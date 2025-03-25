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Ціни на пальне у роздробі продовжують падати
12:04 25.03.2025 |
Попри безперервне зниження цін протягом усього тижня, минулий уїк-енд знову позначився «акціями» від нацмереж, а тиждень розпочався з нової хвилі зниження, яку запустила «Укрнафта». Загалом основна боротьба точилася у мережах середнього і нижнього цінових діапазонів, які бігли один поперед іншого. Лідери тижня втратили на стелах 3 грн/л і більше. «Преміальні» традиційно не поспішали, вирішивши розтягнути задоволення.
Через більшу маржинальність і повільне реагування на зміни цін в Європі основне просідання роздрібних цін припало саме на бензин. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 89 коп./л, до найменшого значення цього року - 55,77 грн/л. До того, це менше за вартість бензину у серпні 2024 року, коли ще не було ані вересневих, ані січневих акцизів, які сумарно додали до собівартості 3 грн/л.
Дизель своєю чергою впав на 75 коп./л (до 54,39 грн/л), скраплений газ - на 59 коп./л (до 36,34 грн/л). Преміальний А-95+ утратив 1,20 грн/л (59,25 грн/л).
Нагадаємо, що головна причина здешевшання пального - тривале просідання зовнішнього ринку, починаючи з третьої декади лютого. Відтоді за майже два тижні бензин в Європі здешевшав на $95/т, а дизель - на $85/т, що і стало поштовхом для перегляду цін на стелах. Але у березні котирування бензину відіграли більшу частину, недорахувавши в середньому $33/т (трохи більш як 1,20 грн/л). Дизельне пальне залишилось дешевшим на $73/т (3 грн/л).
Просідання скрапленого газу пов'язане з непоганою рентабельністю, якої було досягнуто на початку березня завдяки стабільним цінам на стелах при зниженні гуртової вартості. Зокрема останніми тижнями зберігався високий спред між гуртовими й роздрібними цінами (у середньому за 24 дні березня трохи нижче від 6 грн/л), що викликано зниженням густини газу з потеплінням.
Ще один із чинників - здешевшання бензину, співвідношення з яким наразі становить 65%.
«Якщо залишити ціни на газ без змін при новій вартості бензину, то це вплине на проливи першого. І так після підняття акцизів на нього реалізація суттєво впала», - розповіли в одній із великих мереж.
Ми ще не закінчили
Після вихідних «Укрнафта» додатково знизила ціни на «світлі» на 30 коп./л, до 53,49 грн/л на бензин і 52,49 грн/л на дизель. Завдяки цьому з початку минулого тижня пальне у держкомпанії здешевшало на середні 1,98 грн/л світлі й на 1 грн/л - на газ.
Знизив ціни Marshal, що призвело до просідання пального у мережі залежно від області за тиждень: на бензині - 0,60-1,80 грн/л, на дизель - 0,50-2,10 грн/л, на газ - 0,50-1,80 грн/л.
UPG переглянула тільки газ: -80-90 коп./л, до середньої 35,32 грн/л. Загалом за тиждень газ у мережі здешевшав на 1,70 грн/л, «світлі» - на 60 коп./л, до 53,90 і 52,90 грн/л відповідно.
У рамках дотримання нової політики ціноутворення SOCAR на тижні додатково знизив ціни на «світлі» на 1 грн/л, на газ - на 50 коп./л.
З 17 по 24 березня найбільше в середньому у мережі - на 3,20 грн/л - зменшилася вартість бензину у криворізькій RLS, до 50,70 грн/л. Дизель в оператора втратив 2 грн/л, газ - 1,30 грн/л.
Судячи зі всього, настав кінець комічним амбіціям «Паралелі» щодо «преміальності»: у Запорізькій і Київській областях мережа впала на бензині на 3,50 грн/л (до 54,49 грн/л), на дизелі - на 4,50 (!) грн/л (до 53,49 грн/л). Газ залежно від регіону знизився на 50-80 коп./л, до 35,29-38,49 грн/л.
«Авантаж 7» залишив ціни на світлі сталими, а ось на газ знижував тричі сумарно на 1 грн/л, до 34,25 грн/л, пропустивши перед собою тільки «Кворум» (33,98 грн/л, без змін) і Mango (34,18 грн/л, -1,30 грн/л).
«БРСМ» точково знижувала «світлі» на 1-1,50 грн/л, газ - на 0,50-1,60 грн/л. У Черкаській області, де раніше пальне мережі у середньому було найдешевшим, ціни, навпаки, підтягнулися: «світлі» +2 грн/л (52,49 і 49,99 грн/л), газ +80 коп./л (33,79 грн/л). Мережа продовжує практикувати локальні зниження цін, як це раніше було зафіксовано у Львівській й Дніпропетровській областях, де на окремих АЗС ціни на дизель становили 48,49 грн/л, на бензин - 50,48 грн/л.
У більшості регіональних мереж пальне недорахували в середньому близько 1 грн/л (див. табл.).
Попри те, що спред між гуртом і роздробом знизився більш ніж на 90 коп./л і 55 коп./л відповідно для бензину й ДП (станом на 24 березня до 10,40 і 9,40 грн/л), але лишається близьким до рекордного. Це свідчить про те, що найближчі тиждень-другий будуть знову перенасичені подіями.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 17 по 24 березня 2025 р., грн/л:
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
24.03.25
|
Зм.
|
24.03.25
|
Зм.
|
24.03.25
|
Зм.
|
24.03.25
|
Зм.
|
ОККО
|
58,99
|
-1,00
|
61,99
|
-1,00
|
57,99
|
-1,00
|
38,49
|
-0,50
|
WOG
|
58,99
|
-1,00
|
61,99
|
-1,00
|
57,99
|
-1,00
|
38,48
|
-0,50
|
Neftek
|
57,99
|
-1,00
|
60,49
|
-1,00
|
54,99
|
0,00
|
37,49
|
-0,50
|
Рур груп
|
57,99
|
0,00
|
|
|
55,99
|
0,00
|
36,50
|
0,00
|
Shell
|
57,95
|
-1,79
|
59,95
|
-1,94
|
57,75
|
-0,67
|
36,27
|
0,00
|
SOCAR
|
57,66
|
-1,00
|
60,82
|
-1,00
|
56,82
|
-1,00
|
37,32
|
-0,50
|
KLO
|
56,59
|
-1,00
|
57,99
|
-1,00
|
56,99
|
-1,00
|
37,99
|
-0,50
|
AMIC
|
56,28
|
-0,21
|
58,66
|
-0,33
|
54,70
|
-0,13
|
36,09
|
-0,12
|
Параллель
|
56,16
|
-2,33
|
|
|
55,16
|
-3,00
|
35,76
|
-0,67
|
BVS
|
55,99
|
-1,00
|
57,99
|
-1,00
|
54,99
|
-1,00
|
35,99
|
0,00
|
Автотранс
|
55,98
|
-1,00
|
62,98
|
-1,00
|
54,98
|
-1,00
|
35,98
|
0,00
|
Ovis
|
55,49
|
-1,00
|
58,99
|
-0,50
|
53,99
|
-0,50
|
35,49
|
0,00
|
Катрал
|
54,99
|
0,00
|
|
|
53,59
|
0,00
|
34,47
|
-0,50
|
Укр-Петроль
|
54,50
|
0,00
|
|
|
53,50
|
0,00
|
|
|
Маркет
|
54,49
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
|
|
VST
|
54,30
|
0,18
|
|
|
51,70
|
-0,22
|
34,76
|
0,00
|
ZOG
|
54,00
|
-1,00
|
56,50
|
-0,50
|
53,50
|
-0,50
|
35,50
|
-0,50
|
Олас
|
53,99
|
0,00
|
|
|
51,99
|
0,00
|
35,70
|
0,00
|
VostokGaz
|
53,99
|
1,00
|
|
|
52,99
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
U.GO
|
53,90
|
-2,00
|
|
|
51,90
|
-1,00
|
35,40
|
0,00
|
UPG
|
53,90
|
-0,60
|
55,90
|
-0,60
|
52,90
|
-0,60
|
35,32
|
-1,70
|
Chipo
|
53,53
|
-0,90
|
|
|
51,60
|
-0,33
|
35,06
|
-0,46
|
Mango
|
53,49
|
-1,50
|
|
|
52,49
|
-0,50
|
34,18
|
-1,30
|
Укрнафта
|
53,49
|
-1,98
|
55,49
|
-1,98
|
52,49
|
-1,98
|
34,99
|
-1,00
|
Green Wave
|
53,30
|
-1,60
|
|
|
52,30
|
-1,60
|
34,80
|
-1,10
|
Кворум
|
53,28
|
-1,20
|
|
|
51,98
|
-0,50
|
33,98
|
0,00
|
Motto
|
53,05
|
-1,00
|
53,78
|
-1,10
|
50,77
|
-0,36
|
35,07
|
-0,79
|
Marshal
|
53,01
|
-1,28
|
55,79
|
-1,70
|
49,63
|
-1,16
|
34,45
|
-0,70
|
SUNOIL
|
52,99
|
-1,00
|
|
|
50,89
|
-2,10
|
34,89
|
-0,40
|
Авантаж 7
|
52,95
|
0,00
|
|
|
51,95
|
0,00
|
34,25
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
52,66
|
-0,93
|
|
|
50,08
|
-0,10
|
34,58
|
-0,63
|
Фактор
|
52,50
|
-0,50
|
|
|
47,70
|
-1,00
|
|
|
RLS
|
50,70
|
-3,20
|
55,00
|
-1,00
|
49,80
|
-2,00
|
34,40
|
-1,30
|
Середня ціна в Україні
|
55,77
|
-0,89
|
59,25
|
-1,20
|
54,39
|
-0,75
|
36,34
|
-0,59
|
|
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