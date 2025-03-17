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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту прискорили зростання, Brent на рівні $71,4 за барель

 

Котирування ф'ючерсів на еталонні марки нафти прискорили зростання на торгах у понеділок.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:06 EET становить $71,44 за барель, що на $0,86 (1,23%) вище, ніж на закриття торгів у п'ятницю.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли до цього часу на $0,87 (1,3%), до $68,05 за барель.

Підтримку ринку нафти в понеділок надають плани Китаю щодо стимулювання споживання, а також підвищення ризиків, пов'язаних із навігацією в Червоному морі, зазначив аналітик Saxo Bank Оле Хансен.

Влада КНР у п'ятницю анонсувала нові заходи, спрямовані на стимулювання споживчого попиту, а також стабілізацію ринків акцій і нерухомості.

Тим часом глава Пентагону Піт Хегсет заявив, що США продовжать завдавати ударів по єменських заколотниках-хуситах, доки ті не оголосять про припинення атак на американські кораблі та безпілотники. У відповідь хусити повідомили, що вдруге за 24 години атакували американський авіаносець Harry S. Truman.

Очікування збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+ і пом'якшення санкцій проти Росії в разі врегулювання російсько-українського конфлікту продовжують чинити тиск на котирування.

Тим часом Хансен вважає, що підтримка, яку отримує нафтовий ринок від очікувань посилення санкцій США проти Ірану, більш ніж компенсує знижувальний ефект від поступового нарощування нафтовидобутку в країнах ОПЕК+.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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