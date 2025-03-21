Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent на рівні $71,6 за барель

Ціни на нафту перейшли до зниження, розгубивши зростання, досягнуте раніше під час торгів, за підтримки очікувань скорочення пропозиції, що посилилися після повідомлень про розширення санкцій США проти нафтового сектору Ірану, а також публікації планів щодо компенсації надлишкового видобутку в країнах ОПЕК+.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:35 EET у п'ятницю становить $71,63 за барель, що на $0,37 (0,51%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,33 (0,48%), до $67,74 за барель.

Тим часом контракти на обидві марки нафти, ймовірно, завершать тиждень у плюсі: з понеділка вартість контрактів на Brent зросла більш ніж на 1,3%, тоді як ф'ючерси на WTI додали в ціні близько 1,2%.

Міністерство фінансів США в четвер оголосило про введення санкцій щодо незалежної китайської нафтопереробної компанії Luqing Petrochemical "за купівлю і переробку іранської нафти на сотні мільйонів доларів".

До розширеного списку санкцій занесено 13 компаній із КНР (зокрема з Гонконгу), Віргінських островів, Ліберії, Панами та Сейшельських островів, а також вісім суден, які ходять під прапорами Барбадосу, Коморських островів, Панами та Сан-Марино.

Секретаріат ОПЕК оприлюднив оновлені графіки компенсацій раніше недоскороченого видобутку нафти. Країни, які порушили зобов'язання, мають скоротити видобуток на 4,2 млн барелів на добу з березня 2025 року по червень 2026 року включно.

Ескалація напруженості на Близькому Сході та пов'язані з нею побоювання перебоїв у поставках також сприяють зростанню нафтових цін. Ізраїль продовжує проводити точкові наземні операції в Секторі Гази, а США - завдавати ударів по об'єктах заколотників-хуситів у Ємені.

Побоювання щодо уповільнення зростання провідних світових економік на тлі торговельних воєнпродовжують чинити тиск на ринок.

Глава ЄЦБ Лагард заявила під час виступу в Європарламенті в четвер, що запровадження Вашингтоном мита в 25% на імпорт європейських товарів скоротить темпи зростання ВВП єврозони на 0,3 відсоткових пункта протягом першого року, а відповідні заходи погіршать негативні наслідки для економіки.

У середу Федрезерв знизив прогнози темпів зростання економіки США, а також відзначив зростання невизначеності перспектив економіки.