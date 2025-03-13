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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту прискорили зниження, Brent торгується на рівні $70,6 за барель

 

Котирування ф'ючерсів на еталонні марки нафти прискорили зниження на торгах у четвер на побоюваннях щодо перспектив попиту.

Напередодні ціна на нафту зросла, отримавши підтримку від ослаблення долара США і даних, що вказали на скорочення запасів продуктів нафтопереробки в Штатах.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:39 EET становить $70,6 за барель, що на $0,35 (0,49%) нижче від рівня закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,38 (0,56%), до $67,3 за барель.

Споживчі ціни (індекс CPI) у США в лютому збільшилися на 2,8% відносно того ж місяця минулого року, тоді як аналітики в середньому прогнозували зростання на 2,9%. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно із січневими 3%.

Водночас занепокоєння щодо наслідків ескалації торговельних війн чинить тиск на котирування. Інвестори побоюються, що погіршення умов міжнародної торгівлі може негативно позначитися на економічному зростанні і, як наслідок, попиті на нафту.

Президент США Дональд Трамп у середу пригрозив запровадити додаткові тарифи на імпорт з Євросоюзу, який раніше оголосив про поетапне запровадження з 1 квітня мита на ввезені американські товари у відповідь на тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, які набули чинності в США.

Відповідні мита проти товарів зі США було введено також у Канаді. Вони стосуватимуться американської сталі та алюмінію, комп'ютерів, спортивного обладнання та низки виробів із чавуну. Раніше США ввели мита на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зустрічними заходами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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