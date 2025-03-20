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Ціни на АЗС пришвидшили падіння
23:31 19.03.2025 |
19 березня мережами прокотилася нова хвиля зниження цін. Про це повідомили у Консалтинговій групі «А-95».
Стимул активним змінам надали ОККО і WOG, які напередодні, 18 березня, знизили ціну на «світлі» на 1 грн/л і на 50 коп./л газ.
Shell, яка на початку тижня повернулася до старих цін після «жіночої» акції, знизила ціни на бензин на 1,14-1,94 грн/л, встановивши єдину вартість у мережі - 57,95 грн/л. Дизель просів на 0,74 грн/л, до 57,75 грн/л, газ не зазнав змін - 35,99-36,99 грн/л залежно від області.
Рекордними темпами пішла донизу «Укрнафта», знизивши вартість бензину і дизелю на 1,40 грн/л. Газ оператора здешевшав на 0,20 грн/л (окрім Чернігівської області, де вартість ресурсу не змінилася).
Для збереження нової політики ціноутворення SOCAR додатково знизив ціни на «світлі» на 1 грн/л, на газ - на 50 коп./л.
Вдруге за тиждень переглянули прайс в UPG, зменшивши ціни на 60 коп./л для «світлих» і на 80-90 коп./л - на газ.
На 1 грн/л просіли ціни на «світлі» у KLO, Ovis, «Кворум-Нафті», ZOG, SUNOIL, Green Wave (див. табл.). Криворізька RLS зняла 2 грн/л на бензині, запропонувавши найнижчу ціну по країні - 51,90 грн/л.
Газ здешевшав на 10-50 коп./л у Chipo, Mango, ZOG, SUNOIL, RLS, точково у Marshal, «Паралелі», «БРСМ-Нафті».
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 18 по 19 березня 2025 р., грн/л:
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
19.03.25
|
Зм.
|
19.03.25
|
Зм.
|
19.03.25
|
Зм.
|
19.03.25
|
Зм.
|
ОККО
|
58,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
38,49
|
0,00
|
Neftek
|
58,99
|
0,00
|
61,49
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
37,99
|
0,00
|
WOG
|
58,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
38,48
|
0,00
|
SOCAR
|
57,99
|
-1,00
|
61,82
|
0,00
|
56,82
|
-1,00
|
37,32
|
-0,50
|
Shell
|
57,95
|
-1,79
|
59,95
|
-1,94
|
57,75
|
-0,67
|
36,27
|
0,00
|
BVS
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
Автотранс
|
56,98
|
0,00
|
63,98
|
0,00
|
55,98
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
KLO
|
56,59
|
-1,00
|
57,99
|
-1,00
|
56,99
|
-1,00
|
37,99
|
-0,50
|
Параллель
|
56,49
|
0,00
|
|
|
56,16
|
0,00
|
35,92
|
-0,07
|
AMIC
|
56,38
|
-0,11
|
58,82
|
-0,17
|
54,67
|
-0,13
|
36,21
|
0,00
|
U.GO
|
55,90
|
0,00
|
|
|
52,90
|
0,00
|
35,40
|
0,00
|
Ovis
|
55,49
|
-1,00
|
58,99
|
-0,50
|
53,99
|
-0,50
|
35,49
|
0,00
|
Катрал
|
54,99
|
0,00
|
|
|
53,59
|
0,00
|
34,97
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
54,50
|
0,00
|
|
|
53,50
|
0,00
|
|
|
Mango
|
54,49
|
-0,50
|
|
|
52,49
|
-0,50
|
35,09
|
-0,39
|
Маркет
|
54,49
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
|
|
VST
|
54,30
|
0,18
|
|
|
51,70
|
-0,22
|
34,76
|
0,00
|
Marshal
|
54,27
|
0,00
|
57,49
|
0,00
|
50,17
|
0,00
|
34,99
|
-0,14
|
Укрнафта
|
54,07
|
-1,40
|
56,07
|
-1,40
|
53,07
|
-1,40
|
35,80
|
-0,19
|
ZOG
|
54,00
|
-1,00
|
56,50
|
-0,50
|
53,50
|
-0,50
|
35,50
|
-0,50
|
Олас
|
53,99
|
0,00
|
|
|
51,99
|
0,00
|
35,70
|
0,00
|
Green Wave
|
53,90
|
-1,00
|
|
|
52,90
|
-1,00
|
35,90
|
0,00
|
UPG
|
53,90
|
-0,60
|
55,90
|
-0,60
|
52,90
|
-0,60
|
36,13
|
-0,89
|
Chipo
|
53,88
|
-0,55
|
|
|
51,77
|
-0,17
|
35,32
|
-0,20
|
Motto
|
53,62
|
-0,29
|
54,48
|
-0,40
|
50,84
|
0,00
|
35,61
|
-0,03
|
Кворум
|
53,48
|
-1,00
|
|
|
52,18
|
-0,30
|
33,98
|
0,00
|
Фактор
|
53,00
|
0,00
|
|
|
48,00
|
0,00
|
|
|
VostokGaz
|
52,99
|
0,00
|
|
|
52,99
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
SUNOIL
|
52,99
|
-1,00
|
|
|
50,89
|
-2,10
|
34,89
|
-0,40
|
Авантаж 7
|
52,95
|
0,00
|
|
|
51,95
|
0,00
|
34,75
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
52,80
|
-0,46
|
|
|
50,24
|
0,00
|
35,14
|
-0,13
|
RLS
|
51,90
|
-2,00
|
56,00
|
0,00
|
50,80
|
-1,00
|
35,40
|
-0,30
|
Середня ціна в Україні
|
55,96
|
-0,38
|
59,52
|
-0,49
|
54,54
|
-0,29
|
36,64
|
-0,12
Зниження цін на газ, що спостерігається вперше з третьої декади лютого, стало можливим завдяки низці чинників. Зокрема останніми тижнями зберігався високий спред між гуртовими й роздрібними цінами (у середньому за березень трохи вище за 6 грн/л), що викликано зниженням густини газу з потеплінням. Так, полегшення газу з 556+ кг/м3 взимку до близько 540 кг/м3 в теплі березневі дні знизило собівартість літра на трохи менш як 1 грн.
Додатковим стимулом стало зменшення цін на бензин. Наразі співвідношення між цінами на бензин А-95 і газ становить 66%, тоді як з початку року цей показник зберігався на позначці 65%. «Це не критичне збільшення, але його зростання негативно вплине на і без того незадовільні проливи. Раніше власники ГБО їздили тільки на газу, а зараз заправляють повний бак бензину, і коли закінчується газ, перемикаються на бензин і їздять, поки не викатають його», — поділилися спостереженнями в одній із великих паливних мереж.
Зі слів ритейлерів, сезонне зростання попиту вже спостерігається, хоча його темпи й лишаються значно нижчими за показники 2021 року. Зі слів представників окремих регіональних мереж, у березні проливи зросли в середньому на 4%.
Як пояснили у Консалтинговій групі «А-95», зниження цін на АЗС зумовлено падінням цін на нафту до $70/бар. ($82 наприкінці січня) й відповідним зниженням закупівельних цін на нафтопродукти.
Експерти «А-95» очікують, що у разі подальшої фіксації зовнішніх цін на поточних рівнях ціна на АЗС в Україні має потенціал для зниження на 1-1,5 грн/л протягом найближчих двох тижнів.
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