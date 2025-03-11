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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent на рівні $70,7 за барель

 

Котирування ф'ючерсів на еталонні сорти нафти перейшли до зростання після зниження раніше під час торгів у понеділок.

Вартість травневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:43 к. ч. становить $70,69 за барель, що на $0,33 (0,47%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,36 центів (0,54%), до $67,4 за барель.

За минулий тиждень міжнародний бенчмарк втратив 3,4%, північноамериканський - 3,9%. При цьому WTI знизилася за підсумками сьомого тижня поспіль, що стало найтривалішим спадом із грудня 2023 року.

Політика президента США Дональда Трампа, який уже запровадив мита на імпорт у країну товарів із Канади, Мексики та Китаю, а потім відклав дію частини з них, викликає занепокоєння інвесторів, багато з яких вважають, що такий протекціонізм зашкодить зростанню економік і попиту на нафту.

Аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга зазначає, що загальна невизначеність, пов'язана з митами США, чинить негативний вплив на нафтовий ринок, тоді як перспектива посилення санкцій проти Ірану і Росії надає цінам на нафту деяку підтримку.

"Якщо дивитися на загальну картину, то збереження невизначеності, ймовірно, зробить будь-яке ралі нафти швидкоплинним", - говорить експерт.

Дональд Трамп заявив минулого тижня, що розглядає можливість введення санкцій і мит проти Росії, щоб домогтися припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України. Пізніше в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що в оточенні президента розглядають варіанти ослаблення санкцій проти РФ.

Знижувальний тиск на котирування нафти чинять статдані Китаю, пишуть аналітики ING.

Вони звертають увагу на скорочення імпорту нафти в Китаї в січні-лютому цього року приблизно до 10,4 млн барелів на добу, що на 3,4% нижче за показник за той самий період попереднього року і менше грудневого значення 11,3 млн барелів на добу.

Як стало відомо на вихідних, у КНР у лютому вперше за 13 місяців відзначено зниження споживчих цін. Ціни виробників у країні також зменшилися.

Саудівська Аравія у квітні знизить ціни на нафту з постачанням до країн Азії та Європи.

Зокрема паливо марки Arab Light для азійських покупців подешевшає на $0,4 за барель. У результаті воно коштуватиме на $3,5 більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай, йдеться в повідомленні держкомпанії Saudi Aramco.

"Це зниження відбувається на тлі занепокоєння з приводу збалансованості ринку та очікувань збільшення поставок із (країн - ІФ-У) ОПЕК+ в умовах невизначеності перспектив попиту", - зазначають аналітики ING.

Минулого тижня ОПЕК+ підтвердила плани розпочати поступове збільшення видобутку у квітні, тоді як багато аналітиків сподівалися, що зростання пропозиції знову буде відкладено.

Коментуючи це рішення, віце-прем'єр РФ Олександр Новак сказав, що його ухвалили, зважаючи на початок сезонного зростання попиту, і його завжди можна відіграти в інший бік.

Тим часом кількість нафтових і газових бурових установок у світі в лютому збільшилася за рахунок Канади, за даними американської нафтосервісної компанії Baker Hughes.

У середньому минулого місяця у світі працювала 1741 установка проти 1696 у січні. При цьому лютневий рівень на 71 нижчий за показник за аналогічний місяць 2024 року.

У США кількість установок у лютому зросла на вісім порівняно з попереднім місяцем і становила 590. У Канаді їхня кількість збільшилася на 38 - до 247.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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