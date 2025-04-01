Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent торгується на рівні $74,2 за барель

Ціни на нафту перейшли до зростання, відновивши втрати, яких зазнали раніше під час сесії.

Трейдери оцінюють нові заяви президента США Дональда Трампа, який пригрозив ввести вторинні мита на російську нафту.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:14 EET становила $74,24 за барель, що на $0,61 (0,83%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. Термін обігу ф'ючерсів на травень закінчується із закриттям ринку в понеділок. Червневі контракти, які активніше торгуються, дорожчають на $0,28 (0,38%), до $73,04 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,31 (0,45%), до $69,67 за барель.

В інтерв'ю телеканалу NBC у неділю президент Трамп заявив, що має намір запровадити вторинні 25-відсоткові мита на експортовану російську нафту, якщо Москва не укладе угоду щодо українського врегулювання. "Якщо Росія і я не зможемо укласти угоду, щоб припинити кровопролиття в Україні, то я введу вторинні мита на всю нафту з Росії", - сказав він. Трамп уточнив, що піде на цей крок, якщо дійде висновку, що провина за відсутність угоди є на російській стороні.

Президент також сказав, що готовий піти на заборону іноземним компаніям, які купують російську нафту, вести бізнес у США.

Деякі аналітики сумніваються в серйозності намірів американського президента. "Є елемент втоми від заяв адміністрації США щодо тарифів і санкцій", - зазначив аналітик ING Воррен Паттерсон. "Вважаю, що доти, доки не з'явиться щось більш конкретне, ринок не буде занадто гостро реагувати на це", - додав експерт.

Тим часом дзеркальні мита США на товари з інших країн мають набути чинності вже в середу. Ця перспектива збільшила занепокоєння інвесторів щодо глобальної торговельної війни, яка може уповільнити економічне зростання та обмежити попит на енергоносії.

Тиск на нафтові котирування також чинять очікування збільшення видобутку країнами ОПЕК+.

У Macquarie Group Ltd. допускають, що ціна на нафту може опуститися до $60-63 за барель на тлі збереження надлишку пропозиції на ринку.

"Наші цінові орієнтири стосуються того, який рівень цін може бути стійким", - зазначив аналітик Macquarie Вікас Двіведі, додавши, що ціна навряд чи може надовго опуститися нижче за рівень $60-63, оскільки в цьому разі ОПЕК+, ймовірно, сповільнить нарощування нафтовидобутку.