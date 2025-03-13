Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта падає на тлі макроекономічних побоювань, незважаючи на високі очікування попиту

 

Ціни на нафту знизилися в четвер після зростання на попередній сесії на тлі більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів бензину в США, оскільки ринки зважили макроекономічні побоювання на тлі стійкого попиту в найближчій перспективі.

О 06:26 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 5 центів до 70,9 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate - на 10 центів до 67,58 долара за барель.

Обидва бенчмарка зросли приблизно на 2% в середу, оскільки дані уряду США показали, що запаси нафти і палива в країні впали більше, ніж очікувалося.

Запаси бензину в США впали на 5,7 млн барелів, що більше, ніж очікували аналітики на 1,9 млн барелів, в той час як запаси дистилятів також впали більше, ніж очікувалося, незважаючи на зростання запасів сирої нафти.

«Зниження запасів бензину в США підвищило очікування сезонного зростання попиту навесні, але занепокоєння щодо глобального економічного впливу митних воєн тиснули на ринок», - сказав Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment.

«В умовах одночасної дії сильних і слабких факторів ринку стало складно рішуче схилитися в той чи інший бік», - додав він.

У середу Дональд Трамп пригрозив ескалацією глобальної торгової війни за допомогою подальших мит на товари з Європейського Союзу, оскільки основні торгові партнери США заявили, що відповідатимуть на торгові бар'єри, вже встановлені американським президентом.

Надмірна увага Трампа до мит похитнула довіру інвесторів, споживачів та бізнесу, а також викликала побоювання щодо рецесії в США.

Тим часом Організація країн-експортерів нафти заявила в середу, що Казахстан очолив значний стрибок видобутку нафти в лютому серед країн ОПЕК+, що підкреслює виклик для групи виробників у забезпеченні дотримання узгоджених цілей видобутку.

Занепокоєння щодо нестабільного попиту на авіаційне паливо ще більше посилило тиск на ринки, зазначають аналітики JP Morgan, додавши, що дані Адміністрації транспортної безпеки США показали, що обсяги пасажирських перевезень у березні скоротилися на 5% в річному обчисленні після стагнації в лютому.

Проте, високі очікування попиту обмежили загальну слабкість ринку.

Ознаки стійкого попиту в США і спрямування Україною 377 безпілотників, націлених на російську енергетичну інфраструктуру і військові об'єкти, підтримали ціни, відзначають аналітики JP Morgan в клієнтській записці.

«Станом на 11 березня світовий попит на нафту в середньому становив 102,2 млн барелів на добу, збільшившись на 1,7 млн барелів на добу в річному обчисленні і перевищивши наш прогноз зростання на 60 000 барелів на добу», - додали вони.

За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5076
  0,0952
 0,23
EUR
 1
 45,1644
  0,0497
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1500  0,02 0,06 41,8082  0,08 0,19
EUR 44,7971  0,05 0,11 45,5888  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5050  0,09 0,22 41,5300  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес