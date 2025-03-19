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АНАЛІТИКА

Нафта слабо дешевшає, Brent торгується близько $70,4 за барель

 

Ціни на нафту слабко знижуються в середу на очікуваннях щодо пом'якшення санкцій проти нафтового сектору Росії після повідомлень про прогрес у врегулюванні російсько-українського питання, досягнутий у результаті телефонних переговорів президентів США й РФ.

Як повідомляється, Володимир Путін підтримав ідею Дональда Трампа про місячний мораторій на удари по енергоінфраструктурі.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:09 EET становить $70,43 за барель, що на $0,13 (0,18%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні на цей час на $0,15 (0,22%), до $66,75 за барель.

"Ціни на нафту знизилися на тлі ознак прогресу в досягненні угоди щодо припинення вогню в Україні, а також ширшого ослаблення ринку через занепокоєння трейдерів наслідками торговельних війн", - зазначає Panmure Liberum Ешлі Келті.

Зниженню ринку в середу також сприяють дані Американського інституту нафти (API), що показали зростання запасів нафти в США минулого тижня на 4,593 млн барелів.

Офіційну доповідь про запаси енергоносіїв міністерство енергетики США оприлюднить у середу о 16:30 кч.

Інвестори очікують підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке завершиться ввечері в середу. Зниження процентних ставок зазвичай сприяє пожвавленню економічної активності, що підтримує попит на нафту. Водночас більшість експертів очікує, що ФРС залишить відсоткові ставки без змін, на рівні 4,25%-4,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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