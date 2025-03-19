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АНАЛІТИКА

Обсяги знищеного РФ міні-НПЗ в Мерефі складали менше 1% ринку – директор А-95

 

Знищення Мереф'янського міні-НПЗ внаслідок атак РФ, це, безсумнівно, ще одна економічна втрата України, але значних наслідків для ринку не буде, оскільки завод працював в експериментальному режимі, а його обсяги були несуттєвими - менше 1%, передає Енергореформа.

Про це повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

"Це чергова втрата для бізнесу, це дуже погано. Але щодо ринку, то це не носитиме значних наслідків, оскільки частка заводу на ринку була несуттєвою, це менше 1%", - сказав Куюн в коментарі Енергореформі.

Як повідомляли ЗМІ, зокрема, РБК, з посиланням на пресслужбу Харківської інвестиційно-промислової групи AES Group, якій належить Ukrainian Petroleum (Мереф'янський міні-НПЗ), у ніч на вівторок, 18 березня, російські дрони знищили його. За інформацією пресслужби, НПЗ працював на 10% своєї потужності.

У травні 2023 року Енергореформа з посиланням на президента групи Костянтина Валеуліна вже повідомляла про критичні ушкодження заводу внаслідок атак РФ.

Тоді Валеулін зазначав, що робота над Ukrainian Petroleum була гордістю для компанії, оскільки це перший в Україні приватний нафтопереробний завод.

"Ми почали його створення на базі старого НПЗ, запустили в час активної фази війни, продовжували працювати і виготовляти паливо для країни", - вказував президент AES Group.
 

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