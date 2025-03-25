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АНАЛІТИКА

Ціни на пальне у роздробі продовжують падати

 

Попри безперервне зниження цін протягом усього тижня, минулий уїк-енд знову позначився «акціями» від нацмереж, а тиждень розпочався з нової хвилі зниження, яку запустила «Укрнафта». Загалом основна боротьба точилася у мережах середнього і нижнього цінових діапазонів, які бігли один поперед іншого. Лідери тижня втратили на стелах 3 грн/л і більше. «Преміальні» традиційно не поспішали, вирішивши розтягнути задоволення.

Через більшу маржинальність і повільне реагування на зміни цін в Європі основне просідання роздрібних цін припало саме на бензин. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 89 коп./л, до найменшого значення цього року - 55,77 грн/л. До того, це менше за вартість бензину у серпні 2024 року, коли ще не було ані вересневих, ані січневих акцизів, які сумарно додали до собівартості 3 грн/л.

Ціни на пальне у роздробі продовжують падати

 

Дизель своєю чергою впав на 75 коп./л (до 54,39 грн/л), скраплений газ - на 59 коп./л (до 36,34 грн/л). Преміальний А-95+ утратив 1,20 грн/л (59,25 грн/л).

Нагадаємо, що головна причина здешевшання пального - тривале просідання зовнішнього ринку, починаючи з третьої декади лютого. Відтоді за майже два тижні бензин в Європі здешевшав на $95/т, а дизель - на $85/т, що і стало поштовхом для перегляду цін на стелах. Але у березні котирування бензину відіграли більшу частину, недорахувавши в середньому $33/т (трохи більш як 1,20 грн/л). Дизельне пальне залишилось дешевшим на $73/т (3 грн/л).

Ціни на пальне у роздробі продовжують падати

 

Просідання скрапленого газу пов'язане з непоганою рентабельністю, якої було досягнуто на початку березня завдяки стабільним цінам на стелах при зниженні гуртової вартості. Зокрема останніми тижнями зберігався високий спред між гуртовими й роздрібними цінами (у середньому за 24 дні березня трохи нижче від 6 грн/л), що викликано зниженням густини газу з потеплінням.

Ще один із чинників - здешевшання бензину, співвідношення з яким наразі становить 65%.

«Якщо залишити ціни на газ без змін при новій вартості бензину, то це вплине на проливи першого. І так після підняття акцизів на нього реалізація суттєво впала», - розповіли в одній із великих мереж.

Ми ще не закінчили

Після вихідних «Укрнафта» додатково знизила ціни на «світлі» на 30 коп./л, до 53,49 грн/л на бензин і 52,49 грн/л на дизель. Завдяки цьому з початку минулого тижня пальне у держкомпанії здешевшало на середні 1,98 грн/л світлі й на 1 грн/л - на газ.

Знизив ціни Marshal, що призвело до просідання пального у мережі залежно від області за тиждень: на бензині - 0,60-1,80 грн/л, на дизель - 0,50-2,10 грн/л, на газ - 0,50-1,80 грн/л.

UPG переглянула тільки газ: -80-90 коп./л, до середньої 35,32 грн/л. Загалом за тиждень газ у мережі здешевшав на 1,70 грн/л, «світлі» - на 60 коп./л, до 53,90 і 52,90 грн/л відповідно.

У рамках дотримання нової політики ціноутворення SOCAR на тижні додатково знизив ціни на «світлі» на 1 грн/л, на газ - на 50 коп./л.

З 17 по 24 березня найбільше в середньому у мережі - на 3,20 грн/л - зменшилася вартість бензину у криворізькій RLS, до 50,70 грн/л. Дизель в оператора втратив 2 грн/л, газ - 1,30 грн/л.

Судячи зі всього, настав кінець комічним амбіціям «Паралелі» щодо «преміальності»: у Запорізькій і Київській областях мережа впала на бензині на 3,50 грн/л (до 54,49 грн/л), на дизелі - на 4,50 (!) грн/л (до 53,49 грн/л). Газ залежно від регіону знизився на 50-80 коп./л, до 35,29-38,49 грн/л.

«Авантаж 7» залишив ціни на світлі сталими, а ось на газ знижував тричі сумарно на 1 грн/л, до 34,25 грн/л, пропустивши перед собою тільки «Кворум» (33,98 грн/л, без змін) і Mango (34,18 грн/л, -1,30 грн/л).

«БРСМ» точково знижувала «світлі» на 1-1,50 грн/л, газ - на 0,50-1,60 грн/л. У Черкаській області, де раніше пальне мережі у середньому було найдешевшим, ціни, навпаки, підтягнулися: «світлі» +2 грн/л (52,49 і 49,99 грн/л), газ +80 коп./л (33,79 грн/л). Мережа продовжує практикувати локальні зниження цін, як це раніше було зафіксовано у Львівській й Дніпропетровській областях, де на окремих АЗС ціни на дизель становили 48,49 грн/л, на бензин - 50,48 грн/л.

У більшості регіональних мереж пальне недорахували в середньому близько 1 грн/л (див. табл.).

Попри те, що спред між гуртом і роздробом знизився більш ніж на 90 коп./л і 55 коп./л відповідно для бензину й ДП (станом на 24 березня до 10,40 і 9,40 грн/л), але лишається близьким до рекордного. Це свідчить про те, що найближчі тиждень-другий будуть знову перенасичені подіями.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 17 по 24 березня 2025 р., грн/л:

Мережі

А-95

А-95+

ДП

LPG

24.03.25

Зм.

24.03.25

Зм.

24.03.25

Зм.

24.03.25

Зм.

ОККО

58,99

-1,00

61,99

-1,00

57,99

-1,00

38,49

-0,50

WOG

58,99

-1,00

61,99

-1,00

57,99

-1,00

38,48

-0,50

Neftek

57,99

-1,00

60,49

-1,00

54,99

0,00

37,49

-0,50

Рур груп

57,99

0,00

55,99

0,00

36,50

0,00

Shell

57,95

-1,79

59,95

-1,94

57,75

-0,67

36,27

0,00

SOCAR

57,66

-1,00

60,82

-1,00

56,82

-1,00

37,32

-0,50

KLO

56,59

-1,00

57,99

-1,00

56,99

-1,00

37,99

-0,50

AMIC

56,28

-0,21

58,66

-0,33

54,70

-0,13

36,09

-0,12

Параллель

56,16

-2,33

55,16

-3,00

35,76

-0,67

BVS

55,99

-1,00

57,99

-1,00

54,99

-1,00

35,99

0,00

Автотранс

55,98

-1,00

62,98

-1,00

54,98

-1,00

35,98

0,00

Ovis

55,49

-1,00

58,99

-0,50

53,99

-0,50

35,49

0,00

Катрал

54,99

0,00

53,59

0,00

34,47

-0,50

Укр-Петроль

54,50

0,00

53,50

0,00

Маркет

54,49

0,00

50,99

0,00

VST

54,30

0,18

51,70

-0,22

34,76

0,00

ZOG

54,00

-1,00

56,50

-0,50

53,50

-0,50

35,50

-0,50

Олас

53,99

0,00

51,99

0,00

35,70

0,00

VostokGaz

53,99

1,00

52,99

0,00

35,49

0,00

U.GO

53,90

-2,00

51,90

-1,00

35,40

0,00

UPG

53,90

-0,60

55,90

-0,60

52,90

-0,60

35,32

-1,70

Chipo

53,53

-0,90

51,60

-0,33

35,06

-0,46

Mango

53,49

-1,50

52,49

-0,50

34,18

-1,30

Укрнафта

53,49

-1,98

55,49

-1,98

52,49

-1,98

34,99

-1,00

Green Wave

53,30

-1,60

52,30

-1,60

34,80

-1,10

Кворум

53,28

-1,20

51,98

-0,50

33,98

0,00

Motto

53,05

-1,00

53,78

-1,10

50,77

-0,36

35,07

-0,79

Marshal

53,01

-1,28

55,79

-1,70

49,63

-1,16

34,45

-0,70

SUNOIL

52,99

-1,00

50,89

-2,10

34,89

-0,40

Авантаж 7

52,95

0,00

51,95

0,00

34,25

-1,00

БРСМ-Нафта

52,66

-0,93

50,08

-0,10

34,58

-0,63

Фактор

52,50

-0,50

47,70

-1,00

RLS

50,70

-3,20

55,00

-1,00

49,80

-2,00

34,40

-1,30

Середня ціна в Україні

55,77

-0,89

59,25

-1,20

54,39

-0,75

36,34

-0,59
За матеріалами: EnKorr
 

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