Ціни на пальне у роздробі продовжують падати

Попри безперервне зниження цін протягом усього тижня, минулий уїк-енд знову позначився «акціями» від нацмереж, а тиждень розпочався з нової хвилі зниження, яку запустила «Укрнафта». Загалом основна боротьба точилася у мережах середнього і нижнього цінових діапазонів, які бігли один поперед іншого. Лідери тижня втратили на стелах 3 грн/л і більше. «Преміальні» традиційно не поспішали, вирішивши розтягнути задоволення.

Через більшу маржинальність і повільне реагування на зміни цін в Європі основне просідання роздрібних цін припало саме на бензин. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 89 коп./л, до найменшого значення цього року - 55,77 грн/л. До того, це менше за вартість бензину у серпні 2024 року, коли ще не було ані вересневих, ані січневих акцизів, які сумарно додали до собівартості 3 грн/л.

Дизель своєю чергою впав на 75 коп./л (до 54,39 грн/л), скраплений газ - на 59 коп./л (до 36,34 грн/л). Преміальний А-95+ утратив 1,20 грн/л (59,25 грн/л).

Нагадаємо, що головна причина здешевшання пального - тривале просідання зовнішнього ринку, починаючи з третьої декади лютого. Відтоді за майже два тижні бензин в Європі здешевшав на $95/т, а дизель - на $85/т, що і стало поштовхом для перегляду цін на стелах. Але у березні котирування бензину відіграли більшу частину, недорахувавши в середньому $33/т (трохи більш як 1,20 грн/л). Дизельне пальне залишилось дешевшим на $73/т (3 грн/л).

Просідання скрапленого газу пов'язане з непоганою рентабельністю, якої було досягнуто на початку березня завдяки стабільним цінам на стелах при зниженні гуртової вартості. Зокрема останніми тижнями зберігався високий спред між гуртовими й роздрібними цінами (у середньому за 24 дні березня трохи нижче від 6 грн/л), що викликано зниженням густини газу з потеплінням.

Ще один із чинників - здешевшання бензину, співвідношення з яким наразі становить 65%.

«Якщо залишити ціни на газ без змін при новій вартості бензину, то це вплине на проливи першого. І так після підняття акцизів на нього реалізація суттєво впала», - розповіли в одній із великих мереж.

Ми ще не закінчили

Після вихідних «Укрнафта» додатково знизила ціни на «світлі» на 30 коп./л, до 53,49 грн/л на бензин і 52,49 грн/л на дизель. Завдяки цьому з початку минулого тижня пальне у держкомпанії здешевшало на середні 1,98 грн/л світлі й на 1 грн/л - на газ.

Знизив ціни Marshal, що призвело до просідання пального у мережі залежно від області за тиждень: на бензині - 0,60-1,80 грн/л, на дизель - 0,50-2,10 грн/л, на газ - 0,50-1,80 грн/л.

UPG переглянула тільки газ: -80-90 коп./л, до середньої 35,32 грн/л. Загалом за тиждень газ у мережі здешевшав на 1,70 грн/л, «світлі» - на 60 коп./л, до 53,90 і 52,90 грн/л відповідно.

У рамках дотримання нової політики ціноутворення SOCAR на тижні додатково знизив ціни на «світлі» на 1 грн/л, на газ - на 50 коп./л.

З 17 по 24 березня найбільше в середньому у мережі - на 3,20 грн/л - зменшилася вартість бензину у криворізькій RLS, до 50,70 грн/л. Дизель в оператора втратив 2 грн/л, газ - 1,30 грн/л.

Судячи зі всього, настав кінець комічним амбіціям «Паралелі» щодо «преміальності»: у Запорізькій і Київській областях мережа впала на бензині на 3,50 грн/л (до 54,49 грн/л), на дизелі - на 4,50 (!) грн/л (до 53,49 грн/л). Газ залежно від регіону знизився на 50-80 коп./л, до 35,29-38,49 грн/л.

«Авантаж 7» залишив ціни на світлі сталими, а ось на газ знижував тричі сумарно на 1 грн/л, до 34,25 грн/л, пропустивши перед собою тільки «Кворум» (33,98 грн/л, без змін) і Mango (34,18 грн/л, -1,30 грн/л).

«БРСМ» точково знижувала «світлі» на 1-1,50 грн/л, газ - на 0,50-1,60 грн/л. У Черкаській області, де раніше пальне мережі у середньому було найдешевшим, ціни, навпаки, підтягнулися: «світлі» +2 грн/л (52,49 і 49,99 грн/л), газ +80 коп./л (33,79 грн/л). Мережа продовжує практикувати локальні зниження цін, як це раніше було зафіксовано у Львівській й Дніпропетровській областях, де на окремих АЗС ціни на дизель становили 48,49 грн/л, на бензин - 50,48 грн/л.

У більшості регіональних мереж пальне недорахували в середньому близько 1 грн/л (див. табл.).

Попри те, що спред між гуртом і роздробом знизився більш ніж на 90 коп./л і 55 коп./л відповідно для бензину й ДП (станом на 24 березня до 10,40 і 9,40 грн/л), але лишається близьким до рекордного. Це свідчить про те, що найближчі тиждень-другий будуть знову перенасичені подіями.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 17 по 24 березня 2025 р., грн/л: