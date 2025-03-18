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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Повільно, але впевнено: ціни на АЗС продовжують танути
10:49 18.03.2025 |
Роздрібний ринок усе більше схиляється до зниження. Зовнішні котирування зафіксувались на низьких позначках, з ними все більше синхронізується гурт і таким чином продовжує тиснути на АЗС. Поки масового характеру зниження не має, але це питання часу.
Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 10 по 17 березня середня гуртова вартість бензину продовжувала знижуватись і цього разу втратила 0,43 грн/л, до 45,40 грн/л, дизельне пальне - 0,31 грн/л, до 45,19 грн/л.
Бензин дешевшав попри зростання європейських котирувань.
«Бензину важче розвернутися слідом за котируваннями через меншу активність, ніж на ринку дизелю. У другій декаді березня продавали ресурс, який купляли під час зниження котирувань на початку березня», - кажуть в одній з великих паливних мереж.
Ціна на скраплений газ у гурті за умови доставлення FCA за тиждень майже не змінилася і становила 57 210 грн/л, або 30,89 грн/л.
Цікаві досліди
Цінам усе важче триматись на колонках. У середньому зниження за тиждень становило 0,13-1,68 грн/л, на дизель - на 0,09-1,50 грн/л, на скраплений газ - на 0,06-0,80 грн/л (див. табл.).
З великих мереж відзначились UPG і Socar (про неї ми розповімо окремо, а поки спойлер - ціни впали нижче за ОККО й WOG). Що ж до UPG, то вона на вихідні влаштувала знижку 2 грн/л на дизель і бензин, якщо клієнти купували безпосередньо на АЗК. У понеділок, 17 березня, оператор відіграв 50 коп./л, подовживши на невизначений термін дисконт 1,50 грн/л. Таким чином, відставання від «зелених» конкурентів зросло до майже 5,50 грн/л на «світлі» (зазвичай воно становило 3,5-4 грн/л).
Щось відбувається у «БРСМ» з продажем дизелю на Галичині: тут мережа знизила ціни на 2 грн/л, а на АЗК в Золочеві встановила мінімальну ціну по країні - 48,49 грн/л. Звісно, це якщо не зважати на легендарні львівські «бочки», які торгували +/- за 47,50 грн/л. Проте, кажуть, власник «БРСМ» Андрій Біба за багато років з існуванням «дирочників» не змирився і тому продовжує з ними воювати ціною, де тільки бачить.
Судячи з того, що «бочки» у Львові з'являються як гриби після дощу, ефект від цих профілактичних заходів сумнівний. Тому просто констатуємо факт: у середньому по Львівській області у «БРСМ» 48,99 грн/л на тлі ринкового діапазону 50,99-58,99 грн/л.
На 1 грн/л знизили вартість бензину і дизелю полтавські мережі BVS і «Автотранс», а також криворізька «Решотка» (RLS).
Продовжує дивувати Shell: попри очевидні тенденції ринку, мережа вирішила завершити «жіночу» акцію і повернулась до старих цін: бензин зріс до 59,74 грн/л (+1,99 грн/л), А-95+ - 61,89 грн/л (+4,14 (!) грн/л), дизель - 58,42 грн/л (+0,67 грн/л). Хай щастить!
Також проти течії гребла «Укрнафта» - плюс 35 коп. на бензин і дизель, до 56,99-57,49 грн/ л і 53,99-54,49 грн/л відповідно. На нижній межі чомусь проходила багатостраждальна Житомирська область, де заправок, здається, більше ніж покупців.
За тиждень різниця між гуртом і роздробом на бензині зросла на 40 коп./л, до 11,26 грн/л, на дизелі - на 26 коп./л, до 9,94 грн/л, на LPG - майже не змінилася і становить трохи більш як 6 грн/л.
Стабілізація зовнішнього ринку на рівні близько $70/бар.. Уже протягом двох тижнів вона й зростаюча націнка у роздробі роблять масове зниження цін усе ближчим. Тим більше продажі не дуже тішать власників АЗС, це ще один аргумент на користь сценарію з падінням роздрібних цінників. Мінімум гривня вже явно зайва.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 10 по 17 березня 2025 р., грн/л:
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
17.03.25
|
Зм.
|
17.03.25
|
Зм.
|
17.03.25
|
Зм.
|
17.03.25
|
Зм.
|
ОККО
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
38,99
|
0,00
|
WOG
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
38,98
|
0,00
|
Shell
|
59,74
|
1,99
|
61,89
|
4,14
|
58,42
|
0,67
|
36,27
|
0,00
|
SOCAR
|
58,99
|
-0,50
|
61,82
|
0,50
|
57,82
|
-0,17
|
37,82
|
-0,17
|
Neftek
|
58,99
|
0,00
|
61,49
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
37,99
|
0,00
|
Параллель
|
58,49
|
0,00
|
|
|
58,16
|
0,00
|
36,42
|
0,00
|
Рур груп
|
57,99
|
0,00
|
|
|
55,99
|
0,00
|
36,50
|
0,00
|
KLO
|
57,59
|
0,00
|
58,99
|
-0,30
|
57,99
|
0,10
|
38,49
|
0,00
|
BVS
|
56,99
|
-1,00
|
58,99
|
-1,00
|
55,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
Автотранс
|
56,98
|
-1,00
|
63,98
|
-1,00
|
55,98
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
Ovis
|
56,49
|
0,00
|
59,49
|
0,00
|
54,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
AMIC
|
56,49
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
54,83
|
0,00
|
36,21
|
-0,06
|
U.GO
|
55,90
|
0,00
|
|
|
52,90
|
0,00
|
35,40
|
0,00
|
Укрнафта
|
55,47
|
0,35
|
57,47
|
0,35
|
54,47
|
0,35
|
35,99
|
0,00
|
ZOG
|
55,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
36,00
|
0,00
|
Mango
|
54,99
|
0,00
|
|
|
52,99
|
0,00
|
35,48
|
-0,21
|
Катрал
|
54,99
|
0,00
|
|
|
53,59
|
0,00
|
34,97
|
-0,80
|
Green Wave
|
54,90
|
0,00
|
|
|
53,90
|
0,00
|
35,90
|
0,00
|
UPG
|
54,50
|
-1,50
|
56,50
|
-1,50
|
53,50
|
-1,50
|
37,02
|
0,01
|
Укр-Петроль
|
54,50
|
0,00
|
|
|
53,50
|
0,00
|
|
|
Маркет
|
54,49
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
|
|
Кворум
|
54,48
|
-0,50
|
|
|
52,48
|
-0,50
|
33,98
|
-0,20
|
Chipo
|
54,43
|
-0,13
|
|
|
51,93
|
-0,15
|
35,52
|
-0,20
|
Marshal
|
54,29
|
-0,20
|
57,49
|
0,00
|
50,79
|
-0,80
|
35,15
|
0,00
|
VST
|
54,12
|
-1,68
|
|
|
51,92
|
-0,78
|
34,76
|
-0,54
|
Motto
|
54,05
|
0,00
|
54,88
|
0,00
|
51,12
|
0,43
|
35,85
|
-0,16
|
Олас
|
53,99
|
0,00
|
|
|
51,99
|
0,00
|
35,70
|
0,00
|
SUNOIL
|
53,99
|
0,00
|
|
|
52,99
|
0,00
|
35,29
|
0,00
|
RLS
|
53,90
|
-1,00
|
56,00
|
0,00
|
51,80
|
-1,00
|
35,70
|
-0,20
|
БРСМ-Нафта
|
53,59
|
-0,10
|
|
|
50,18
|
-0,09
|
35,21
|
-0,10
|
Фактор
|
53,00
|
0,00
|
|
|
48,70
|
0,00
|
|
|
VostokGaz
|
52,99
|
-1,00
|
|
|
52,99
|
-0,50
|
35,49
|
-0,50
|
Авантаж 7
|
52,95
|
0,00
|
|
|
51,95
|
0,00
|
35,25
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
56,66
|
-0,03
|
60,45
|
0,30
|
55,13
|
-0,05
|
36,93
|
-0,03
На час виходу публікації мережі ОККО й WOG знизили ціни на «світлі» на 1 грн/л, до 58,99 грн/л на бензин і 57,99 грн/л на дизель. LPG здешевшав на 50 коп./л, до 38,48 грн/л.
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