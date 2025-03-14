Ціни на нафту додають понад 1%, Brent торгується близько $70,6 за барель

Котирування ф'ючерсів на еталонні марки нафти прискорили зростання в п'ятницю і додають понад 1% на тлі посилення Вашингтоном санкцій щодо Ірану й РФ.

Напередодні США внесли до санкційних списків одну фізичну і 17 юридичних осіб, а також 13 суден, пов'язаних з Іраном, повідомило Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).

Крім того, Білий дім не продовжив дії ліцензії, що спливла 12 березня, яка давала змогу зарубіжним компаніям розраховуватися за російські енергоресурси через підсанкційні банки.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:22 УУЕ становить $70,6 за барель, що на $0,72 (1,02%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,76 (1,14%), до $67,31 за барель.

Водночас ескалація напруженості в міжнародній торгівлі і далі стримує зростання нафтових цін. Інвестори побоюються, що торговельна війна негативно позначиться на економічному зростанні й попиті на нафту.

Президент США Дональд Трамп напередодні пригрозив новими митами Євросоюзу, а також сказав, що не має наміру скасовувати мита на сталь та алюміній. Крім того, Трамп підтвердив, що дзеркальні заходи проти країн, які накладають мита на американські товари, можуть набути чинності вже 2 квітня.