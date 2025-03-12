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АНАЛІТИКА

ОПЕК знову зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту в 2025 і 2026 рр: на 1,45 млн б/д і 1,43 млн б/д відповідно

 

ОПЕК знову зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту в 2025 році на 1,45 млн барелів на добу (б/д), на 2026 рік - на 1,43 млн б/д, ідеться в щомісячному звіті організації.

Оцінку попиту на нафту в 2024 році збережено на рівні 103,75 млн б/д, на 2025-й - на рівні 105,2 млн б/д, на 2026-й - на рівні 106,63 млн б/д.

При цьому структура споживання всередині 2025 року зазнала незначних змін: у I кварталі в ОПЕК прогнозують світовий попит на нафту в 104,25 млн б/д (оцінка лютого - 104,2 млн б/д), у II-му - у 104,45 млн б/д (проти 104,34 млн б/д місяцем раніше), у III-му - у 105,33 млн б/д (проти 105,5 млн б/д місяцем раніше), у IV-му - у 106,75 млн б/д (проти 106,71 млн б/д місяцем раніше).

Аналітики ОПЕК, як і раніше, очікують, що основний приріст в 1,34 млн б/д припаде на країни, які не входять в ОЕСР, перш за все, на Китай, а також на інші країни Азії, Близького Сходу, Латинської Америки та Індію. У країнах ОЕСР споживання зросте лише на 110 тис. б/д переважно за рахунок американського регіону, тоді як у країнах Європи та АТР, що входять в організацію, приріст буде стриманим - 10 тис. б/д і 20 тис. б/д відповідно.

ОПЕК зазначила, що світове економічне зростання наприкінці 2024 року продовжило набирати обертів. Зокрема, Китай досяг свого річного цільового показника зростання в 5%, тоді як Індія повернулася до прискореного зростання в IV кварталі 2024 року після уповільнення в III кв. 2024 року. США зберегли стійке зростання, незважаючи на невелике сповільнення до кінця року. Японія продемонструвала відновлення у II півріччі минулого року. Бразилія і Росія зберегли сильну динаміку зростання, хоча перегрів у деяких частинах їхніх економік і висока інфляція залишаються проблемою. Тоді як єврозона продемонструвала більш повільне економічне зростання до кінця року, очікується, що регіон відновиться в майбутньому.

"Очікується, що ці тенденції зростання збережуться у 2025 році, при цьому прогнозується економічне зростання на рівні 3,1% у річному обчисленні, за яким послідує невелике прискорення до 3,2% у річному обчисленні у 2026 році. Очікується, що основні економіки, які не входять до ОЕСР, зокрема Індія і Китай, збережуть динаміку зростання, незважаючи на зростання торговельних побоювань", - йдеться у звіті.

В ОПЕК очікують, що США збережуть здорову динаміку зростання, незважаючи на невизначеність у торговельних відносинах, Японія продовжить відновлюватися. Прогноз у Єврозоні вказує на відновлення після більш слабкої динаміки зростання, що спостерігалася наприкінці 2024 року.

ОПЕК не стала коригувати прогноз порівняно з попереднім звітом, незважаючи на проблеми в торговельних взаєминах і потенційні зміни в геополітиці. Незважаючи на очікування збільшення волатильності мірою того, як з'являється ясність щодо торговельних політик, ОПЕК вважає, що світова економіка відрегулюється. Динаміка зростання підтримується стійким споживчим попитом і сильним виробництвом в основних економіках, що розвиваються, впевнені в альянсі.

За попередніми даними за січень, комерційні запаси нафти країн ОЕСР зросли на 1 млн барелів - до 2,738 млрд барелів. Це на 38,2 млн барелів нижче, ніж за аналогічний місяць минулого року, на 108 млн барелів менше, ніж у середньому за останні п'ять років, і на 188,1 млн барелів нижче за середній показник за 2015-2019 роки (референтний рівень для угоди країн ОПЕК+, які контролюють рівень комерційних запасів - ІФ-У).

Зокрема, запаси нафти в країнах ОЕСР у січні зросли до грудня 2024 року на 16,8 млн барелів, до 1,298 млрд барелів, тоді як резерви нафтопродуктів знизилися на 15,9 млн барелів, до 1,44 млрд барелі
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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