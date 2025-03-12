Нафта зросла на слабкому доларі, але побоювання щодо мит обмежили зростання

Ціни на нафту зросли в середу на тлі ослаблення долара, але зростаючі побоювання щодо уповільнення економічного зростання в США і впливу мит на світове економічне зростання обмежили зростання.

О 06:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 51 цент, або на 0,7%, до 70,07 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 52 центи, або на 0,8%, до 66,77 долара за барель.

Незважаючи на погіршення економічних перспектив, нафта утримує позитивну позицію, сказав Деніел Хайнс, старший стратег по сировинним товарам в ANZ. «Це ознака того, що короткостроковий попит на нафту залишається сильним».

Індекс долара, який у вівторок впав на 0,5% до нових мінімумів 2025 року, підвищив ціни на нафту, зробивши нафту дешевшою для покупців, що володіють іншими валютами.

«Послаблення долара протистоїть ведмежому ухилу уповільнення світової економіки, хоча це здається короткочасним», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Ціни на американські акції, які також впливають на ринок нафти, знову впали у вівторок, додавши до найбільшого розпродажу за останні місяці, оскільки інвестори були стурбовані підвищенням тарифів на імпорт і погіршенням споживчих настроїв.

«Загальні настрої залишаються крихкими, незважаючи на невеликий відскок на сьогоднішній сесії, - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«Наразі настрої на ринку нафти, ймовірно, залишатимуться стриманими, оскільки ситуація з тарифами все ще залишається незрозумілою і зберігається занепокоєння щодо ризиків зростання в США», - додав Єп.

Протекціоністська політика президента США Дональда Трампа потрясла світові ринки. Він ввів, а потім відклав мита на основних постачальників нафти - Канаду і Мексику, а також підвищив мита на Китай, що викликало відповідні заходи у відповідь.

На вихідних Трамп заявив про ймовірність «перехідного періоду» і відмовився виключити рецесію в США.

Що стосується пропозиції, то видобуток сирої нафти в США в цьому році може встановити рекорд, який перевищить попередні оцінки, в середньому на рівні 13,61 млн барелів на добу, повідомило у вівторок Управління енергетичної інформації США.

Інвестори чекають даних по інфляції в США, які повинні бути опубліковані в середу, щоб отримати підказки про шлях процентних ставок. Вони також уважно стежать за планами ОПЕК+. Група виробників оголосила про плани збільшити видобуток у квітні.

У США запаси сирої нафти зросли на 4,2 млн барелів за тиждень, що закінчився 7 березня, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

Тепер ринки очікують на урядові дані про запаси в США, які мають бути опубліковані в середу, щоб отримати подальші торгові підказки.