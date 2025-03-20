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Зниження цін на пальне не закінчилося
14:12 20.03.2025 |
20 березня роздрібні мережі продовжили опускати ціни на пальне. Хто вперше з початку тижня змінює цифри на стелі, а хто вже заходить на друге коло. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Так, «Укрнафта» у низці областей знизила вартість «світлих» на 70 коп./л і на 20 коп./л - на газ і вийшла на єдині ціни у мережі: 53,79 грн/л - бензин, 52,79 грн/л - дизпальне і 35,79 грн/л - газ. Таким чином, з початку тижня «світлі» у державній мережі здешевшали на 1,68 грн/л, газ - на 20 коп./л.
Більш активно переглядають вартість пального саме регіональні мережі.
Удруге з початку березня знижують ціни на бензин полтавські мережі BVS і «Автотранс». 20 березня у першої «світлі» недорахувалися 1 грн/л (55,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно), у другої - 50 коп./л (56,48 і 55,48 грн/л). Загалом за останні два тижні А-95 у BVS просів на 2 грн/л, у «Автотрансі» - на 1,50 грн/л.
Здешевшав на 1 грн/л бензин і в Mango, до 53,49 грн/л. З початку тижня пальне у мережі просіло на 1,50 грн/л. Недорахувався 1 грн/л і бензин у дніпропетровській мережі Neftek, ціни у якої на цей вид пального були тотожними з преміальним сегментом. Окрім бензину, у компанії здешевшав і газ (-50 коп./л, до 37,49 грн/л).
Менше, ніж на 1 грн/л, знизилися ціни на «світлі» у Chipo, Marshal, Motto, Green Wave, Фактор, «Паралелі» (див. табл.).
На станціях мережі «Авантаж 7», ціни на газ у якій у середньому одні з найменших в країні, знизилися на 30 коп./л, до 34,45 грн/л.
Крім того, LPG точково здешевшав на 10-50 коп./л у «БРСМ-Нафті», Chipo, AMIC, Marshal, Motto й Green Wave.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 19 по 20 березня 2025 р., грн/л:
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
20.03.25
|
Зм.
|
20.03.25
|
Зм.
|
20.03.25
|
Зм.
|
20.03.25
|
Зм.
|
ОККО
|
58,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
38,49
|
0,00
|
WOG
|
58,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
38,48
|
0,00
|
Neftek
|
57,99
|
-1,00
|
60,49
|
-1,00
|
54,99
|
0,00
|
37,49
|
-0,50
|
SOCAR
|
57,99
|
0,00
|
60,82
|
-1,00
|
56,82
|
0,00
|
37,32
|
0,00
|
Рур груп
|
57,99
|
0,00
|
|
|
55,99
|
0,00
|
36,50
|
0,00
|
Shell
|
57,95
|
0,00
|
59,95
|
0,00
|
57,75
|
0,00
|
36,27
|
0,00
|
KLO
|
56,59
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
37,99
|
0,00
|
Автотранс
|
56,48
|
-0,50
|
63,48
|
-0,50
|
55,48
|
-0,50
|
35,98
|
0,00
|
AMIC
|
56,33
|
-0,05
|
58,82
|
0,00
|
54,70
|
0,00
|
36,18
|
-0,03
|
Параллель
|
56,16
|
-0,33
|
|
|
55,82
|
-0,33
|
35,92
|
0,00
|
BVS
|
55,99
|
-1,00
|
57,99
|
-1,00
|
54,99
|
-1,00
|
35,99
|
0,00
|
U.GO
|
55,90
|
0,00
|
|
|
52,90
|
0,00
|
35,40
|
0,00
|
Ovis
|
55,49
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
Катрал
|
54,99
|
0,00
|
|
|
53,59
|
0,00
|
34,97
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
54,50
|
0,00
|
|
|
53,50
|
0,00
|
|
|
Маркет
|
54,49
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
|
|
VST
|
54,30
|
0,00
|
|
|
51,70
|
0,00
|
34,76
|
0,00
|
ZOG
|
54,00
|
0,00
|
56,50
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
35,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
53,99
|
1,00
|
|
|
53,99
|
1,00
|
35,99
|
0,50
|
Олас
|
53,99
|
0,00
|
|
|
51,99
|
0,00
|
35,70
|
0,00
|
Marshal
|
53,95
|
-0,32
|
57,49
|
0,00
|
50,15
|
-0,02
|
34,91
|
-0,08
|
UPG
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
52,90
|
0,00
|
36,13
|
0,00
|
Укрнафта
|
53,79
|
-0,28
|
55,79
|
-0,28
|
52,79
|
-0,28
|
35,79
|
-0,01
|
Chipo
|
53,53
|
-0,35
|
|
|
51,62
|
-0,15
|
35,28
|
-0,04
|
Mango
|
53,49
|
-1,00
|
|
|
52,49
|
0,00
|
35,09
|
0,00
|
Кворум
|
53,48
|
0,00
|
|
|
52,18
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
Green Wave
|
53,30
|
-0,60
|
|
|
52,30
|
-0,60
|
35,50
|
-0,40
|
Motto
|
53,05
|
-0,57
|
53,78
|
-0,70
|
50,77
|
-0,07
|
35,45
|
-0,16
|
SUNOIL
|
52,99
|
0,00
|
|
|
50,89
|
0,00
|
34,89
|
0,00
|
Авантаж 7
|
52,95
|
0,00
|
|
|
51,95
|
0,00
|
34,45
|
-0,30
|
БРСМ-Нафта
|
52,80
|
0,00
|
|
|
50,24
|
0,00
|
35,05
|
-0,09
|
Фактор
|
52,50
|
-0,50
|
|
|
47,70
|
-0,30
|
|
|
RLS
|
51,90
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
50,80
|
0,00
|
35,40
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
55,84
|
-0,12
|
59,36
|
-0,16
|
54,47
|
-0,07
|
36,60
|
-0,03
|
|
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