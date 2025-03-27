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Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent на рівні $73,5 за барель
13:55 27.03.2025 |
Ціни на нафту перейшли до зниження після слабкого підйому раніше під час сесії.
Учасники ринку оцінюють останні заяви Білого дому щодо мит на імпорт, дані щодо запасів нафти в США, а також перспективи пропозиції після оголошення санкцій проти експорту енергоносіїв з Венесуели.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:12 EET у четвер становить $73,54 за барель, що на $0,25 (0,34%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,2 (0,29%), до $69,45 за барель.
Аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга зазначає, що у нещодавнього зростання цін на нафту є фундаментальні підстави. При цьому він вважає, що подальші значущі зміни нафтових котирувань визначатимуться торговельною політикою США.
Напередодні міністерство енергетики США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні минулого тижня скоротилися на 3,341 млн барелів. Аналітики в середньому прогнозували їх зниження на 1,6 млн барелів, за даними Trading Economics.
Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), зменшилися на 755 тис. барелів.
Скорочення запасів енергоносіїв у США свідчить про значний попит на них усередині країни, головним чином, у зв'язку зі зростанням активності нафтопереробних підприємств, зазначає аналітик Pepperstone Квазар Елізундіа.
У середу президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити мита в 25% на імпорт у країну вироблених за кордоном автомобілів з 2 квітня. Ескалація торговельної війни посилює побоювання ослаблення економічної активності і, відповідно, попиту на нафту.
Тим часом, ринковий аналітик IG Тоні Сікамор не виключає, що новини про автомобільні тарифи можуть надати підтримку нафтовим цінам.
"Новини про мита Трампа на автомобілі можуть зрештою виявитися позитивним фактором для нафти, оскільки зростання цін на нові автомобілі через мита сповільнить перехід на нові, більш економічні моделі", - зазначив експерт.
Раніше цього тижня президент Трамп заявив, що Вашингтон запровадить мита в розмірі 25% на імпорт із країн, які купують нафту або газ у Венесуели. Найсильніше від цих заходів можуть постраждати покупці в Китаї, Індії та Західній Європі.
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