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АНАЛІТИКА

У березні вперше з початку грудня 2024 року ціни на пальне у роздробі почали знижуватись, повернувшись до показників початку року

 

Основним драйвером стало суттєве зниження зовнішнього ринку на початку місяця і зростаючий спред між роздробом і гуртом.

Так, із 20 лютого по 1 березня європейські котирування бензину зменшилися на $95/т, дизелю - на $85/т. Але в березні (з 1 по 28 число) бензин відіграв падіння і завершив місяць із середнім плюсом у $37/т (1,37 грн/л). Суттєво зросли ціни на цей вид пального на півночі Європи - + $57/т, коли у Середземномор'ї - +$23-31/т. Дизель не дотягнув $18/т (0,75 грн/л).

«Бензину було дуже багато на ринку, тому він не реагував на зростання котирувань», - розповів один з трейдерів пального.

Та вже минулого тижня ціни у гурті почали збільшуватися. І, швидше за все, будуть рости й далі. Ціна в одного з найбільших постачальників пального - Orlen Lietuva - цього тижня зросла на $58/т.

У березні вперше з початку грудня 2024 року ціни на пальне у роздробі почали знижуватись, повернувшись до показників початку року

 

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», у березні середня гуртова вартість бензину зменшилася на 1,20 грн/л, до 45,79 грн/л, дизельного пального - на 1,38 грн/л, до 45,11 грн/л.

Водночас роздрібна ціна на бензин марки А-95 просіла на 1,24 грн/л, до 55,66 грн/л, повністю відігравши здешевшання гурту, А-95 + - на 98 коп./л, до 59,22 грн/л, дизель - на 96 коп./л, до 54,36 грн/л, залишивши ще місце для маневру.

У першій половині березня скраплений газ зберігав висхідну динаміку, додавши максимально в середньому 780 грн/т, але вже в кінці місяця майже вийшов на показники кінця лютого (56 930 грн/т (+ 60 грн/т), або 30,74 грн/л). Попри висхідну динаміку гурту, у роздробі газ почав дешевшати й за місяць втратив 85 коп./л (36,13 грн/л). Останній раз така ціна фіксувалася у першій декаді січня.

Основними чинниками здешевшання були високий спред між гуртом і роздробом, який у березні вдалося втримати через зниження густини газу з потеплінням (полегшення газу з 556+ кг/м3 взимку до близько 540 кг/м3 у теплі в березневі дні знизило собівартість літра на трохи менш як 1 грн - ek) і зменшення цін на альтернативний вид пального - бензин. Наразі співвідношення між цінами на бензин А-95 і газ становить 65%, що трохи вище від показника кінця 2024-го (64%).

Хто скільки....

Найсуттєвіше штормило у мережах середнього і нижчого цінового діапазону, де ціни переглядалися неодноразово.

Найбільше в середньому у мережі - на 4,50 грн/л - здешевшав бензин на станціях криворізької мережі RLS, до найнижчих в країні 50,40 грн/л. До такого кроку оператор вдався через конкурентів та їхню дисконтну програму. Максимально просіла у RLS ціна на газ (-2 грн/л, до 33,90 грн/л). Досить в оператора суттєво знизилася і вартість дизелю - на 3,40 грн/л, до 49,40 грн/л.

Але найбільше - у середньому на 3,67 грн/л, до 55,16 грн/л - знизилася вартість дизпального у «Паралелі».

Більш як 2 грн/л втратили «світлі» в «Укрнафти», UPG, VST і Marshal. У полтавських BVS і «Автотрансу» бензин здешевшав на 2 грн/л, до 55,99 грн/л, дизель - на 1 грн/л, до 54,99 грн/л. Газ в операторів не зазнав змін (35,99 грн/л).

Державний оператор декілька разів переглядав свої ціни, знизивши у підсумку бензин на 2-2,50 грн/л, до 53,49-53,99 грн/л А-95 і 55,49-55,99 грн/л А-95+, дизель - на 1,50-2 грн/л, до 52,49-52,99 грн/л, LPG - на 1 грн/л, до 34,99 грн/л.

SOCAR, не чекаючи своїх конкурентів у сегменті, знизив вартість бензину на 1,50 грн/л, дизелю на 1,17 грн/л, газу - на 1,33 грн/л. Оператор запровадив нову систему ціноутворення у регіонах і відірвався від ОККО й WOG у цінах на 1-2 грн/л.

Збільшив розрив між «зеленими» і UPG, зменшивши свої ціни на 2,10 грн/л на «світлі» і 1,69 грн/л на газ. Відставання від ОККО і WOG зросло в середньому на трохи більш як 5 грн/л на «світлі», коли зазвичай воно становило 3,5-4 грн/л. З 14 по 31 березня у мережі діє додаткова знижка 2 грн/л на «світлі» і 1 грн/л на газ при заправці на АЗК.

В ОККО і WOG майже вся лінійка пального здешевшала на 1 грн/л, окрім преміальних: 95 Pulls залишився без змін (61,99 грн/л), ДП Pulls - просів на 2 грн/л, до 60,99 грн/л. Бензин і дизель коштують 58,99 і 57,99 грн/л відповідно, газ - 37,99 грн/л.

На 1 грн/л і більше зменшилася вартість скрапленого газу і в «Авантажу 7», Mango, Neftek, Motto, «Катралу», Green Wave, у решти - в середньому на 20-97 коп./л (див. табл.).

«Авантаж 7» не чіпав ціни на «світлі», а ось на газ - знизив на 1,60 грн/л, до 33,65 грн/л, зберігши статус мережі з найнижчими цінами на цей вид пального.

«БРСМ-Нафта» залежно від регіону зменшила цінники на бензин на 0,50-3 грн/л, на дизель - на 0,50-2 грн/л (не у всіх регіонах), на газ - на 0,50-1,80 грн/л. У середньому одні з найнижчих цін в оператора у Черкаській області (50,49 грн/л, 48,99 грн/л і 33,79 грн/л відповідно), найвищі - у Дніпропетровській (53,49 грн/л, 50,49 грн/л і 34,79 грн/л).

Різниця між цінами у дискаунтерів і преміальних на бензині звузилася на близько 75 коп./л, до 5,72 грн/л, на дизелі - на близько 85 коп./л, до 6,62 грн/л, на LPG - зросла на 14 коп./л, до 3,50 грн/л.

Попри просідання цін на стелах, у середньому спред між гуртом і роздробом у березні залишився вищим, ніж у лютому: біля 10,60 грн/л на бензині, 9,55 грн/л на дизелі й 5,80 грн/л на газу.

У березні вперше з початку грудня 2024 року ціни на пальне у роздробі почали знижуватись, повернувшись до показників початку року

 

Зростання вартості бензину в гурті, найімовірніше, зупинить зниження його цін на АЗК. Як наслідок, оператори можуть не поспішати переглядати й ціни на газ, попит на який відновлюється досить повільно. На відміну від бензину, дизельне пальне ще має поле для дій у межах 0,50 грн/л.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 1 по 31 березня 2025 р., грн/л:

Мережа

А-95

А-95+

ДП

LPG

31.03.25

Зм.

31.03.25

Зм.

31.03.25

Зм.

31.03.25

Зм.

ОККО

58,99

-1,00

61,99

0,00

57,99

-1,00

37,99

-1,00

WOG

58,99

-1,00

61,99

0,00

57,99

-1,00

37,98

-1,00

Рур груп

57,99

0,00

55,99

0,00

36,50

0,00

Shell

57,95

-1,79

59,95

-1,94

57,75

-0,67

36,27

0,00

SOCAR

57,66

-1,50

60,82

-0,50

56,82

-1,17

36,82

-1,33

Neftek

57,49

-1,50

59,99

-1,50

54,49

-0,50

36,99

-1,50

KLO

56,59

-1,00

57,99

-1,30

56,99

-0,90

37,52

-0,97

Паралель

56,16

-2,33

55,16

-3,67

35,76

-0,67

AMIC

56,15

-0,34

58,66

-0,33

54,54

-0,26

35,89

-0,41

BVS

55,99

-2,00

57,99

-2,00

54,99

-1,00

35,99

0,00

Автотранс

55,98

-2,00

62,98

-2,00

54,98

-1,00

35,98

0,00

Укр-Петроль

54,50

0,00

53,50

0,00


Ovis

53,99

-2,50

56,99

-2,50

52,99

-1,50

35,49

0,00

Катрал

53,99

-1,00

52,59

-1,00

33,99

-1,78

VST

53,92

-2,48

51,42

-2,28

34,96

-0,34

U.GO

53,90

-2,00

51,90

-1,00

35,40

0,00

UPG

53,90

-2,10

55,90

-2,10

52,90

-2,10

35,32

-1,69

Укрнафта

53,62

-2,35

55,62

-2,35

52,62

-1,88

34,99

-1,00

ZOG

53,50

-1,50

56,00

-1,00

53,00

-1,00

35,50

-0,50

Mango

53,49

-1,50

52,49

-0,50

34,18

-1,51

Chipo

53,47

-1,10

51,57

-0,52

34,78

-0,94

Green Wave

53,30

-1,60

52,30

-1,60

34,80

-1,10

Кворум

53,28

-1,70

51,98

-1,00

33,98

-0,20

Олас

52,99

-1,00

50,99

-1,00

34,90

-0,80

SUNOIL

52,99

-1,00

50,49

-2,50

34,69

-0,60

Авантаж 7

52,95

0,00

51,95

0,00

33,65

-1,60

Motto

52,77

-1,28

53,38

-1,50

50,70

-0,07

34,78

-1,27

БРСМ-Нафта

52,72

-1,10

50,01

-0,39

34,55

-0,90

Фактор

52,50

-0,50

47,70

-1,00


Маркет

52,49

-2,00

51,99

0,00


Marshal

52,47

-2,02

55,46

-2,03

49,45

-2,14

34,75

-0,40

VostokGaz

51,99

-4,00

51,99

-3,50

34,99

-1,50

RLS

50,40

-4,50

55,00

-1,00

49,40

-3,40

33,90

-2,00

Середня ціна в Україні

55,66

-1,24

59,22

-0,98

54,36

-0,96

36,13

-0,85


За матеріалами: EnKorr
 

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