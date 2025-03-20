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АНАЛІТИКА

Зниження цін на пальне не закінчилося

 

20 березня роздрібні мережі продовжили опускати ціни на пальне. Хто вперше з початку тижня змінює цифри на стелі, а хто вже заходить на друге коло. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Так, «Укрнафта» у низці областей знизила вартість «світлих» на 70 коп./л і на 20 коп./л - на газ і вийшла на єдині ціни у мережі: 53,79 грн/л - бензин, 52,79 грн/л - дизпальне і 35,79 грн/л - газ. Таким чином, з початку тижня «світлі» у державній мережі здешевшали на 1,68 грн/л, газ - на 20 коп./л.

Більш активно переглядають вартість пального саме регіональні мережі.

Удруге з початку березня знижують ціни на бензин полтавські мережі BVS і «Автотранс». 20 березня у першої «світлі» недорахувалися 1 грн/л (55,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно), у другої - 50 коп./л (56,48 і 55,48 грн/л). Загалом за останні два тижні А-95 у BVS просів на 2 грн/л, у «Автотрансі» - на 1,50 грн/л.

Здешевшав на 1 грн/л бензин і в Mango, до 53,49 грн/л. З початку тижня пальне у мережі просіло на 1,50 грн/л. Недорахувався 1 грн/л і бензин у дніпропетровській мережі Neftek, ціни у якої на цей вид пального були тотожними з преміальним сегментом. Окрім бензину, у компанії здешевшав і газ (-50 коп./л, до 37,49 грн/л).

Менше, ніж на 1 грн/л, знизилися ціни на «світлі» у Chipo, Marshal, Motto, Green Wave, Фактор, «Паралелі» (див. табл.).

На станціях мережі «Авантаж 7», ціни на газ у якій у середньому одні з найменших в країні, знизилися на 30 коп./л, до 34,45 грн/л.

Крім того, LPG точково здешевшав на 10-50 коп./л у «БРСМ-Нафті», Chipo, AMIC, Marshal, Motto й Green Wave.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 19 по 20 березня 2025 р., грн/л:

Мережі

А-95

А-95+

ДП

LPG

20.03.25

Зм.

20.03.25

Зм.

20.03.25

Зм.

20.03.25

Зм.

ОККО

58,99

0,00

61,99

0,00

57,99

0,00

38,49

0,00

WOG

58,99

0,00

61,99

0,00

57,99

0,00

38,48

0,00

Neftek

57,99

-1,00

60,49

-1,00

54,99

0,00

37,49

-0,50

SOCAR

57,99

0,00

60,82

-1,00

56,82

0,00

37,32

0,00

Рур груп

57,99

0,00

55,99

0,00

36,50

0,00

Shell

57,95

0,00

59,95

0,00

57,75

0,00

36,27

0,00

KLO

56,59

0,00

57,99

0,00

56,99

0,00

37,99

0,00

Автотранс

56,48

-0,50

63,48

-0,50

55,48

-0,50

35,98

0,00

AMIC

56,33

-0,05

58,82

0,00

54,70

0,00

36,18

-0,03

Параллель

56,16

-0,33

55,82

-0,33

35,92

0,00

BVS

55,99

-1,00

57,99

-1,00

54,99

-1,00

35,99

0,00

U.GO

55,90

0,00

52,90

0,00

35,40

0,00

Ovis

55,49

0,00

58,99

0,00

53,99

0,00

35,49

0,00

Катрал

54,99

0,00

53,59

0,00

34,97

0,00

Укр-Петроль

54,50

0,00

53,50

0,00

Маркет

54,49

0,00

50,99

0,00

VST

54,30

0,00

51,70

0,00

34,76

0,00

ZOG

54,00

0,00

56,50

0,00

53,50

0,00

35,50

0,00

VostokGaz

53,99

1,00

53,99

1,00

35,99

0,50

Олас

53,99

0,00

51,99

0,00

35,70

0,00

Marshal

53,95

-0,32

57,49

0,00

50,15

-0,02

34,91

-0,08

UPG

53,90

0,00

55,90

0,00

52,90

0,00

36,13

0,00

Укрнафта

53,79

-0,28

55,79

-0,28

52,79

-0,28

35,79

-0,01

Chipo

53,53

-0,35

51,62

-0,15

35,28

-0,04

Mango

53,49

-1,00

52,49

0,00

35,09

0,00

Кворум

53,48

0,00

52,18

0,00

33,98

0,00

Green Wave

53,30

-0,60

52,30

-0,60

35,50

-0,40

Motto

53,05

-0,57

53,78

-0,70

50,77

-0,07

35,45

-0,16

SUNOIL

52,99

0,00

50,89

0,00

34,89

0,00

Авантаж 7

52,95

0,00

51,95

0,00

34,45

-0,30

БРСМ-Нафта

52,80

0,00

50,24

0,00

35,05

-0,09

Фактор

52,50

-0,50

47,70

-0,30

RLS

51,90

0,00

56,00

0,00

50,80

0,00

35,40

0,00

Середня ціна в Україні

55,84

-0,12

59,36

-0,16

54,47

-0,07

36,60

-0,03
За матеріалами: EnKorr
 

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