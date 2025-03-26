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Ціни на нафту прискорили зростання, Brent на рівні $73,7 за барель
14:21 26.03.2025 |
Ціни на нафту прискорили зростання на тлі сигналів про різке скорочення запасів у США.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:54 EET становить $73,7 за барель, що на $0,68 (0,93%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли до цього часу на $0,67 (0,97%), до $69,67 за барель.
Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень впали на 4,6 млн барелів. Якщо дані підтвердяться, падіння запасів виявиться максимальним з листопада.
Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 16:30 к. ч. Аналітики, прогноз яких наводить Trading Economics, у середньому прогнозують, що він вкаже на збільшення комерційних запасів нафти на 1,5 млн барелів.
Підтримку нафтовим котируванням також надають сумніви в достатності пропозиції, що зросли на тлі нових заходів Білого дому. У понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон запровадить мита в розмірі 25% на імпорт з країн, які купують нафту або газ у Венесуели.
Аналітик Panmure Liberum Ешлі Келті відзначає погіршення ситуації з поставками на фізичному ринку через перерозподіл потоків через санкції США. Введення тарифів для покупців венесуельської нафти найсильніше вдарить по Китаю, Індії та Західній Європі, вважає експерт.
Тим часом старший аналітик Phillip Nova Pte Пріянка Сачдева вважає, що зростання цін на нафту - лише тимчасове явище, відзначаючи негативний вплив на котирування очікувань уповільнення економіки через тарифні війни.
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