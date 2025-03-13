Нафта падає на тлі макроекономічних побоювань, незважаючи на високі очікування попиту

Ціни на нафту знизилися в четвер після зростання на попередній сесії на тлі більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів бензину в США, оскільки ринки зважили макроекономічні побоювання на тлі стійкого попиту в найближчій перспективі.

О 06:26 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 5 центів до 70,9 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate - на 10 центів до 67,58 долара за барель.

Обидва бенчмарка зросли приблизно на 2% в середу, оскільки дані уряду США показали, що запаси нафти і палива в країні впали більше, ніж очікувалося.

Запаси бензину в США впали на 5,7 млн барелів, що більше, ніж очікували аналітики на 1,9 млн барелів, в той час як запаси дистилятів також впали більше, ніж очікувалося, незважаючи на зростання запасів сирої нафти.

«Зниження запасів бензину в США підвищило очікування сезонного зростання попиту навесні, але занепокоєння щодо глобального економічного впливу митних воєн тиснули на ринок», - сказав Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment.

«В умовах одночасної дії сильних і слабких факторів ринку стало складно рішуче схилитися в той чи інший бік», - додав він.

У середу Дональд Трамп пригрозив ескалацією глобальної торгової війни за допомогою подальших мит на товари з Європейського Союзу, оскільки основні торгові партнери США заявили, що відповідатимуть на торгові бар'єри, вже встановлені американським президентом.

Надмірна увага Трампа до мит похитнула довіру інвесторів, споживачів та бізнесу, а також викликала побоювання щодо рецесії в США.

Тим часом Організація країн-експортерів нафти заявила в середу, що Казахстан очолив значний стрибок видобутку нафти в лютому серед країн ОПЕК+, що підкреслює виклик для групи виробників у забезпеченні дотримання узгоджених цілей видобутку.

Занепокоєння щодо нестабільного попиту на авіаційне паливо ще більше посилило тиск на ринки, зазначають аналітики JP Morgan, додавши, що дані Адміністрації транспортної безпеки США показали, що обсяги пасажирських перевезень у березні скоротилися на 5% в річному обчисленні після стагнації в лютому.

Проте, високі очікування попиту обмежили загальну слабкість ринку.

Ознаки стійкого попиту в США і спрямування Україною 377 безпілотників, націлених на російську енергетичну інфраструктуру і військові об'єкти, підтримали ціни, відзначають аналітики JP Morgan в клієнтській записці.

«Станом на 11 березня світовий попит на нафту в середньому становив 102,2 млн барелів на добу, збільшившись на 1,7 млн барелів на добу в річному обчисленні і перевищивши наш прогноз зростання на 60 000 барелів на добу», - додали вони.