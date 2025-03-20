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БЕБ ліквідувало підпільне виробництво моторних мастил відомих світових брендів
13:42 20.03.2025 |
Бюро економічної безпеки викрило і припинило масштабне виробництво фальсифікованих моторних мастил відомих світових брендів. Підпільні цехи з повним циклом працювали у Києві, Київській і Дніпропетровській областях, повідомила пресслужба БЕБ.
У підпільних цехах виготовляли тару, етикетки, кришки і фасували сировину в каністри. Щоденний обсяг готової продукції становив понад три тонни.
Фальсифікат розповсюджували під виглядом оригінальних мастил гуртом і вроздріб. Продавали в інтернеті, пунктах роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.
Детективи БЕБ провели 21 санкціонований обшук і вилучили:
→ 14 000 літрів готової продукції,
→ 3800 літрів сировини,
→ майже 4000 одиниць пластикової тари,
→ обладнання для виробництва, маркіратори, транспортні засоби,
→ понад 1,5 млн грн готівки,
→ фінансово-господарську документацію та чорнові записи.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 12 млн грн.
Справу розслідують за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).
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