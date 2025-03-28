Ціни на нафту продовжують знижуватися, Brent біля $73,9 за барель

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, але можуть завершити тиждень у плюсі.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 EET становить $73,89 за барель, що на $0,14 (0,19%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,1 (0,14%), до $69,82 за барель.

Ціни на нафту, ймовірно, завершать зростанням третій тиждень поспіль. З понеділка котирування ф'ючерсів на Brent додали близько 2,4%, тоді як контракти на WTI подорожчали приблизно на 2,1%, отримуючи підтримку від стурбованості скороченням пропозиції.

На початку тижня США пригрозили запровадити мита в розмірі 25% для країн, які купують нафту з Венесуели, що може порушити торговельні потоки. Крім того, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися набагато сильніше за очікування ринку.

Тим часом побоювання щодо ослаблення економічного зростання і, як наслідок, попиту на нафту через торговельні війни чинять тиск на нафтовий ринок.

У середу президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити мита в 25% на імпорт у країну вироблених за кордоном автомобілів з 2 квітня. У цю саму дату мають набути чинності дзеркальні заходи, спрямовані проти країн, які запроваджують тарифи на імпорт американських товарів.

"Найбільшою перешкодою для нафти наразі є побоювання щодо тарифів, які можуть послабити попит", - зазначив старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Негативним фактором для нафтових цін також є очікування, пов'язані із запланованим на квітень початком нарощування нафтовидобутку ОПЕК+.