51,42 -2,28 34,96 -0,34

U.GO 53,90 -2,00



51,90 -1,00 35,40 0,00

UPG 53,90 -2,10 55,90 -2,10 52,90 -2,10 35,32 -1,69

Укрнафта 53,62 -2,35 55,62 -2,35 52,62 -1,88 34,99 -1,00

ZOG 53,50 -1,50 56,00 -1,00 53,00 -1,00 35,50 -0,50

Mango 53,49 -1,50



52,49 -0,50 34,18 -1,51

Chipo 53,47 -1,10



51,57 -0,52 34,78 -0,94

Green Wave 53,30 -1,60



52,30 -1,60 34,80 -1,10

Кворум 53,28 -1,70



51,98 -1,00 33,98 -0,20

Олас 52,99 -1,00



50,99 -1,00 34,90 -0,80

SUNOIL 52,99 -1,00



50,49 -2,50 34,69 -0,60

Авантаж 7 52,95 0,00



51,95 0,00 33,65 -1,60

Motto 52,77 -1,28 53,38 -1,50 50,70 -0,07 34,78 -1,27

БРСМ-Нафта 52,72 -1,10



50,01 -0,39 34,55 -0,90

Фактор 52,50 -0,50



47,70 -1,00





Маркет 52,49 -2,00



51,99 0,00





Marshal 52,47 -2,02 55,46 -2,03 49,45 -2,14 34,75 -0,40

VostokGaz 51,99 -4,00



51,99 -3,50 34,99 -1,50

RLS 50,40 -4,50 55,00 -1,00 49,40 -3,40 33,90 -2,00

Середня ціна в Україні 55,66 -1,24 59,22 -0,98 54,36 -0,96 36,13 -0,85





