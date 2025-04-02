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У березні вперше з початку грудня 2024 року ціни на пальне у роздробі почали знижуватись, повернувшись до показників початку року
10:43 01.04.2025 |
Основним драйвером стало суттєве зниження зовнішнього ринку на початку місяця і зростаючий спред між роздробом і гуртом.
Так, із 20 лютого по 1 березня європейські котирування бензину зменшилися на $95/т, дизелю - на $85/т. Але в березні (з 1 по 28 число) бензин відіграв падіння і завершив місяць із середнім плюсом у $37/т (1,37 грн/л). Суттєво зросли ціни на цей вид пального на півночі Європи - + $57/т, коли у Середземномор'ї - +$23-31/т. Дизель не дотягнув $18/т (0,75 грн/л).
«Бензину було дуже багато на ринку, тому він не реагував на зростання котирувань», - розповів один з трейдерів пального.
Та вже минулого тижня ціни у гурті почали збільшуватися. І, швидше за все, будуть рости й далі. Ціна в одного з найбільших постачальників пального - Orlen Lietuva - цього тижня зросла на $58/т.
Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», у березні середня гуртова вартість бензину зменшилася на 1,20 грн/л, до 45,79 грн/л, дизельного пального - на 1,38 грн/л, до 45,11 грн/л.
Водночас роздрібна ціна на бензин марки А-95 просіла на 1,24 грн/л, до 55,66 грн/л, повністю відігравши здешевшання гурту, А-95 + - на 98 коп./л, до 59,22 грн/л, дизель - на 96 коп./л, до 54,36 грн/л, залишивши ще місце для маневру.
У першій половині березня скраплений газ зберігав висхідну динаміку, додавши максимально в середньому 780 грн/т, але вже в кінці місяця майже вийшов на показники кінця лютого (56 930 грн/т (+ 60 грн/т), або 30,74 грн/л). Попри висхідну динаміку гурту, у роздробі газ почав дешевшати й за місяць втратив 85 коп./л (36,13 грн/л). Останній раз така ціна фіксувалася у першій декаді січня.
Основними чинниками здешевшання були високий спред між гуртом і роздробом, який у березні вдалося втримати через зниження густини газу з потеплінням (полегшення газу з 556+ кг/м3 взимку до близько 540 кг/м3 у теплі в березневі дні знизило собівартість літра на трохи менш як 1 грн - ek) і зменшення цін на альтернативний вид пального - бензин. Наразі співвідношення між цінами на бензин А-95 і газ становить 65%, що трохи вище від показника кінця 2024-го (64%).
Хто скільки....
Найсуттєвіше штормило у мережах середнього і нижчого цінового діапазону, де ціни переглядалися неодноразово.
Найбільше в середньому у мережі - на 4,50 грн/л - здешевшав бензин на станціях криворізької мережі RLS, до найнижчих в країні 50,40 грн/л. До такого кроку оператор вдався через конкурентів та їхню дисконтну програму. Максимально просіла у RLS ціна на газ (-2 грн/л, до 33,90 грн/л). Досить в оператора суттєво знизилася і вартість дизелю - на 3,40 грн/л, до 49,40 грн/л.
Але найбільше - у середньому на 3,67 грн/л, до 55,16 грн/л - знизилася вартість дизпального у «Паралелі».
Більш як 2 грн/л втратили «світлі» в «Укрнафти», UPG, VST і Marshal. У полтавських BVS і «Автотрансу» бензин здешевшав на 2 грн/л, до 55,99 грн/л, дизель - на 1 грн/л, до 54,99 грн/л. Газ в операторів не зазнав змін (35,99 грн/л).
Державний оператор декілька разів переглядав свої ціни, знизивши у підсумку бензин на 2-2,50 грн/л, до 53,49-53,99 грн/л А-95 і 55,49-55,99 грн/л А-95+, дизель - на 1,50-2 грн/л, до 52,49-52,99 грн/л, LPG - на 1 грн/л, до 34,99 грн/л.
SOCAR, не чекаючи своїх конкурентів у сегменті, знизив вартість бензину на 1,50 грн/л, дизелю на 1,17 грн/л, газу - на 1,33 грн/л. Оператор запровадив нову систему ціноутворення у регіонах і відірвався від ОККО й WOG у цінах на 1-2 грн/л.
Збільшив розрив між «зеленими» і UPG, зменшивши свої ціни на 2,10 грн/л на «світлі» і 1,69 грн/л на газ. Відставання від ОККО і WOG зросло в середньому на трохи більш як 5 грн/л на «світлі», коли зазвичай воно становило 3,5-4 грн/л. З 14 по 31 березня у мережі діє додаткова знижка 2 грн/л на «світлі» і 1 грн/л на газ при заправці на АЗК.
В ОККО і WOG майже вся лінійка пального здешевшала на 1 грн/л, окрім преміальних: 95 Pulls залишився без змін (61,99 грн/л), ДП Pulls - просів на 2 грн/л, до 60,99 грн/л. Бензин і дизель коштують 58,99 і 57,99 грн/л відповідно, газ - 37,99 грн/л.
На 1 грн/л і більше зменшилася вартість скрапленого газу і в «Авантажу 7», Mango, Neftek, Motto, «Катралу», Green Wave, у решти - в середньому на 20-97 коп./л (див. табл.).
«Авантаж 7» не чіпав ціни на «світлі», а ось на газ - знизив на 1,60 грн/л, до 33,65 грн/л, зберігши статус мережі з найнижчими цінами на цей вид пального.
«БРСМ-Нафта» залежно від регіону зменшила цінники на бензин на 0,50-3 грн/л, на дизель - на 0,50-2 грн/л (не у всіх регіонах), на газ - на 0,50-1,80 грн/л. У середньому одні з найнижчих цін в оператора у Черкаській області (50,49 грн/л, 48,99 грн/л і 33,79 грн/л відповідно), найвищі - у Дніпропетровській (53,49 грн/л, 50,49 грн/л і 34,79 грн/л).
Різниця між цінами у дискаунтерів і преміальних на бензині звузилася на близько 75 коп./л, до 5,72 грн/л, на дизелі - на близько 85 коп./л, до 6,62 грн/л, на LPG - зросла на 14 коп./л, до 3,50 грн/л.
Попри просідання цін на стелах, у середньому спред між гуртом і роздробом у березні залишився вищим, ніж у лютому: біля 10,60 грн/л на бензині, 9,55 грн/л на дизелі й 5,80 грн/л на газу.
Зростання вартості бензину в гурті, найімовірніше, зупинить зниження його цін на АЗК. Як наслідок, оператори можуть не поспішати переглядати й ціни на газ, попит на який відновлюється досить повільно. На відміну від бензину, дизельне пальне ще має поле для дій у межах 0,50 грн/л.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 1 по 31 березня 2025 р., грн/л:
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
31.03.25
|
Зм.
|
31.03.25
|
Зм.
|
31.03.25
|
Зм.
|
31.03.25
|
Зм.
|
|
ОККО
|
58,99
|
-1,00
|
61,99
|
0,00
|
57,99
|
-1,00
|
37,99
|
-1,00
|
|
WOG
|
58,99
|
-1,00
|
61,99
|
0,00
|
57,99
|
-1,00
|
37,98
|
-1,00
|
|
Рур груп
|
57,99
|
0,00
|
|
|
55,99
|
0,00
|
36,50
|
0,00
|
|
Shell
|
57,95
|
-1,79
|
59,95
|
-1,94
|
57,75
|
-0,67
|
36,27
|
0,00
|
|
SOCAR
|
57,66
|
-1,50
|
60,82
|
-0,50
|
56,82
|
-1,17
|
36,82
|
-1,33
|
|
Neftek
|
57,49
|
-1,50
|
59,99
|
-1,50
|
54,49
|
-0,50
|
36,99
|
-1,50
|
|
KLO
|
56,59
|
-1,00
|
57,99
|
-1,30
|
56,99
|
-0,90
|
37,52
|
-0,97
|
|
Паралель
|
56,16
|
-2,33
|
|
|
55,16
|
-3,67
|
35,76
|
-0,67
|
|
AMIC
|
56,15
|
-0,34
|
58,66
|
-0,33
|
54,54
|
-0,26
|
35,89
|
-0,41
|
|
BVS
|
55,99
|
-2,00
|
57,99
|
-2,00
|
54,99
|
-1,00
|
35,99
|
0,00
|
|
Автотранс
|
55,98
|
-2,00
|
62,98
|
-2,00
|
54,98
|
-1,00
|
35,98
|
0,00
|
|
Укр-Петроль
|
54,50
|
0,00
|
|
|
53,50
|
0,00
|
|
|
|
Ovis
|
53,99
|
-2,50
|
56,99
|
-2,50
|
52,99
|
-1,50
|
35,49
|
0,00
|
|
Катрал
|
53,99
|
-1,00
|
|
|
52,59
|
-1,00
|
33,99
|
-1,78
|
|
VST
|
53,92
|
-2,48
|
|
|
51,42
|
-2,28
|
34,96
|
-0,34
|
|
U.GO
|
53,90
|
-2,00
|
|
|
51,90
|
-1,00
|
35,40
|
0,00
|
|
UPG
|
53,90
|
-2,10
|
55,90
|
-2,10
|
52,90
|
-2,10
|
35,32
|
-1,69
|
|
Укрнафта
|
53,62
|
-2,35
|
55,62
|
-2,35
|
52,62
|
-1,88
|
34,99
|
-1,00
|
|
ZOG
|
53,50
|
-1,50
|
56,00
|
-1,00
|
53,00
|
-1,00
|
35,50
|
-0,50
|
|
Mango
|
53,49
|
-1,50
|
|
|
52,49
|
-0,50
|
34,18
|
-1,51
|
|
Chipo
|
53,47
|
-1,10
|
|
|
51,57
|
-0,52
|
34,78
|
-0,94
|
|
Green Wave
|
53,30
|
-1,60
|
|
|
52,30
|
-1,60
|
34,80
|
-1,10
|
|
Кворум
|
53,28
|
-1,70
|
|
|
51,98
|
-1,00
|
33,98
|
-0,20
|
|
Олас
|
52,99
|
-1,00
|
|
|
50,99
|
-1,00
|
34,90
|
-0,80
|
|
SUNOIL
|
52,99
|
-1,00
|
|
|
50,49
|
-2,50
|
34,69
|
-0,60
|
|
Авантаж 7
|
52,95
|
0,00
|
|
|
51,95
|
0,00
|
33,65
|
-1,60
|
|
Motto
|
52,77
|
-1,28
|
53,38
|
-1,50
|
50,70
|
-0,07
|
34,78
|
-1,27
|
|
БРСМ-Нафта
|
52,72
|
-1,10
|
|
|
50,01
|
-0,39
|
34,55
|
-0,90
|
|
Фактор
|
52,50
|
-0,50
|
|
|
47,70
|
-1,00
|
|
|
|
Маркет
|
52,49
|
-2,00
|
|
|
51,99
|
0,00
|
|
|
|
Marshal
|
52,47
|
-2,02
|
55,46
|
-2,03
|
49,45
|
-2,14
|
34,75
|
-0,40
|
|
VostokGaz
|
51,99
|
-4,00
|
|
|
51,99
|
-3,50
|
34,99
|
-1,50
|
|
RLS
|
50,40
|
-4,50
|
55,00
|
-1,00
|
49,40
|
-3,40
|
33,90
|
-2,00
|
|
Середня ціна в Україні
|
55,66
|
-1,24
|
59,22
|
-0,98
|
54,36
|
-0,96
|
36,13
|
-0,85
|
|
|
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