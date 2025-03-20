Зниження цін на пальне не закінчилося

20 березня роздрібні мережі продовжили опускати ціни на пальне. Хто вперше з початку тижня змінює цифри на стелі, а хто вже заходить на друге коло. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Так, «Укрнафта» у низці областей знизила вартість «світлих» на 70 коп./л і на 20 коп./л - на газ і вийшла на єдині ціни у мережі: 53,79 грн/л - бензин, 52,79 грн/л - дизпальне і 35,79 грн/л - газ. Таким чином, з початку тижня «світлі» у державній мережі здешевшали на 1,68 грн/л, газ - на 20 коп./л.

Більш активно переглядають вартість пального саме регіональні мережі.

Удруге з початку березня знижують ціни на бензин полтавські мережі BVS і «Автотранс». 20 березня у першої «світлі» недорахувалися 1 грн/л (55,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно), у другої - 50 коп./л (56,48 і 55,48 грн/л). Загалом за останні два тижні А-95 у BVS просів на 2 грн/л, у «Автотрансі» - на 1,50 грн/л.

Здешевшав на 1 грн/л бензин і в Mango, до 53,49 грн/л. З початку тижня пальне у мережі просіло на 1,50 грн/л. Недорахувався 1 грн/л і бензин у дніпропетровській мережі Neftek, ціни у якої на цей вид пального були тотожними з преміальним сегментом. Окрім бензину, у компанії здешевшав і газ (-50 коп./л, до 37,49 грн/л).

Менше, ніж на 1 грн/л, знизилися ціни на «світлі» у Chipo, Marshal, Motto, Green Wave, Фактор, «Паралелі» (див. табл.).

На станціях мережі «Авантаж 7», ціни на газ у якій у середньому одні з найменших в країні, знизилися на 30 коп./л, до 34,45 грн/л.

Крім того, LPG точково здешевшав на 10-50 коп./л у «БРСМ-Нафті», Chipo, AMIC, Marshal, Motto й Green Wave.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 19 по 20 березня 2025 р., грн/л:

Мережі А-95 А-95+ ДП LPG 20.03.25 Зм. 20.03.25 Зм. 20.03.25 Зм. 20.03.25 Зм. ОККО 58,99 0,00 61,99 0,00 57,99 0,00 38,49 0,00 WOG 58,99 0,00 61,99 0,00 57,99 0,00 38,48 0,00 Neftek 57,99 -1,00 60,49 -1,00 54,99 0,00 37,49 -0,50 SOCAR 57,99 0,00 60,82 -1,00 56,82 0,00 37,32 0,00 Рур груп 57,99 0,00



55,99 0,00 36,50 0,00 Shell 57,95 0,00 59,95 0,00 57,75 0,00 36,27 0,00 KLO 56,59 0,00 57,99 0,00 56,99 0,00 37,99 0,00 Автотранс 56,48 -0,50 63,48 -0,50 55,48 -0,50 35,98 0,00 AMIC 56,33 -0,05 58,82 0,00 54,70 0,00 36,18 -0,03 Параллель 56,16 -0,33



55,82 -0,33 35,92 0,00 BVS 55,99 -1,00 57,99 -1,00 54,99 -1,00 35,99 0,00 U.GO 55,90 0,00



52,90 0,00 35,40 0,00 Ovis 55,49 0,00 58,99 0,00 53,99 0,00 35,49 0,00 Катрал 54,99 0,00



53,59 0,00 34,97 0,00 Укр-Петроль 54,50 0,00



53,50 0,00



Маркет 54,49 0,00



50,99 0,00



VST 54,30 0,00



51,70 0,00 34,76 0,00 ZOG 54,00 0,00 56,50 0,00 53,50 0,00 35,50 0,00 VostokGaz 53,99 1,00



53,99 1,00 35,99 0,50 Олас 53,99 0,00



51,99 0,00 35,70 0,00 Marshal 53,95 -0,32 57,49 0,00 50,15 -0,02 34,91 -0,08 UPG 53,90 0,00 55,90 0,00 52,90 0,00 36,13 0,00 Укрнафта 53,79 -0,28 55,79 -0,28 52,79 -0,28 35,79 -0,01 Chipo 53,53 -0,35



51,62 -0,15 35,28 -0,04 Mango 53,49 -1,00



52,49 0,00 35,09 0,00 Кворум 53,48 0,00



52,18 0,00 33,98 0,00 Green Wave 53,30 -0,60



52,30 -0,60 35,50 -0,40 Motto 53,05 -0,57 53,78 -0,70 50,77 -0,07 35,45 -0,16 SUNOIL 52,99 0,00



50,89 0,00 34,89 0,00 Авантаж 7 52,95 0,00



51,95 0,00 34,45 -0,30 БРСМ-Нафта 52,80 0,00



50,24 0,00 35,05 -0,09 Фактор 52,50 -0,50



47,70 -0,30



RLS 51,90 0,00 56,00 0,00 50,80 0,00 35,40 0,00 Середня ціна в Україні 55,84 -0,12 59,36 -0,16 54,47 -0,07 36,60 -0,03



