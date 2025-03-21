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Нафта зростає другий тиждень поспіль на тлі санкцій проти Ірану та запланованого скорочення ОПЕК+
08:27 21.03.2025 |
Ціни на нафту зросли в п'ятницю і досягли другого поспіль тижневого зростання, оскільки нові санкції США проти Ірану і новий план Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+) щодо скорочення видобутку підвищили ставки на скорочення поставок.
О 06:35 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 21 цент, або на 0,3%, до 72,21 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 25 центів, або на 0,4%, до 68,32 долара за барель.
У тижневому обчисленні і Brent, і WTI зростали приблизно на 2%, що є найбільшим тижневим приростом з першого тижня 2025 року.
У четвер Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції, пов'язані з Іраном, які вперше торкнулися незалежного китайського нафтопереробного заводу серед інших підприємств і суден, що беруть участь у постачанні іранської нафти до Китаю.
Санкції проти китайських компаній стали «явною ескалацією санкційної політики», зазначають аналітики RBC Capital Markets.
«Хоча фізичні наслідки мінімальні, ми вважаємо розумним, що премія за ризик тут сприймається більш серйозно», - написали вони.
Це вже четвертий раунд санкцій Вашингтона проти Ірану після того, як президент США Дональд Трамп у лютому пообіцяв відновити кампанію «максимального тиску» на Тегеран, пообіцявши звести експорт нафти з країни до нуля.
Аналітики ANZ Bank заявили, що очікують скорочення експорту іранської нафти на 1 млн барелів на добу через посилення санкцій. Служба відстеження суден Kpler оцінила експорт іранської нафти в лютому на рівні понад 1,8 млн барелів на добу.
Ціни на нафту також були підтримані новим планом ОПЕК+, оголошеним у четвер, який передбачає подальше скорочення видобутку сімома членами організації, щоб компенсувати видобуток, що перевищує узгоджені рівні. План передбачає щомісячне скорочення видобутку від 189 000 до 435 000 барелів на добу і триватиме до червня 2026 року.
Цього місяця ОПЕК+ підтвердила, що вісім її членів продовжать щомісячне збільшення видобутку на 138 000 барелів на добу з квітня, скасувавши частину з 5,85 млн барелів на добу скорочення видобутку, узгодженого в рамках низки кроків, починаючи з 2022 року, для підтримки ринку.
«Хоча група поділяє план компенсаційних скорочень, це, безумовно, не означає, що члени групи будуть його дотримуватися. Невелика кількість членів групи стабільно видобувають більше, ніж заплановані рівні видобутку», - зазначають аналітики ING у своєму звіті в п'ятницю.
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