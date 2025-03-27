Нафта зростає на ризиках скорочення пропозиції. Думки щодо впливу мит Трампа на авто змішалися

Ціни на нафту зросли в четвер на побоюваннях щодо скорочення світової пропозиції після митних погроз США щодо покупців венесуельської нафти і попередніх санкцій щодо покупців іранської нафти, в той час як трейдери зважували вплив автомобільних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

О 06:06 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 7 центів, або на 0,1%, до 73,86 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 10 центів, або на 0,1%, до 69,75 долара за барель.

У середу ціни на нафту зросли приблизно на 1% на урядових даних, які показали, що запаси сирої нафти і палива в США впали минулого тижня, а також на погрозах США ввести мита на країни, які купують венесуельську нафту.

«Нещодавній висхідний тренд (цін), схоже, враховує шум навколо мит для покупців венесуельської нафти. Ми вважаємо, що політика Трампа щодо Ірану та Венесуели є найбільшим ризиком для зростання цін на нафту, і зараз це частково виправдовує себе», - сказав керівник групи енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар.

Індійська Reliance Industries, оператор найбільшого в світі нафтопереробного комплексу, зупинить імпорт венесуельської нафти після оголошення мит, повідомили джерела в середу.

Однак, за словами Саркара, DBS не очікує повернення цін до високих рівнів, які спостерігалися на початку 2025 року, оскільки побоювання щодо попиту, викликані «невизначеністю політики США і митними війнами, в якийсь момент знову стануть переслідувати ринок».

Трейдери та інвестори також оцінювали вплив на попит на нафту нещодавньої заяви президента США Трампа про запровадження 25% мит на імпортні легкові та легкі вантажівки з наступного тижня. На думку трейдерів, це може призвести до зростання цін на автомобілі, що потенційно вплине на попит на нафту, але також сповільнить перехід на більш екологічні автомобілі.

«Новини навколо мит Трампа на автомобілі можуть насправді виявитися чистим позитивом для сирої нафти, оскільки зростання цін на нові автомобілі через мита означатиме уповільнення переходу на нові, більш економічні моделі», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

У першому кварталі нафтогазова активність у США дещо зросла, але керівники енергетичних компаній були песимістично налаштовані щодо перспектив сектору, як показало опитування ФРБ Далласа, оскільки окремі мита Трампа на сталь та алюміній можуть призвести до зростання витрат на буріння та будівництво трубопроводів.