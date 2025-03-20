БЕБ ліквідувало підпільне виробництво моторних мастил відомих світових брендів

Бюро економічної безпеки викрило і припинило масштабне виробництво фальсифікованих моторних мастил відомих світових брендів. Підпільні цехи з повним циклом працювали у Києві, Київській і Дніпропетровській областях, повідомила пресслужба БЕБ.

У підпільних цехах виготовляли тару, етикетки, кришки і фасували сировину в каністри. Щоденний обсяг готової продукції становив понад три тонни.

Фальсифікат розповсюджували під виглядом оригінальних мастил гуртом і вроздріб. Продавали в інтернеті, пунктах роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.

Детективи БЕБ провели 21 санкціонований обшук і вилучили:

→ 14 000 літрів готової продукції,

→ 3800 літрів сировини,

→ майже 4000 одиниць пластикової тари,

→ обладнання для виробництва, маркіратори, транспортні засоби,

→ понад 1,5 млн грн готівки,

→ фінансово-господарську документацію та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 12 млн грн.

Справу розслідують за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).