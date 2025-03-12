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АНАЛІТИКА

Середня гуртова ціна на бензин зменшилася до 45,41 грн/л

 

Весняне сонечко розтопило нафтові ціни. Вони потягнули за собою гурт, а надалі мали б дійти й до роздробу. Мережі традиційно не поспішають і затягли знайому «пісню» про тяжку долю (читай - низьку реалізацію й великі залишки). Але зміни зовні дуже суттєві й зниження уникнути не вийде. Перші «проліски» вже з'явились.

Протягом останнього місяця нафта впала на понад 10%: з $77 до $69 за барель. Водночас європейські котирування бензину в середньому просіли на $98/т, або трохи більш як 3,60 грн/л, дизелю - на $58/т, або 2,40 грн/л.

Середня гуртова ціна на бензин зменшилася до 45,41 грн/л

 

Внутрішній гуртовий ринок ще не встиг відіграти цей спад. Середня гуртова ціна на бензин зменшилася на 2,18 грн/л, до 45,41 грн/л, на дизельне пальне - на 1,56 грн/л, 45,36 грн/л.

Частково це пов'язано зі зростанням валютного курсу. Так, з 11 лютого по 11 березня міжбанківський курс долара відносно гривні знизився на 0,29 грн/$, до 41,47 грн/$, а євро, навпаки, зріс на трохи більш як на 2 грн/€, до 45,18 грн/€.

У будь-якому разі передумови для зниження у роздробі створено. За розрахунками Консалтингової групи «А-95», якщо нафта стабілізується на позначці $70 за барель, на заправках можна очікувати бензин А-95 за 54,8 грн/л (на 11 березня середня вартість по країні 56,73 грн/л), дизпальне - за 52,5 грн/л (55,22 грн/л).

Падіння у гурті й майже нерухомість на АЗС зумовили зростання спреду на бензині на 1,26 грн/л, до 10,60 грн/л (найбільший показник із червня 2023 року), на дизелі - на 1,22 грн/л, до 9,50 грн/л (з червня минулого року), на газі - на 75 коп./л, до 6,15 грн/л (як мінімум з початку 2024 року).

Середня гуртова ціна на бензин зменшилася до 45,41 грн/л

 

Нерви залізні не у всіх, тому перші дзвіночки вже пролунали. VST переглянула ціни на бензин в окремих регіонах у діапазоні 0,5-2,5 грн/л.

«Паралель» скинула деінде на дизель 1 грн/л. RLS - на «світлі» теж.

«Укрнафта» й не чужа їй Shell пішли разом в акцію до 8 березня і поки повністю з неї не повернулися. І якщо державна мережа «гралася» у межах 0,5-1 грн/л, то Shell пірнула на 0,74-4,14 грн/л, а потім повідомила, що залишиться там до 16 березня.

«Зелені» 8-9 березня організовували вже звичну акцію «вихідного дня» з дисконтом 5 грн/л. Відмінністю ситуації стало приєднання до колег по кольору UPG, яка раніше не реагувала на ці провокації, а тепер знайшла в собі сили - 2 грн на «світлі». Це теж можна вважати ознакою появи зайвого проценту жиру в маслі.

Характерно, що почав рухатись і газ, який, як зазначалось вище, вийшов на абсолютно антисоціальну маржинальність. Хоча до «нафтовиків», звісно, було далеко: у Дніпропетровській області «БРСМ-Нафта» і Motto знизили цінники на 30 коп./л, Neftek - на 50 коп./л, Mango й RLS - на 20 коп./л.

Та ж «БРСМ» в Одесі скинула 1 грн/л.

Цілих 14 коп./л подарувала своїм клієнтам у середньому Chipo.

Найсуворішим був Amic - 3 коп./л.

«Зниження цін не додасть реалізації», - розпочинає популярну пісню один з опитаних ритейлерів. Тим часом усі передумови для зниження цін уже є. Для гривні на літри - так точно. Це - для початку.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 3 по 11 березня 2025 р., грн/л:

Мережа

А-95

А-95+

ДП

LPG

11.03.25

Зм.

11.03.25

Зм.

11.03.25

Зм.

11.03.25

Зм.

ОККО

59,99

0,00

62,99

1,00

58,99

0,00

38,99

0,00

WOG

59,99

0,00

62,99

1,00

58,99

0,00

38,98

0,00

Укрнафта

55,39

-0,58

57,39

-0,58

54,39

-0,10

35,99

0,00

UPG

56,00

0,00

58,00

0,00

55,00

0,00

37,01

0,00

AMIC

56,49

0,00

58,99

0,00

54,83

0,03

36,27

-0,03

Shell

57,75

-1,99

57,75

-4,14

57,75

-0,67

36,27

0,00

SOCAR

59,49

0,00

62,32

1,00

57,99

0,00

37,99

0,00

БРСМ-Нафта

53,82

0,07

50,38

-0,02

35,34

-0,07

KLO

57,59

0,00

58,99

-0,30

57,99

0,10

38,49

0,00

BVS

57,99

0,00

59,99

0,00

55,99

0,00

35,99

0,00

Chipo

54,57

0,00

52,08

0,00

35,58

-0,14

Авантаж 7

52,95

0,00

51,95

0,00

35,25

0,00

Mango

54,99

0,00

52,99

0,00

35,48

-0,07

Ovis

56,49

0,00

59,49

0,00

54,49

0,00

35,49

0,00

VST

55,80

-0,60

52,70

-1,00

35,30

0,00

Marshal

54,49

0,00

57,49

0,00

51,59

0,00

35,15

0,00

Маркет

54,49

0,00

50,99

0,00

Олас

53,99

0,00

51,99

0,00

35,70

0,00

VostokGaz

54,99

1,00

54,99

1,50

35,99

0,00

U.GO

55,90

0,00

52,90

0,00

35,40

0,00

Neftek

58,99

0,00

61,49

0,00

54,99

0,00

37,99

-0,50

Motto

54,05

0,00

54,90

0,00

50,69

-0,07

36,01

-0,04

Кворум

54,98

0,00

52,98

0,00

34,18

0,00

Автотранс

57,98

0,00

64,98

0,00

55,98

0,00

35,98

0,00

Рур груп

57,99

0,00

55,99

0,00

36,50

0,00

ZOG

55,00

0,00

57,00

0,00

54,00

0,00

36,00

0,00

Катрал

54,99

0,00

53,59

0,00

35,77

0,00

SUNOIL

53,99

0,00

52,99

0,00

35,29

0,00

Green Wave

54,90

0,00

53,90

0,00

35,90

0,00

RLS

53,90

-1,00

56,00

0,00

51,80

-1,00

35,70

-0,20

Фактор

53,00

0,00

48,70

0,00

Параллель

58,49

0,00

58,16

-0,67

36,42

0,00

Середня ціна в Україні

56,73

-0,17

60,24

0,05

55,22

-0,07

36,96

-0,01
За матеріалами: EnKorr
 

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