Нафта відскочила, оскільки угода про припинення вогню в Україні залишається недосяжною

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, відігравши частину втрат, що склали більше 1% на попередній сесії, частково через зменшення перспектив швидкого завершення війни в Україні, що могло б відновити постачання російських енергоносіїв.

О 04:06 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 46 центів, або на 0,7%, до 70,34 долара за барель після зниження на 1,5% на попередній сесії. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 67,03 долара за барель, що на 48 центів, або 0,7%, вище після закриття на 1,7% у четвер.

Президент росії путін заявив у четвер, що москва в принципі підтримує пропозицію США про припинення вогню в Україні, але вимагає низки роз'яснень і умов, які, як видається, виключають швидке припинення бойових дій.

«Прохолодна підтримка Росією пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні знизила довіру до припинення вогню в короткостроковій перспективі», - сказав аналітик ринку ІГ Тоні Сікамор (Tony Sycamore).

«Складається враження, що США не скасують санкції, поки не домовляться про припинення вогню».

Однак глобальна торгова війна, яка сколихнула фінансові ринки і викликала побоювання рецесії, загострюється, оскільки президент США Дональд Трамп у четвер погрожував ввести 200% мита на імпорт вина, коньяку та інших алкогольних напоїв з Європи.

Міжнародне енергетичне агентство попередило в четвер, що цього року світова пропозиція нафти може перевищити попит приблизно на 600 000 барелів на добу через зростання на чолі зі Сполученими Штатами і слабший, ніж очікувалося, світовий попит.

«Макроекономічні умови, що лежать в основі наших прогнозів попиту на нафту, погіршилися за останній місяць через ескалацію торгової напруженості між США та кількома іншими країнами», - йдеться в повідомленні МЕА, що змусило його переглянути свої оцінки зростання попиту на четвертий квартал 2024 року і перший квартал 2025 року.

Напередодні торговельна війна, спровокована Трампом, і побоювання щодо попиту знизили ціни на нафту, хоча можливість скорочення пропозиції російської нафти на світових ринках в найближчій перспективі надала деяку підтримку під час торгів у п'ятницю.

«Більшість цінових прогнозів були негативними в короткостроковій перспективі, але геополітична напруженість все ще може спричинити перебої в постачанні», - зазначили аналітики ANZ в записці для клієнтів.