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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дорожчати, Brent на рівні $71,1 за барель

 

Нафта продовжує дорожчати в четвер, хоча зростання цін трохи сповільнилося.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:57 EET становить $71,1 за барель, що на $0,3 (0,44%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на $0,29 (0,43%), до $67,45 за барель. Термін обігу цих контрактів закінчується із закриттям ринку в четвер. Травневі ф'ючерси на WTI, які активніше торгуються, зросли в ціні на $0,27 (0,4%), до $67,18 за барель.

Аналітик ING Воррен Паттерсон зазначає, що ціни на нафту отримують деяку підтримку від даних щодо запасів нафтопродуктів у США.

Товарні запаси бензину в США минулого тижня скоротилися на 527 тис. барелів, дистилятів - на 2,8 млн барелів, йдеться в щотижневій доповіді міністерства енергетики країни.

"Запаси бензину в США знижуються вже три тижні поспіль і зараз перебувають на найнижчому рівні з початку січня, - пише Паттерсон. - Запаси знизилися, хоча передбачуваний попит впав за тиждень, а завантаження нафтопереробних заводів трохи зросло. Загалом, останні дані підтримують ринок".

Зростанню котирувань також сприяють побоювання порушення поставок унаслідок ескалації напруженості на Близькому Сході. Ізраїль почав проведення точкових наземних операцій у секторі Газа, тоді як США продовжили завдавати ударів по об'єктах заколотників-хуситів у Ємені.

Тим часом занепокоєння перспективами зростання економіки США стримує подорожчання нафти. Федеральна резервна система (ФРС) у середу підтвердила прогноз, що передбачає два зниження базової відсоткової ставки в поточному році, але водночас погіршила прогноз зростання ВВП США на 2025 рік - до 1,7% з 2,1%, на 2026 рік - до 1,8% з 2%, на 2027 рік - до 1,7% з 1,9%.

Ринки також стежать за переговорами щодо врегулювання російсько-українського питання, досягнення прогресу на яких може призвести до пом'якшення санкцій проти РФ і відновлення безперешкодних поставок російської нафти.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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