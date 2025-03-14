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Пальне дешевшає через падіння цін на нафту - експерт
14:27 14.03.2025 |
Падіння цін на нафту на світовому ринку створило можливості для здешевшання пального на автозаправках.
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, повідомляє Укрінформ.
"Рік почався із ціни нафти 75 доларів за барель, потім ціна зросла до 82 доларів за барель, а сьогодні це вже 70 доларів. Це створило можливості для здешевшання пального", - сказав Куюн.
Він зазначив, що через коливання цін на нафту важко прогнозувати динаміку цін на пальне протягом року. Водночас, експерт не бачить потенціалу до зростанння: на ринку нині багато сировини, очікується також збільшення видобутку нафти.
"Якщо ціна нафти зафіксується на рівні 70 доларів за барель, то це призведе до падіння цін на пальне на 2-2,5 грн", - вважає Куюн.
Експерт також зауважив, що падіння цін на нафту і пальне буде суттєвим ударом по Росії, скоротивши її можливості фінансувати війну.
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