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Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується близько $73,4 за барель
14:13 25.03.2025 |
Ціни на нафту підвищуються у вівторок на побоюваннях з приводу пропозицій, які зросли після повідомлень про плани США запровадити вторинні санкції щодо країн, які купують венесуельські енергоресурси.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:17 EET становить $73,35 за барель, що на $0,35 (0,48%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялися в ціні до цього часу на $0,33 (0,48%), до $69,44 за барель.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон запровадить мита в розмірі 25% на імпорт із країн, які купують нафту або газ у Венесуели. Це може обмежити приплив сировини на нафтопереробні заводи в Китаї, Індії, Іспанії та США. У 2024 році виробництво нафти у Венесуелі становило в середньому 875 тис. барелів на добу, що становить близько 0,9% глобального видобутку.
Одночасно адміністрація Трампа продовжила до 27 травня термін дії ліцензії, виданої Chevron Corp. на видобуток і експорт нафти з Венесуели, повідомив у понеділок Мінфін США. На Chevron припадає близько чверті видобутку і третини експорту нафти у Венесуелі.
Крім того, інвестори очікують прояснення позиції США щодо дзеркальних мит, які мають набути чинності 2 квітня. Раніше Білий дім просигналізував, що мита можуть мати цільовий, а не універсальний характер.
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