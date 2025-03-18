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Морський експорт нафти з рф тримається на 4-місячному максимумі
17:23 18.03.2025 |
Експорт російської нафти залишався на рівні чотиримісячного максимуму напередодні перемовин між президентами росії й США, спрямованих на припинення розв'язаної рф повномасштабної війни в Україні.
Потоки сирої нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 16 березня незначно змінилися від рівня 3,37 млн барелів на день (б/д), що є майже найвищим показником з періоду до 10 листопада.
Потоки сирої нафти за сім днів до 16 березня незначно змінилися на рівні приблизно 3,45 млн б/д. Щотижневе падіння на 30 тис. б/д цілком у межах похибки.
Зростання постачань російської нафти з балтійського порту «приморськ» було значною мірою компенсовано зменшенням вантажів з усть-луги.
Валова вартість московського експорту впала приблизно на $20 млн, або на 2%, до $1,42 млрд за тиждень до 16 березня.
Експортні ціни на російську нафту марки Urals змінювалися різноспрямовано: вантажі з Балтії впали приблизно на $0,4 за барель, а ті, що завантажуються в Чорному морі, підвищилися приблизно на $0,1.
Ціна на основний тихоокеанський сорт ESPO практично не змінилася порівняно з попереднім тижнем. Згідно з даними Argus Media, ціни з доставленням в Індії впали приблизно на $0,1.
У середньому за чотири тижні дохід знизився у період до 16 березня до приблизно $1,43 млрд на тиждень, порівняно з $1,47 млрд у період до 9 березня.
Нагадаємо, доходи рф від експорту нафти й нафтопродуктів у лютому 2025 року впали на $2,44 млрд порівняно з січнем - до $13,28 млрд через зниження цін на нафту й збільшення знижок на російські сорти.
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