Повільно, але впевнено: ціни на АЗС продовжують танути

Роздрібний ринок усе більше схиляється до зниження. Зовнішні котирування зафіксувались на низьких позначках, з ними все більше синхронізується гурт і таким чином продовжує тиснути на АЗС. Поки масового характеру зниження не має, але це питання часу.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 10 по 17 березня середня гуртова вартість бензину продовжувала знижуватись і цього разу втратила 0,43 грн/л, до 45,40 грн/л, дизельне пальне - 0,31 грн/л, до 45,19 грн/л.

Бензин дешевшав попри зростання європейських котирувань.

«Бензину важче розвернутися слідом за котируваннями через меншу активність, ніж на ринку дизелю. У другій декаді березня продавали ресурс, який купляли під час зниження котирувань на початку березня», - кажуть в одній з великих паливних мереж.

Ціна на скраплений газ у гурті за умови доставлення FCA за тиждень майже не змінилася і становила 57 210 грн/л, або 30,89 грн/л.

Цікаві досліди

Цінам усе важче триматись на колонках. У середньому зниження за тиждень становило 0,13-1,68 грн/л, на дизель - на 0,09-1,50 грн/л, на скраплений газ - на 0,06-0,80 грн/л (див. табл.).

З великих мереж відзначились UPG і Socar (про неї ми розповімо окремо, а поки спойлер - ціни впали нижче за ОККО й WOG). Що ж до UPG, то вона на вихідні влаштувала знижку 2 грн/л на дизель і бензин, якщо клієнти купували безпосередньо на АЗК. У понеділок, 17 березня, оператор відіграв 50 коп./л, подовживши на невизначений термін дисконт 1,50 грн/л. Таким чином, відставання від «зелених» конкурентів зросло до майже 5,50 грн/л на «світлі» (зазвичай воно становило 3,5-4 грн/л).

Щось відбувається у «БРСМ» з продажем дизелю на Галичині: тут мережа знизила ціни на 2 грн/л, а на АЗК в Золочеві встановила мінімальну ціну по країні - 48,49 грн/л. Звісно, це якщо не зважати на легендарні львівські «бочки», які торгували +/- за 47,50 грн/л. Проте, кажуть, власник «БРСМ» Андрій Біба за багато років з існуванням «дирочників» не змирився і тому продовжує з ними воювати ціною, де тільки бачить.

Судячи з того, що «бочки» у Львові з'являються як гриби після дощу, ефект від цих профілактичних заходів сумнівний. Тому просто констатуємо факт: у середньому по Львівській області у «БРСМ» 48,99 грн/л на тлі ринкового діапазону 50,99-58,99 грн/л.

На 1 грн/л знизили вартість бензину і дизелю полтавські мережі BVS і «Автотранс», а також криворізька «Решотка» (RLS).

Продовжує дивувати Shell: попри очевидні тенденції ринку, мережа вирішила завершити «жіночу» акцію і повернулась до старих цін: бензин зріс до 59,74 грн/л (+1,99 грн/л), А-95+ - 61,89 грн/л (+4,14 (!) грн/л), дизель - 58,42 грн/л (+0,67 грн/л). Хай щастить!

Також проти течії гребла «Укрнафта» - плюс 35 коп. на бензин і дизель, до 56,99-57,49 грн/ л і 53,99-54,49 грн/л відповідно. На нижній межі чомусь проходила багатостраждальна Житомирська область, де заправок, здається, більше ніж покупців.

За тиждень різниця між гуртом і роздробом на бензині зросла на 40 коп./л, до 11,26 грн/л, на дизелі - на 26 коп./л, до 9,94 грн/л, на LPG - майже не змінилася і становить трохи більш як 6 грн/л.

Стабілізація зовнішнього ринку на рівні близько $70/бар.. Уже протягом двох тижнів вона й зростаюча націнка у роздробі роблять масове зниження цін усе ближчим. Тим більше продажі не дуже тішать власників АЗС, це ще один аргумент на користь сценарію з падінням роздрібних цінників. Мінімум гривня вже явно зайва.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 10 по 17 березня 2025 р., грн/л:

Мережа А-95 А-95+ ДП LPG 17.03.25 Зм. 17.03.25 Зм. 17.03.25 Зм. 17.03.25 Зм. ОККО 59,99 0,00 62,99 0,00 58,99 0,00 38,99 0,00 WOG 59,99 0,00 62,99 0,00 58,99 0,00 38,98 0,00 Shell 59,74 1,99 61,89 4,14 58,42 0,67 36,27 0,00 SOCAR 58,99 -0,50 61,82 0,50 57,82 -0,17 37,82 -0,17 Neftek 58,99 0,00 61,49 0,00 54,99 0,00 37,99 0,00 Параллель 58,49 0,00



58,16 0,00 36,42 0,00 Рур груп 57,99 0,00



55,99 0,00 36,50 0,00 KLO 57,59 0,00 58,99 -0,30 57,99 0,10 38,49 0,00 BVS 56,99 -1,00 58,99 -1,00 55,99 0,00 35,99 0,00 Автотранс 56,98 -1,00 63,98 -1,00 55,98 0,00 35,98 0,00 Ovis 56,49 0,00 59,49 0,00 54,49 0,00 35,49 0,00 AMIC 56,49 0,00 58,99 0,00 54,83 0,00 36,21 -0,06 U.GO 55,90 0,00



52,90 0,00 35,40 0,00 Укрнафта 55,47 0,35 57,47 0,35 54,47 0,35 35,99 0,00 ZOG 55,00 0,00 57,00 0,00 54,00 0,00 36,00 0,00 Mango 54,99 0,00



52,99 0,00 35,48 -0,21 Катрал 54,99 0,00



53,59 0,00 34,97 -0,80 Green Wave 54,90 0,00



53,90 0,00 35,90 0,00 UPG 54,50 -1,50 56,50 -1,50 53,50 -1,50 37,02 0,01 Укр-Петроль 54,50 0,00



53,50 0,00



Маркет 54,49 0,00



50,99 0,00



Кворум 54,48 -0,50



52,48 -0,50 33,98 -0,20 Chipo 54,43 -0,13



51,93 -0,15 35,52 -0,20 Marshal 54,29 -0,20 57,49 0,00 50,79 -0,80 35,15 0,00 VST 54,12 -1,68



51,92 -0,78 34,76 -0,54 Motto 54,05 0,00 54,88 0,00 51,12 0,43 35,85 -0,16 Олас 53,99 0,00



51,99 0,00 35,70 0,00 SUNOIL 53,99 0,00



52,99 0,00 35,29 0,00 RLS 53,90 -1,00 56,00 0,00 51,80 -1,00 35,70 -0,20 БРСМ-Нафта 53,59 -0,10



50,18 -0,09 35,21 -0,10 Фактор 53,00 0,00



48,70 0,00



VostokGaz 52,99 -1,00



52,99 -0,50 35,49 -0,50 Авантаж 7 52,95 0,00



51,95 0,00 35,25 0,00 Середня ціна в Україні 56,66 -0,03 60,45 0,30 55,13 -0,05 36,93 -0,03

На час виходу публікації мережі ОККО й WOG знизили ціни на «світлі» на 1 грн/л, до 58,99 грн/л на бензин і 57,99 грн/л на дизель. LPG здешевшав на 50 коп./л, до 38,48 грн/л.



