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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту прискорили зростання, Brent на рівні $70,3 за барель

 

Котирування ф'ючерсів на еталонні сорти нафти прискорили зростання на торгах у середу.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:53 EET становить $70,28 за барель, що на $0,72 (1,04%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися в ціні до цього часу на $0,73 (1,1%), до $66,98 за барель.

Підтримку нафтовим цінам надає зниження курсу долара США, що є позитивним фактором для сировинних товарів. Напередодні індекс DXY оновив мінімуми з початку року.

Тим часом побоювання уповільнення економічного зростання і ослаблення попиту на нафту через ескалацію війни митних тарифів унаслідок протекціоністської політики президента США Дональда Трампа, як і раніше, чинять тиск на котирування, а хаотичність ухвалюваних рішень підвищує загальну невизначеність на ринку.

"Загальні настрої на ринку залишаються нестійкими, незважаючи на деякий відскік котирувань", - пише аналітик IG Їп Джун Ронг. Він очікує, що інвестори і надалі виявлятимуть стриманість, оскільки ситуація з тарифами все ще не прояснилася, а побоювання з приводу зростання економіки США зберігаються.

Єврокомісія в середу оголосила про поетапне введення з 1 квітня мита на американський імпорт до Євросоюзу у відповідь на тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС до США, що набули чинності з 12 березня.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила глибоке співчуття у зв'язку з рішенням США обкласти імпорт сталі та алюмінію з ЄС митом у розмірі 25%, зазначивши, що тарифи шкідливі для бізнесу і споживачів.

"Ці тарифи порушують ланцюжки поставок. Вони вносять невизначеність для економіки. На карту поставлено робочі місця. Ціни зростуть. У Європі та в Сполучених Штатах", - заявила вона.

Серед інших чинників, що сприяють зниженню вартості нафти, - плани ОПЕК+ щодо нарощування видобутку, а також очікування, пов'язані з пом'якшенням санкцій проти РФ у разі врегулювання питання про перемир'я в повномасштабній війні, розв'язаній РФ проти України, для пошуку подальших рішень про її припинення. Раніше ЗМІ повідомили про те, що українська сторона погодилася на пропозицію Вашингтона про 30-денне перемир'я. Тепер очікується рішення російської сторони.

"Нафтовий ринок, схоже, ігнорує повідомлення про згоду України на припинення вогню за посередництва США, - зазначає аналітик ING Воррен Паттерсон. - Наразі неясно, як до запропонованої угоди поставиться Росія".

Тим часом Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень збільшилися на 4,25 млн барелів. Аналітики, яких опитало Trading Economics, очікували скромнішого збільшення - на 2,1 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 16:30 EET у середу.

Пізніше в середу також вийде звіт міністерства праці США про динаміку споживчих цін у лютому.

Крім того, трейдери чекатимуть виходу в середу звіту ОПЕК щодо нафтового ринку. У четвер свій огляд ринку нафти опублікує Міжнародне енергетичне агентство.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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