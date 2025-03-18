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АНАЛІТИКА

Повільно, але впевнено: ціни на АЗС продовжують танути

 

Роздрібний ринок усе більше схиляється до зниження. Зовнішні котирування зафіксувались на низьких позначках, з ними все більше синхронізується гурт і таким чином продовжує тиснути на АЗС. Поки масового характеру зниження не має, але це питання часу.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 10 по 17 березня середня гуртова вартість бензину продовжувала знижуватись і цього разу втратила 0,43 грн/л, до 45,40 грн/л, дизельне пальне - 0,31 грн/л, до 45,19 грн/л.

Бензин дешевшав попри зростання європейських котирувань.

«Бензину важче розвернутися слідом за котируваннями через меншу активність, ніж на ринку дизелю. У другій декаді березня продавали ресурс, який купляли під час зниження котирувань на початку березня», - кажуть в одній з великих паливних мереж.

Повільно, але впевнено: ціни на АЗС продовжують танути

 

Ціна на скраплений газ у гурті за умови доставлення FCA за тиждень майже не змінилася і становила 57 210 грн/л, або 30,89 грн/л.

Цікаві досліди

Цінам усе важче триматись на колонках. У середньому зниження за тиждень становило 0,13-1,68 грн/л, на дизель - на 0,09-1,50 грн/л, на скраплений газ - на 0,06-0,80 грн/л (див. табл.).

З великих мереж відзначились UPG і Socar (про неї ми розповімо окремо, а поки спойлер - ціни впали нижче за ОККО й WOG). Що ж до UPG, то вона на вихідні влаштувала знижку 2 грн/л на дизель і бензин, якщо клієнти купували безпосередньо на АЗК. У понеділок, 17 березня, оператор відіграв 50 коп./л, подовживши на невизначений термін дисконт 1,50 грн/л. Таким чином, відставання від «зелених» конкурентів зросло до майже 5,50 грн/л на «світлі» (зазвичай воно становило 3,5-4 грн/л).

Щось відбувається у «БРСМ» з продажем дизелю на Галичині: тут мережа знизила ціни на 2 грн/л, а на АЗК в Золочеві встановила мінімальну ціну по країні - 48,49 грн/л. Звісно, це якщо не зважати на легендарні львівські «бочки», які торгували +/- за 47,50 грн/л. Проте, кажуть, власник «БРСМ» Андрій Біба за багато років з існуванням «дирочників» не змирився і тому продовжує з ними воювати ціною, де тільки бачить.

Судячи з того, що «бочки» у Львові з'являються як гриби після дощу, ефект від цих профілактичних заходів сумнівний. Тому просто констатуємо факт: у середньому по Львівській області у «БРСМ» 48,99 грн/л на тлі ринкового діапазону 50,99-58,99 грн/л.

На 1 грн/л знизили вартість бензину і дизелю полтавські мережі BVS і «Автотранс», а також криворізька «Решотка» (RLS).

Продовжує дивувати Shell: попри очевидні тенденції ринку, мережа вирішила завершити «жіночу» акцію і повернулась до старих цін: бензин зріс до 59,74 грн/л (+1,99 грн/л), А-95+ - 61,89 грн/л (+4,14 (!) грн/л), дизель - 58,42 грн/л (+0,67 грн/л). Хай щастить!

Також проти течії гребла «Укрнафта» - плюс 35 коп. на бензин і дизель, до 56,99-57,49 грн/ л і 53,99-54,49 грн/л відповідно. На нижній межі чомусь проходила багатостраждальна Житомирська область, де заправок, здається, більше ніж покупців.

За тиждень різниця між гуртом і роздробом на бензині зросла на 40 коп./л, до 11,26 грн/л, на дизелі - на 26 коп./л, до 9,94 грн/л, на LPG - майже не змінилася і становить трохи більш як 6 грн/л.

Стабілізація зовнішнього ринку на рівні близько $70/бар.. Уже протягом двох тижнів вона й зростаюча націнка у роздробі роблять масове зниження цін усе ближчим. Тим більше продажі не дуже тішать власників АЗС, це ще один аргумент на користь сценарію з падінням роздрібних цінників. Мінімум гривня вже явно зайва.

Повільно, але впевнено: ціни на АЗС продовжують танути

 

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 10 по 17 березня 2025 р., грн/л:

Мережа

А-95

А-95+

ДП

LPG

17.03.25

Зм.

17.03.25

Зм.

17.03.25

Зм.

17.03.25

Зм.

ОККО

59,99

0,00

62,99

0,00

58,99

0,00

38,99

0,00

WOG

59,99

0,00

62,99

0,00

58,99

0,00

38,98

0,00

Shell

59,74

1,99

61,89

4,14

58,42

0,67

36,27

0,00

SOCAR

58,99

-0,50

61,82

0,50

57,82

-0,17

37,82

-0,17

Neftek

58,99

0,00

61,49

0,00

54,99

0,00

37,99

0,00

Параллель

58,49

0,00

58,16

0,00

36,42

0,00

Рур груп

57,99

0,00

55,99

0,00

36,50

0,00

KLO

57,59

0,00

58,99

-0,30

57,99

0,10

38,49

0,00

BVS

56,99

-1,00

58,99

-1,00

55,99

0,00

35,99

0,00

Автотранс

56,98

-1,00

63,98

-1,00

55,98

0,00

35,98

0,00

Ovis

56,49

0,00

59,49

0,00

54,49

0,00

35,49

0,00

AMIC

56,49

0,00

58,99

0,00

54,83

0,00

36,21

-0,06

U.GO

55,90

0,00

52,90

0,00

35,40

0,00

Укрнафта

55,47

0,35

57,47

0,35

54,47

0,35

35,99

0,00

ZOG

55,00

0,00

57,00

0,00

54,00

0,00

36,00

0,00

Mango

54,99

0,00

52,99

0,00

35,48

-0,21

Катрал

54,99

0,00

53,59

0,00

34,97

-0,80

Green Wave

54,90

0,00

53,90

0,00

35,90

0,00

UPG

54,50

-1,50

56,50

-1,50

53,50

-1,50

37,02

0,01

Укр-Петроль

54,50

0,00

53,50

0,00

Маркет

54,49

0,00

50,99

0,00

Кворум

54,48

-0,50

52,48

-0,50

33,98

-0,20

Chipo

54,43

-0,13

51,93

-0,15

35,52

-0,20

Marshal

54,29

-0,20

57,49

0,00

50,79

-0,80

35,15

0,00

VST

54,12

-1,68

51,92

-0,78

34,76

-0,54

Motto

54,05

0,00

54,88

0,00

51,12

0,43

35,85

-0,16

Олас

53,99

0,00

51,99

0,00

35,70

0,00

SUNOIL

53,99

0,00

52,99

0,00

35,29

0,00

RLS

53,90

-1,00

56,00

0,00

51,80

-1,00

35,70

-0,20

БРСМ-Нафта

53,59

-0,10

50,18

-0,09

35,21

-0,10

Фактор

53,00

0,00

48,70

0,00

VostokGaz

52,99

-1,00

52,99

-0,50

35,49

-0,50

Авантаж 7

52,95

0,00

51,95

0,00

35,25

0,00

Середня ціна в Україні

56,66

-0,03

60,45

0,30

55,13

-0,05

36,93

-0,03

На час виходу публікації мережі ОККО й WOG знизили ціни на «світлі» на 1 грн/л, до 58,99 грн/л на бензин і 57,99 грн/л на дизель. LPG здешевшав на 50 коп./л, до 38,48 грн/л. 
За матеріалами: EnKorr
 

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