Фінансові новини
- |
- 13.03.25
- |
- 15:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту прискорили зниження, Brent торгується на рівні $70,6 за барель
13:47 13.03.2025 |
Котирування ф'ючерсів на еталонні марки нафти прискорили зниження на торгах у четвер на побоюваннях щодо перспектив попиту.
Напередодні ціна на нафту зросла, отримавши підтримку від ослаблення долара США і даних, що вказали на скорочення запасів продуктів нафтопереробки в Штатах.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:39 EET становить $70,6 за барель, що на $0,35 (0,49%) нижче від рівня закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,38 (0,56%), до $67,3 за барель.
Споживчі ціни (індекс CPI) у США в лютому збільшилися на 2,8% відносно того ж місяця минулого року, тоді як аналітики в середньому прогнозували зростання на 2,9%. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно із січневими 3%.
Водночас занепокоєння щодо наслідків ескалації торговельних війн чинить тиск на котирування. Інвестори побоюються, що погіршення умов міжнародної торгівлі може негативно позначитися на економічному зростанні і, як наслідок, попиті на нафту.
Президент США Дональд Трамп у середу пригрозив запровадити додаткові тарифи на імпорт з Євросоюзу, який раніше оголосив про поетапне запровадження з 1 квітня мита на ввезені американські товари у відповідь на тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, які набули чинності в США.
Відповідні мита проти товарів зі США було введено також у Канаді. Вони стосуватимуться американської сталі та алюмінію, комп'ютерів, спортивного обладнання та низки виробів із чавуну. Раніше США ввели мита на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зустрічними заходами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні збільшилась частка бізнесу, яка вказала на зростання корупції — дослідження
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала перший транш Канади за механізмом G7: сума – $1,7 млрд
|Березневі іди*: як Зеленський робив ліки дешевшими
|«Смотрящий за Києвом» Комарницький зміг утекти за кордон після оголошення підозри, – ЗМІ
|Британія та Франція готують план щодо гарантій безпеки для України, - Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому корпоративне навчання англійської стає трендом серед компаній
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Середня зарплата українців у лютому-2025 зросла на 2% - Work.ua
|Рівнеазот відновив роботу: зупинявся в лютому через перебої з електропостачанням
|Українці на понад третину збільшили витрати на харчові продукти та ліки – дослідження
|В Україні збільшилась частка бізнесу, яка вказала на зростання корупції — дослідження
|Україна отримала перший транш Канади за механізмом G7: сума – $1,7 млрд
|Рада звільнила від сплати штрафу осіб, які проходять військову службу, але не оновили свої дані щодо обліку - Іонушас
|Рада спростила механізм притягнення осіб до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку - нардеп
Бізнес
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті
|Скільки заробили найбільші українські ІТ-компанії у 2024 році? — статистика від YouControl
|Бос Anthropic: «Штучний інтелект писатиме 90% коду через півроку, а за рік — забере на себе все»
|Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл
|Microsoft додає функцію «Натисніть, щоб говорити» у Copilot для Windows
|Bluesky запроваджує підтримку відео до 3-х хвилин та нові функції керування повідомленнями
|TSMC запропонувала NVIDIA, AMD і Broadcom спільне підприємство з Intel Foundry — Reuters