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АНАЛІТИКА

БЕБ ліквідувало підпільне виробництво моторних мастил відомих світових брендів

БЕБ ліквідувало підпільне виробництво моторних мастил відомих світових брендів

 

Бюро економічної безпеки викрило і припинило масштабне виробництво фальсифікованих моторних мастил відомих світових брендів. Підпільні цехи з повним циклом працювали у Києві, Київській і Дніпропетровській областях, повідомила пресслужба БЕБ.

БЕБ ліквідувало підпільне виробництво моторних мастил відомих світових брендів

 

У підпільних цехах виготовляли тару, етикетки, кришки і фасували сировину в каністри. Щоденний обсяг готової продукції становив понад три тонни.

БЕБ ліквідувало підпільне виробництво моторних мастил відомих світових брендів

 

Фальсифікат розповсюджували під виглядом оригінальних мастил гуртом і вроздріб. Продавали в інтернеті, пунктах роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.

Детективи БЕБ провели 21 санкціонований обшук і вилучили:

→ 14 000 літрів готової продукції,
→ 3800 літрів сировини,
→ майже 4000 одиниць пластикової тари,
→ обладнання для виробництва, маркіратори, транспортні засоби,
→ понад 1,5 млн грн готівки,
→ фінансово-господарську документацію та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 12 млн грн.

БЕБ ліквідувало підпільне виробництво моторних мастил відомих світових брендів

 

Справу розслідують за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

БЕБ ліквідувало підпільне виробництво моторних мастил відомих світових брендів

 

БЕБ ліквідувало підпільне виробництво моторних мастил відомих світових брендів
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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