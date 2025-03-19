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Нафта падає після угоди між США та Росією про 30-денне енергетичне перемир'я
08:32 19.03.2025 |
Ціни на нафту впали в середу після того, як Росія погодилася на пропозицію президента США Дональда Трампа, щоб Москва і Київ тимчасово припинили атаки на енергетичну інфраструктуру один одного, що може призвести до того, що більше російської нафти потрапить на світові ринки.
О 06:20 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 19 центів, або на 0,3%, до 70,37 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 20 центів, або на 0,3%, до 66,70 долара.
Російський диктатор путін погодився у вівторок припинити атаки на українські енергетичні об'єкти, але не підтримав повне 30-денне припинення вогню, на яке сподівався Трамп.
«Ця угода є позитивним кроком на шляху до остаточного врегулювання, оскільки припинення атак на українські енергетичні об'єкти зменшує подальші ризики перебоїв у постачанні нафти і утримує ціни на нафту під певним тиском», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.
Росія є одним з найбільших світових постачальників нафти, але її видобуток скоротився з початку війни, що призвело до санкцій проти російської енергетики.
Потенційне припинення вогню може призвести до послаблення санкцій, що може збільшити пропозицію нафти і знизити ціни, кажуть аналітики.
Мита США щодо Канади, Мексики та Китаю викликали побоювання рецесії, що також вплинуло на ціни на нафту, оскільки це мало б стримуючий вплив на попит на нафту.
Ринки нафти залишаються орієнтованими на зниження цін, незважаючи на зростання напруженості на Близькому Сході, відзначають аналітики Goldman Sachs в своїй замітці.
«Ескалація мит і високий рівень вільних потужностей зміщують середньострокові ризики нашого прогнозу в бік зниження», - відзначають аналітики.
Трамп пообіцяв продовжити наступ своєї країни на єменських хуситів і заявив, що покладе на Іран відповідальність за будь-які атаки, здійснені угрупованням, яке порушило судноплавство в Червоному морі.
Ізраїльські повітряні удари в Газі, тим часом, вбили щонайменше 200 осіб, за даними палестинських органів охорони здоров'я, що поклало край тижневому перемир'ю і підвищило ризики загрози поставок нафти з більш широкого регіону.
Дані про запаси сирої нафти в США, тим часом, намалювали змішану картину: запаси сирої нафти зростають, в той час як запаси палива скорочуються.
За тиждень, що закінчився 14 березня, запаси сирої нафти зросли на 4,59 млн барелів, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок. Запаси бензину впали на 1,71 млн барелів, а запаси дистилятів - на 2,15 млн барелів.
Офіційні урядові дані будуть опубліковані в середу.
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