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Ціна автогазу зросла на ₴8 за останні півроку - експерт
14:29 14.03.2025 |
За останні півроку ціна автогазу зросла на ₴8 за літр внаслідок двох етапів підвищення акцизу. Крім того, тримаються на високому рівні закупівельні ціни на автогаз.
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ціна автогазу відносно висока останні півроку. Пов'язано це з підвищенням акцизного збору. Уже пройшло два етапи підвищення акцизу, для автогазу він сумарно зріс на ₴6,4 за літр. Ціна на колонці підвищилася на ₴8 за літр", - зазначив Куюн.
Для порівняння, ціна бензину після підвищення акцизу майже не змінилася, дизпальне додало в ціні ₴2,5 за літр.
Крім підвищення податків, серед причин складної ситуації з автогазом експерт називає високу закупівельну вартість цього виду пального. Останні зросли через ембарго на постачання російського скрапленого газу до Євросоюзу, що спонукало Польщу, великого постачальника автогазу в Україну, шукати нові шляхи завезення пального.
"Але я впевнений, що як тільки владнається ця ситуація із закупівлями, ціна газу повернеться на позначки на рівні 60% від ціни бензину", - вважає Куюн.
Як повідомлялося, Верховна Рада 18 липня 2024 року прийняла в цілому законопроєкт №11256-2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.
Документ передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. Перехідний етап розпочався з 1 вересня 2024 року. На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме €359 за 1000 л, на дизельне пальне - €330 за 1000 л, на скраплений газ - €250 за 1000 літрів.
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