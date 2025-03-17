Ціни на нафту зростають, оскільки США пообіцяли продовжувати атакувати хуситів

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як США пообіцяли продовжувати атакувати єменських повстанців-хуситів, поки пов'язане з Іраном угруповання не припинить напади на судноплавство.

О 05:36 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 41 цент, або на 0,6%, до 70,99 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 40 центів, або на 0,6%, до 67,58 доларів за барель.

Авіаудари США, в результаті яких, за даними міністерства охорони здоров'я Хуті, загинули щонайменше 53 людини, є найбільшою військовою операцією США на Близькому Сході з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа в січні.

Один американський чиновник повідомив Reuters, що кампанія може тривати тижнями.

Напади хуситів на судноплавство в Червоному морі порушили світову торгівлю і стали причиною дорогої кампанії американських військових з перехоплення ракет і безпілотників.

Минулого тижня ціни на нафту дещо зросли, перервавши тритижневу серію падіння, викликану занепокоєнням щодо уповільнення світової економіки, спричиненого ескалацією торгової напруженості між США та іншими країнами.

Обидва індекси втратили частину прибутку після зростання більш ніж на 1% на початку азіатської торгівлі, оскільки Китай повідомив про змішаний початок року. Промислове виробництво сповільнилося в січні-лютому, в той час як зростання роздрібних продажів дещо прискорилося, свідчать урядові дані, опубліковані в понеділок.

Державна рада, або кабінет міністрів, оприлюднила в неділю так званий «спеціальний план дій», спрямований на стимулювання внутрішнього споживання та відновлення економіки на тлі різкого зростання торговельних мит США проти Китаю, одного з ключових торговельних партнерів.

Ці зусилля загрожують порушити світовий торговельний порядок.

Аналітики Goldman Sachs знизили прогнози цін на нафту, заявивши, що очікують, що економіка США зростатиме повільніше, ніж очікувалося, через мита, запроваджені проти таких країн, як Канада, Китай і Мексика.

«Ми знижуємо на $5 наш прогноз на грудень 2025 року для Brent до $71 за барель (WTI до $67), наш діапазон для Brent до $65-80, і наш середній прогноз на 2026 рік до $68 для Brent (WTI до $64)», - йдеться в записці аналітиків.

Очікується, що попит на нафту зростатиме повільніше, ніж очікувалося раніше, в той час як пропозиція з боку Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+) перевищить прогнози, зазначають аналітики Goldman.

У березні споживчі настрої в США впали до майже 2,5-річного мінімуму, а інфляційні очікування злетіли на тлі побоювань, що масштабні тарифи Трампа призведуть до зростання цін і підірвуть економіку.

Очікується, що на засіданні наступного тижня члени ФРС США залишать базову процентну ставку «овернайт» в діапазоні від 4,25% до 4,50%, знизивши її на 100 базисних пунктів з вересня, оскільки вони зважують на економічний вплив політики адміністрації Трампа.