Нафта зростає на ризиках на Близькому Сході, планах стимулювання Китаю та даних

Ціни на нафту дещо зросли у вівторок на тлі нестабільності на Близькому Сході, а також даних і планів щодо стимулювання економіки Китаю, хоча побоювання щодо глобального зростання, американських мит і перерспектива переговорів про припинення вогню між Росією і Україною стримували зростання.

О 05:50 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 17 центів, або на 0,2%, до 71,24 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 14 центів, або на 0,2%, до 67,72 долара за барель.

«Поряд з ударами США по хуситам в Ємені, кілька факторів надали підтримку ринку, - відзначають аналітики ING в аналітичній замітці.

«Китай оприлюднив плани з відновлення споживання, а зростання роздрібних продажів і інвестицій в основний капітал виявилося сильнішим, ніж очікувалося».

Державна рада, або кабінет міністрів, представила в неділю спеціальний план дій для стимулювання внутрішнього споживання, що включає такі заходи, як підвищення доходів і надання субсидій на догляд за дітьми.

У понеділок китайські економічні дані, які показали, що зростання роздрібних продажів прискорилося в січні-лютому, також дали інвесторам підстави для оптимізму, хоча промислове виробництво впало, а рівень безробіття в містах досяг найвищого показника за останні два роки.

Згідно з офіційними даними, опублікованими в понеділок, переробка сирої нафти в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, зросла на 2,1% в січні і лютому в порівнянні з попереднім роком, завдяки новому нафтопереробному заводу і святковим поїздкам.

Ціни також отримали підтримку від обіцянки президента Дональда Трампа продовжити атаку США на єменських хуситів, якщо вони не припинять напади на кораблі в Червоному морі.

Що стосується ізраїльсько-палестинського конфлікту, то, за даними палестинських органів охорони здоров'я, в результаті ізраїльських авіаударів в Газі загинули щонайменше 200 осіб, оскільки атаки у вівторок поклали край тижневому протистоянню щодо продовження перемир'я, яке припинило бойові дії в січні.

Підкреслюючи постійне занепокоєння щодо попиту, що є ключовим ризиком для нафти, ОЕСР заявила в понеділок, що мита Трампа сповільнять зростання в США, Канаді та Мексиці, що негативно вплине на світовий попит на енергоносії.

«Зі зростанням глобальної пропозиції, мит і торгових війн, які мають вдарити по глобальному попиту, ми, як і раніше, вважаємо, що ціни будуть знижуватися і врешті-решт досягнуть середини 60-х років», - сказав Роберт Ренні, керівник відділу сировинних товарів і вуглецевої стратегії Westpac.

Збільшуючи світову пропозицію, державна венесуельська компанія PDVSA розробила три операційні сценарії, які вказують на те, що вона планує продовжувати видобуток і експорт нафти зі свого спільного підприємства з Chevron після того, як наступного місяця закінчиться термін дії ліцензії американської гіганта, йдеться в документі компанії, з яким ознайомилося агентство Reuters в понеділок.

Переговори у вівторок між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним про припинення війни в Україні також були в центрі уваги.

Ринки вважають, що потенційні мирні переговори можуть передбачати послаблення санкцій проти Росії і повернення її поставок нафти на світові ринки, що буде тиснути на ціни. с