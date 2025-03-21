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Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent на рівні $71,6 за барель
14:33 21.03.2025 |
Ціни на нафту перейшли до зниження, розгубивши зростання, досягнуте раніше під час торгів, за підтримки очікувань скорочення пропозиції, що посилилися після повідомлень про розширення санкцій США проти нафтового сектору Ірану, а також публікації планів щодо компенсації надлишкового видобутку в країнах ОПЕК+.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:35 EET у п'ятницю становить $71,63 за барель, що на $0,37 (0,51%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,33 (0,48%), до $67,74 за барель.
Тим часом контракти на обидві марки нафти, ймовірно, завершать тиждень у плюсі: з понеділка вартість контрактів на Brent зросла більш ніж на 1,3%, тоді як ф'ючерси на WTI додали в ціні близько 1,2%.
Міністерство фінансів США в четвер оголосило про введення санкцій щодо незалежної китайської нафтопереробної компанії Luqing Petrochemical "за купівлю і переробку іранської нафти на сотні мільйонів доларів".
До розширеного списку санкцій занесено 13 компаній із КНР (зокрема з Гонконгу), Віргінських островів, Ліберії, Панами та Сейшельських островів, а також вісім суден, які ходять під прапорами Барбадосу, Коморських островів, Панами та Сан-Марино.
Секретаріат ОПЕК оприлюднив оновлені графіки компенсацій раніше недоскороченого видобутку нафти. Країни, які порушили зобов'язання, мають скоротити видобуток на 4,2 млн барелів на добу з березня 2025 року по червень 2026 року включно.
Ескалація напруженості на Близькому Сході та пов'язані з нею побоювання перебоїв у поставках також сприяють зростанню нафтових цін. Ізраїль продовжує проводити точкові наземні операції в Секторі Гази, а США - завдавати ударів по об'єктах заколотників-хуситів у Ємені.
Побоювання щодо уповільнення зростання провідних світових економік на тлі торговельних воєнпродовжують чинити тиск на ринок.
Глава ЄЦБ Лагард заявила під час виступу в Європарламенті в четвер, що запровадження Вашингтоном мита в 25% на імпорт європейських товарів скоротить темпи зростання ВВП єврозони на 0,3 відсоткових пункта протягом першого року, а відповідні заходи погіршать негативні наслідки для економіки.
У середу Федрезерв знизив прогнози темпів зростання економіки США, а також відзначив зростання невизначеності перспектив економіки.
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