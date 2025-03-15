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АНАЛІТИКА

Citigroup попередив, що нафта нижче від $60 за барель підірве видобуток у США

 

Прагнення президента США Дональда Трампа збільшити видобуток нафти всередині країни та знизити ціни на енергоносії загрожує зупинкою буріння. Таку думку висловив аналітик найбільшого світового інвестиційного банку Citigroup Скотт Грубер, пише Bloomberg.

Грубер зазначив, що додаткове зниження цін насправді скоротить видобуток сирої нафти. Якщо ціна на нафту сорту West Texas Intermediate коливатиметься близько $65 доларів за барель, сланцеві оператори, ймовірно, закриють 25 бурових установок, попередив інвесторів аналітик Citigroup.

Через політику Трампа ціни на американську нафту досягли 22-місячного мінімуму у $65,22 на початку цього місяця і впали майже на 7% цього року, зазначає агентство.

Якщо ціни впадуть ще більше, сланцеві оператори можуть закрити ще більше бурових установок і скоротити видобуток сирої нафти, а падіння ціни до близько $50 може призвести до серйозніших психологічних наслідків.

Аналітики та лідери галузі припускають, що ціна у $50 або $60 за барель створить складні умови для сектора, що може призвести до застою чи зниження видобутку сланцевої нафти у США.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, прогноз
 

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