Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent близько $72,6 за барель

Ціни на нафту еталонних марок перейшли до помірного зростання, відновивши втрати, яких зазнали раніше під час сесії.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:41 EET становить $72,59 за барель, що на $0,43 (0,6%) вище, ніж на закриття торгів у п'ятницю.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,45 (0,66%), до $68,73 за барель.

Підтримку котируванням надають побоювання щодо стійкості поставок на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході. Трейдери також оцінюють наслідки посилення санкцій США проти нафтового сектора Ірану.

Крім того, секретаріат ОПЕК минулого тижня оприлюднив оновлені графіки компенсації раніше недоскороченого видобутку нафти. Країни, які порушили зобов'язання, повинні будуть скоротити видобуток на 4,2 млн барелів на добу з березня 2025 року по червень 2026 року включно.

Тим часом аналітик IG Їп Джун Ронг зазначає, що загальні перспективи попиту та пропозиції на нафту залишаються неоднозначними.

Трейдери також чекають на прояснення політики США щодо мит, запровадження яких заплановане на 2 квітня.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що в митах буде низка винятків. "Буде певна гнучкість. Але загалом це будуть дзеркальні мита", - сказав він.

