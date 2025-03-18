Ціни на нафту прискорили зростання, Brent торгується близько $72 за барель

Ціни на нафту прискорили зростання у вівторок на тлі посилення напруженості на Близькому Сході.

Аналітики побоюються, що ескалація конфліктів у цьому регіоні може призвести до зростання витрат на транспортування нафти і посилити ризики, пов'язані з поставками.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:10 EET становить $71,95 за барель, що на $0,88 (1,22%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,87 (1,29%), до $68,45 за барель.

Минулої суботи президент США Дональд Трамп повідомив, що віддав наказ про початок операції із завдання потужних ударів по єменських заколотниках-хуситах. Крім того, в понеділок він поклав відповідальність за всі атаки хуситів у Червоному морі на Іран, який звинуватив у наданні їм всебічної підтримки.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдає масованих ударів по об'єктах, що належать ХАМАС, у Секторі Гази.

Підтримку нафтовим котируванням також надають надії на пожвавлення зростання економіки Китаю після повідомлень про заплановані Пекіном заходи зі стимулювання споживання, а також виходу обнадійливих статистичних даних КНР.

Фактором, що обмежує підвищення цін на нафту, є очікування врегулювання російсько-українського питання, яке може спричинити пом'якшення санкцій проти нафтового експорту Росії. Трамп підтвердив напередодні, що планує провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним у вівторок.