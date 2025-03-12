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Середня гуртова ціна на бензин зменшилася до 45,41 грн/л
12:19 12.03.2025 |
Весняне сонечко розтопило нафтові ціни. Вони потягнули за собою гурт, а надалі мали б дійти й до роздробу. Мережі традиційно не поспішають і затягли знайому «пісню» про тяжку долю (читай - низьку реалізацію й великі залишки). Але зміни зовні дуже суттєві й зниження уникнути не вийде. Перші «проліски» вже з'явились.
Протягом останнього місяця нафта впала на понад 10%: з $77 до $69 за барель. Водночас європейські котирування бензину в середньому просіли на $98/т, або трохи більш як 3,60 грн/л, дизелю - на $58/т, або 2,40 грн/л.
Внутрішній гуртовий ринок ще не встиг відіграти цей спад. Середня гуртова ціна на бензин зменшилася на 2,18 грн/л, до 45,41 грн/л, на дизельне пальне - на 1,56 грн/л, 45,36 грн/л.
Частково це пов'язано зі зростанням валютного курсу. Так, з 11 лютого по 11 березня міжбанківський курс долара відносно гривні знизився на 0,29 грн/$, до 41,47 грн/$, а євро, навпаки, зріс на трохи більш як на 2 грн/€, до 45,18 грн/€.
У будь-якому разі передумови для зниження у роздробі створено. За розрахунками Консалтингової групи «А-95», якщо нафта стабілізується на позначці $70 за барель, на заправках можна очікувати бензин А-95 за 54,8 грн/л (на 11 березня середня вартість по країні 56,73 грн/л), дизпальне - за 52,5 грн/л (55,22 грн/л).
Падіння у гурті й майже нерухомість на АЗС зумовили зростання спреду на бензині на 1,26 грн/л, до 10,60 грн/л (найбільший показник із червня 2023 року), на дизелі - на 1,22 грн/л, до 9,50 грн/л (з червня минулого року), на газі - на 75 коп./л, до 6,15 грн/л (як мінімум з початку 2024 року).
Нерви залізні не у всіх, тому перші дзвіночки вже пролунали. VST переглянула ціни на бензин в окремих регіонах у діапазоні 0,5-2,5 грн/л.
«Паралель» скинула деінде на дизель 1 грн/л. RLS - на «світлі» теж.
«Укрнафта» й не чужа їй Shell пішли разом в акцію до 8 березня і поки повністю з неї не повернулися. І якщо державна мережа «гралася» у межах 0,5-1 грн/л, то Shell пірнула на 0,74-4,14 грн/л, а потім повідомила, що залишиться там до 16 березня.
«Зелені» 8-9 березня організовували вже звичну акцію «вихідного дня» з дисконтом 5 грн/л. Відмінністю ситуації стало приєднання до колег по кольору UPG, яка раніше не реагувала на ці провокації, а тепер знайшла в собі сили - 2 грн на «світлі». Це теж можна вважати ознакою появи зайвого проценту жиру в маслі.
Характерно, що почав рухатись і газ, який, як зазначалось вище, вийшов на абсолютно антисоціальну маржинальність. Хоча до «нафтовиків», звісно, було далеко: у Дніпропетровській області «БРСМ-Нафта» і Motto знизили цінники на 30 коп./л, Neftek - на 50 коп./л, Mango й RLS - на 20 коп./л.
Та ж «БРСМ» в Одесі скинула 1 грн/л.
Цілих 14 коп./л подарувала своїм клієнтам у середньому Chipo.
Найсуворішим був Amic - 3 коп./л.
«Зниження цін не додасть реалізації», - розпочинає популярну пісню один з опитаних ритейлерів. Тим часом усі передумови для зниження цін уже є. Для гривні на літри - так точно. Це - для початку.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 3 по 11 березня 2025 р., грн/л:
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
11.03.25
|
Зм.
|
11.03.25
|
Зм.
|
11.03.25
|
Зм.
|
11.03.25
|
Зм.
|
ОККО
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
1,00
|
58,99
|
0,00
|
38,99
|
0,00
|
WOG
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
1,00
|
58,99
|
0,00
|
38,98
|
0,00
|
Укрнафта
|
55,39
|
-0,58
|
57,39
|
-0,58
|
54,39
|
-0,10
|
35,99
|
0,00
|
UPG
|
56,00
|
0,00
|
58,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
37,01
|
0,00
|
AMIC
|
56,49
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
54,83
|
0,03
|
36,27
|
-0,03
|
Shell
|
57,75
|
-1,99
|
57,75
|
-4,14
|
57,75
|
-0,67
|
36,27
|
0,00
|
SOCAR
|
59,49
|
0,00
|
62,32
|
1,00
|
57,99
|
0,00
|
37,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
53,82
|
0,07
|
|
|
50,38
|
-0,02
|
35,34
|
-0,07
|
KLO
|
57,59
|
0,00
|
58,99
|
-0,30
|
57,99
|
0,10
|
38,49
|
0,00
|
BVS
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
Chipo
|
54,57
|
0,00
|
|
|
52,08
|
0,00
|
35,58
|
-0,14
|
Авантаж 7
|
52,95
|
0,00
|
|
|
51,95
|
0,00
|
35,25
|
0,00
|
Mango
|
54,99
|
0,00
|
|
|
52,99
|
0,00
|
35,48
|
-0,07
|
Ovis
|
56,49
|
0,00
|
59,49
|
0,00
|
54,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
VST
|
55,80
|
-0,60
|
|
|
52,70
|
-1,00
|
35,30
|
0,00
|
Marshal
|
54,49
|
0,00
|
57,49
|
0,00
|
51,59
|
0,00
|
35,15
|
0,00
|
Маркет
|
54,49
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
|
|
Олас
|
53,99
|
0,00
|
|
|
51,99
|
0,00
|
35,70
|
0,00
|
VostokGaz
|
54,99
|
1,00
|
|
|
54,99
|
1,50
|
35,99
|
0,00
|
U.GO
|
55,90
|
0,00
|
|
|
52,90
|
0,00
|
35,40
|
0,00
|
Neftek
|
58,99
|
0,00
|
61,49
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
37,99
|
-0,50
|
Motto
|
54,05
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
50,69
|
-0,07
|
36,01
|
-0,04
|
Кворум
|
54,98
|
0,00
|
|
|
52,98
|
0,00
|
34,18
|
0,00
|
Автотранс
|
57,98
|
0,00
|
64,98
|
0,00
|
55,98
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
Рур груп
|
57,99
|
0,00
|
|
|
55,99
|
0,00
|
36,50
|
0,00
|
ZOG
|
55,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
36,00
|
0,00
|
Катрал
|
54,99
|
0,00
|
|
|
53,59
|
0,00
|
35,77
|
0,00
|
SUNOIL
|
53,99
|
0,00
|
|
|
52,99
|
0,00
|
35,29
|
0,00
|
Green Wave
|
54,90
|
0,00
|
|
|
53,90
|
0,00
|
35,90
|
0,00
|
RLS
|
53,90
|
-1,00
|
56,00
|
0,00
|
51,80
|
-1,00
|
35,70
|
-0,20
|
Фактор
|
53,00
|
0,00
|
|
|
48,70
|
0,00
|
|
|
Параллель
|
58,49
|
0,00
|
|
|
58,16
|
-0,67
|
36,42
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
56,73
|
-0,17
|
60,24
|
0,05
|
55,22
|
-0,07
|
36,96
|
-0,01
|
|
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