Фінансові новини
- |
- 14.03.25
- |
- 13:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту додають понад 1%, Brent торгується близько $70,6 за барель
13:11 14.03.2025 |
Котирування ф'ючерсів на еталонні марки нафти прискорили зростання в п'ятницю і додають понад 1% на тлі посилення Вашингтоном санкцій щодо Ірану й РФ.
Напередодні США внесли до санкційних списків одну фізичну і 17 юридичних осіб, а також 13 суден, пов'язаних з Іраном, повідомило Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).
Крім того, Білий дім не продовжив дії ліцензії, що спливла 12 березня, яка давала змогу зарубіжним компаніям розраховуватися за російські енергоресурси через підсанкційні банки.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:22 УУЕ становить $70,6 за барель, що на $0,72 (1,02%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,76 (1,14%), до $67,31 за барель.
Водночас ескалація напруженості в міжнародній торгівлі і далі стримує зростання нафтових цін. Інвестори побоюються, що торговельна війна негативно позначиться на економічному зростанні й попиті на нафту.
Президент США Дональд Трамп напередодні пригрозив новими митами Євросоюзу, а також сказав, що не має наміру скасовувати мита на сталь та алюміній. Крім того, Трамп підтвердив, що дзеркальні заходи проти країн, які накладають мита на американські товари, можуть набути чинності вже 2 квітня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС розповіли, кого з росіян виключили з санкційних списків під тиском Угорщини – джерело
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС погодилися продовжити ще на пів року персональні санкції для фізичних та юросіб за війну РФ проти України
|ЗМІ: США відновлюють постачання Україні високоточних бомб GLSDB після модернізації
|ЗМІ: ЄС пішов на поступки Угорщині, щоб розблокувати продовження санкцій проти РФ
|Трамп не продовжив санкційну лазівку для російських енергоносіїв
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Болгарія готує рішення про продаж Україні реакторів для Хмельницької АЕС
|Ціни на нафту додають понад 1%, Brent торгується близько $70,6 за барель
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.03.25
|Нафта відскочила, оскільки угода про припинення вогню в Україні залишається недосяжною
|Зеленський підписав закон щодо визнання результатів навчання за кордоном
|Перезимівля озимих культур в Україні завершилася задовільно - метеорологи
Бізнес
|NASA запустило космічний телескоп SPHEREx за $488 млн — він покаже, що ховалось від «очей» Вебба та Хаббла
|Toyota змінить ланцюги постачань, щоб пом'якшити вплив мит Трампа
|Google дозволить видалити всі дані з менеджера паролів однією кнопкою
|Intel призначила Ліп-Бу Тана новим генеральним директором
|Прорив у створенні перовскітних сонячних батарей — наносяться на складні поверхні та працюють у 10 разів довше
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті
|Скільки заробили найбільші українські ІТ-компанії у 2024 році? — статистика від YouControl