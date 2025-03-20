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АНАЛІТИКА

Ціни на АЗС пришвидшили падіння

 

19 березня мережами прокотилася нова хвиля зниження цін. Про це повідомили у Консалтинговій групі «А-95».

Стимул активним змінам надали ОККО і WOG, які напередодні, 18 березня, знизили ціну на «світлі» на 1 грн/л і на 50 коп./л газ.

Shell, яка на початку тижня повернулася до старих цін після «жіночої» акції, знизила ціни на бензин на 1,14-1,94 грн/л, встановивши єдину вартість у мережі - 57,95 грн/л. Дизель просів на 0,74 грн/л, до 57,75 грн/л, газ не зазнав змін - 35,99-36,99 грн/л залежно від області.

Рекордними темпами пішла донизу «Укрнафта», знизивши вартість бензину і дизелю на 1,40 грн/л. Газ оператора здешевшав на 0,20 грн/л (окрім Чернігівської області, де вартість ресурсу не змінилася).

Для збереження нової політики ціноутворення SOCAR додатково знизив ціни на «світлі» на 1 грн/л, на газ - на 50 коп./л.

Вдруге за тиждень переглянули прайс в UPG, зменшивши ціни на 60 коп./л для «світлих» і на 80-90 коп./л - на газ.

На 1 грн/л просіли ціни на «світлі» у KLO, Ovis, «Кворум-Нафті», ZOG, SUNOIL, Green Wave (див. табл.). Криворізька RLS зняла 2 грн/л на бензині, запропонувавши найнижчу ціну по країні - 51,90 грн/л.

Газ здешевшав на 10-50 коп./л у Chipo, Mango, ZOG, SUNOIL, RLS, точково у Marshal, «Паралелі», «БРСМ-Нафті».

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 18 по 19 березня 2025 р., грн/л:

Мережа

А-95

А-95+

ДП

LPG

19.03.25

Зм.

19.03.25

Зм.

19.03.25

Зм.

19.03.25

Зм.

ОККО

58,99

0,00

61,99

0,00

57,99

0,00

38,49

0,00

Neftek

58,99

0,00

61,49

0,00

54,99

0,00

37,99

0,00

WOG

58,99

0,00

61,99

0,00

57,99

0,00

38,48

0,00

SOCAR

57,99

-1,00

61,82

0,00

56,82

-1,00

37,32

-0,50

Shell

57,95

-1,79

59,95

-1,94

57,75

-0,67

36,27

0,00

BVS

56,99

0,00

58,99

0,00

55,99

0,00

35,99

0,00

Автотранс

56,98

0,00

63,98

0,00

55,98

0,00

35,98

0,00

KLO

56,59

-1,00

57,99

-1,00

56,99

-1,00

37,99

-0,50

Параллель

56,49

0,00

56,16

0,00

35,92

-0,07

AMIC

56,38

-0,11

58,82

-0,17

54,67

-0,13

36,21

0,00

U.GO

55,90

0,00

52,90

0,00

35,40

0,00

Ovis

55,49

-1,00

58,99

-0,50

53,99

-0,50

35,49

0,00

Катрал

54,99

0,00

53,59

0,00

34,97

0,00

Укр-Петроль

54,50

0,00

53,50

0,00

Mango

54,49

-0,50

52,49

-0,50

35,09

-0,39

Маркет

54,49

0,00

50,99

0,00

VST

54,30

0,18

51,70

-0,22

34,76

0,00

Marshal

54,27

0,00

57,49

0,00

50,17

0,00

34,99

-0,14

Укрнафта

54,07

-1,40

56,07

-1,40

53,07

-1,40

35,80

-0,19

ZOG

54,00

-1,00

56,50

-0,50

53,50

-0,50

35,50

-0,50

Олас

53,99

0,00

51,99

0,00

35,70

0,00

Green Wave

53,90

-1,00

52,90

-1,00

35,90

0,00

UPG

53,90

-0,60

55,90

-0,60

52,90

-0,60

36,13

-0,89

Chipo

53,88

-0,55

51,77

-0,17

35,32

-0,20

Motto

53,62

-0,29

54,48

-0,40

50,84

0,00

35,61

-0,03

Кворум

53,48

-1,00

52,18

-0,30

33,98

0,00

Фактор

53,00

0,00

48,00

0,00

VostokGaz

52,99

0,00

52,99

0,00

35,49

0,00

SUNOIL

52,99

-1,00

50,89

-2,10

34,89

-0,40

Авантаж 7

52,95

0,00

51,95

0,00

34,75

0,00

БРСМ-Нафта

52,80

-0,46

50,24

0,00

35,14

-0,13

RLS

51,90

-2,00

56,00

0,00

50,80

-1,00

35,40

-0,30

Середня ціна в Україні

55,96

-0,38

59,52

-0,49

54,54

-0,29

36,64

-0,12


Зниження цін на газ, що спостерігається вперше з третьої декади лютого, стало можливим завдяки низці чинників. Зокрема останніми тижнями зберігався високий спред між гуртовими й роздрібними цінами (у середньому за березень трохи вище за 6 грн/л), що викликано зниженням густини газу з потеплінням. Так, полегшення газу з 556+ кг/м3 взимку до близько 540 кг/м3 в теплі березневі дні знизило собівартість літра на трохи менш як 1 грн.

Додатковим стимулом стало зменшення цін на бензин. Наразі співвідношення між цінами на бензин А-95 і газ становить 66%, тоді як з початку року цей показник зберігався на позначці 65%. «Це не критичне збільшення, але його зростання негативно вплине на і без того незадовільні проливи. Раніше власники ГБО їздили тільки на газу, а зараз заправляють повний бак бензину, і коли закінчується газ, перемикаються на бензин і їздять, поки не викатають його», — поділилися спостереженнями в одній із великих паливних мереж.

Зі слів ритейлерів, сезонне зростання попиту вже спостерігається, хоча його темпи й лишаються значно нижчими за показники 2021 року. Зі слів представників окремих регіональних мереж, у березні проливи зросли в середньому на 4%.

Як пояснили у Консалтинговій групі «А-95», зниження цін на АЗС зумовлено падінням цін на нафту до $70/бар. ($82 наприкінці січня) й відповідним зниженням закупівельних цін на нафтопродукти.

Експерти «А-95» очікують, що у разі подальшої фіксації зовнішніх цін на поточних рівнях ціна на АЗС в Україні має потенціал для зниження на 1-1,5 грн/л протягом найближчих двох тижнів.
За матеріалами: EnKorr
 

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