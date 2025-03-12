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ОПЕК+ у лютому збільшила видобуток на 300 тис. б/д, перевищивши план на 67 тис. б/д, Казахстан та Ірак перевищили на 480 тис. б/д
15:48 12.03.2025 |
Країни ОПЕК+, які беруть участь в угоді, в лютому збільшили видобуток нафти на 313 тис. барелів на добу - до 35,5 млн б/д, йдеться в щомісячному звіті ОПЕК.
Згідно з квотами за угодою, а також графіком компенсацій раніше недоскороченого видобутку, цей обсяг мав становити в лютому 35,44 млн б/д, тобто він перевищений на 67 тис. б/д.
Водночас країни ОПЕК, які беруть участь в угоді, перевищили необхідний рівень видобутку на 240 тис. б/д, головним чином через Габон (майже 50 тис. б/д), Ірак (130 тис. б/д), ОАЕ (40 тис. б/д) і Нігерію (60 тис. б/д), яка майже рік видобувала нижче дозволеного їй обсягу.
Ірак, який регулярно порушує зобов'язання і обіцяє компенсувати раніше недоскорочені обсяги (у лютому компенсація мала становити 120 тис. б/д), збільшив видобуток минулого місяця на 20 тис. б/д - до понад 4 млн б/д. Таким чином, його перевищення становило 130 тис. б/д.
Країни не-ОПЕК, які беруть участь в угоді, збільшили видобуток на 208 тис. б/д - до 14,15 млн б/д, але були нижчими від встановлених зобов'язань на 174 тис. б/д, головним чином завдяки Мексиці (менше на 295 тис. б/д), Азербайджану (менше на 75 тис. б/д), Південному Судану і Судану.
Серед цієї категорії країн найсильніше порушував зобов'язання Казахстан, який також обіцяв компенсувати недоскорочені обсяги (52 тис. б/д у лютому), але збільшив видобуток минулого місяця майже на 200 тис. б/д, перевищивши таким чином зобов'язання на 350 тис. б/д.
Таким чином, Ірак і Казахстан разом перевищили зобов'язання в лютому на 480 тис. б/д. Раніше ці країни обіцяли компенсувати всі недоскорочені обсяги і представити нові графіки до 17 березня.
З 1 лютого ОПЕК використовує дані про видобуток інших джерел інформації, ніж раніше. Так, зі списку вторинних джерел інформації виключено Управління інформації Міненерго США (EIA) та аналітичне агентство Rystad Energy, але додано Kpler, oilX, ESAI.
Зміна джерел не призвела до сильного перегляду даних. Так, якщо за попереднім звітом усі країни ОПЕК+ у січні видобули 40,625 млн б/д, то за оновленими даними - 40,648 млн б/д.
Зокрема, дані щодо Росії не змінилися - 8,977 млн б/д. Згідно зі звітом, Росія в лютому знизила видобуток на 4 тис. б/д до січня, водночас була нижчою за свої зобов'язання на 5 тис. б/д.
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