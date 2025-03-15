Фінансові новини
- |
- 15.03.25
- |
- 00:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Citigroup попередив, що нафта нижче від $60 за барель підірве видобуток у США
22:45 14.03.2025 |
Прагнення президента США Дональда Трампа збільшити видобуток нафти всередині країни та знизити ціни на енергоносії загрожує зупинкою буріння. Таку думку висловив аналітик найбільшого світового інвестиційного банку Citigroup Скотт Грубер, пише Bloomberg.
Грубер зазначив, що додаткове зниження цін насправді скоротить видобуток сирої нафти. Якщо ціна на нафту сорту West Texas Intermediate коливатиметься близько $65 доларів за барель, сланцеві оператори, ймовірно, закриють 25 бурових установок, попередив інвесторів аналітик Citigroup.
Через політику Трампа ціни на американську нафту досягли 22-місячного мінімуму у $65,22 на початку цього місяця і впали майже на 7% цього року, зазначає агентство.
Якщо ціни впадуть ще більше, сланцеві оператори можуть закрити ще більше бурових установок і скоротити видобуток сирої нафти, а падіння ціни до близько $50 може призвести до серйозніших психологічних наслідків.
Аналітики та лідери галузі припускають, що ціна у $50 або $60 за барель створить складні умови для сектора, що може призвести до застою чи зниження видобутку сланцевої нафти у США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Велика сімка» попередила Росію про нові санкції у разі відмови від перемир'я
|Іспанія та Україна підписали угоду щодо підготовки військових
|У Білому домі уточнили, що Трамп ще не говорив з Путіним
|Трамп розповів деталі «продуктивної розмови» з Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фонд держмайна залучив від приватизації 176 млн грн з початку року. Продав 46 об'єктів
|Бізнес пропонує переглянути критерії «білого списку» платників податків
|Citigroup попередив, що нафта нижче від $60 за барель підірве видобуток у США
|НБУ вважає гарним компромісом поточні терміни повернення валютної виручки
|В Україні з'являться управителі «останнього шансу» для проблемних активів
|Україна отримає від ЄС кошти на розвиток циркулярної економіки
Бізнес
|Хакери з Північної Кореї завантажили шпигунське ПЗ в магазин додатків для Android
|NASA запустило космічний телескоп SPHEREx за $488 млн — він покаже, що ховалось від «очей» Вебба та Хаббла
|Toyota змінить ланцюги постачань, щоб пом'якшити вплив мит Трампа
|Google дозволить видалити всі дані з менеджера паролів однією кнопкою
|Intel призначила Ліп-Бу Тана новим генеральним директором
|Прорив у створенні перовскітних сонячних батарей — наносяться на складні поверхні та працюють у 10 разів довше
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті