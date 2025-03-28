Нафта тримається біля місячного максимуму, готуючись до третього тижня зростання на тлі проблем з пропозицією

У п'ятницю ціни на нафту трохи знизилися, але утримуються біля місячних максимумів, оскільки вони прямують до третього тижневого зростання на тлі погіршення прогнозів світової пропозиції після того, як США ввели мита проти країн, що купують нафту з Венесуели, і обмежили торгівлю іранською нафтою.

О 06:31 EET ф'ючерси на нафту марки Brent втратили 14 центів, або 0,2%, до $73,89 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизились на 12 центів, або на 0,2%, до 69,80 долара за барель.

Ці зміни були незначними порівняно з ростом обох контрактів на 2% за тиждень. Вони зросли більш ніж на 7% з моменту досягнення багатомісячних мінімумів на початку березня.

Основним драйвером цінового ралі стала мінлива ситуація з глобальними нафтовими санкціями, пишуть аналітики BMI в ринковому коментарі.

Президент США Дональд Трамп в понеділок оголосив про нові 25% мита для потенційних покупців венесуельської нафти, через кілька днів після санкцій США, спрямованих проти китайського імпорту з Ірану.

Цей указ додав невизначеності покупцям і призвів до зупинки торгівлі венесуельською нафтою з найбільшим покупцем - Китаєм. З іншого боку, джерела повідомили, що індійська Reliance Industries, оператор найбільшого в світі нафтопереробного комплексу, зупинить імпорт венесуельської нафти.

«Потенційна втрата експорту венесуельської нафти на ринок через вторинні мита і можливість введення таких же мит на іранські барелі призвела до очевидного дефіциту пропозиції нафти», - сказав Джун Гох, старший нафтовий аналітик Sparta Commodities.

Нафту також підтримали ознаки покращення попиту в США, найбільшому споживачі нафти у світі, оскільки запаси нафти в країні впали більше, ніж очікувалося.

Дані Управління енергетичної інформації показали, що запаси нафти в США впали на 3,3 млн барелів до 433,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 21 березня, порівняно з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters, які прогнозували зниження на 956 000 барелів.

Однак загальна динаміка світової торгівлі нафтою вказує на період підвищеної невизначеності, оскільки бліц-атака США на країни-торговельні партнери викликає побоювання різкого економічного спаду, що може призвести до падіння попиту на нафту.

Як наслідок, аналітики не очікують, що різке зростання цін на нафту буде стійким у нинішніх умовах.

«Хоча ринок страждає від надзвичайної невизначеності, ми зберігаємо наш прогноз щодо середньої ціни на нафту марки Brent на рівні 76 доларів за барель у 2025 році, порівняно з 80 доларами за барель у 2024 році», - пишуть аналітики BMI.