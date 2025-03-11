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АНАЛІТИКА

Тепло і зростання ф'ючерсів розморозили попит на дизпальне

 

Протягом минулого тижня ціни на дизпальне тяжіли донизу через зменшення європейських котирувань та укріплення гривні відносно долара. Та вже наприкінці тижня зростання ф'ючерсів на Лондонській біржі й незначні обсяги імпорту по півдню стимулювали продажі, оскільки всі відчули високу ймовірність зростання цін.

«Зранку (7 березня - ek) пропонували дизель за 42,85 грн/л, а вже після обіду - за 43,20 грн/л», - розповів один із трейдерів на півдні.

Про зростання цін розповіли і в іншій компанії: «Ресурсу не багато. Ті, у кого залишився об'єм, ціну підняли до 43-43,20 грн/л».

Але вже з понеділка 10 березня ринок очікує надходження значної кількості пального. Тому, зі слів одного зі співрозмовників, пропозиції з відвантаженням у понеділок стартували від 42,40 грн/л.

Тепла погода розворушила аграріїв. Крім того, перші натяки на зростання вартості дизелю спонукали й «перекупів» збільшити обсяги закупівлі ресурсу. Завдяки чому зокрема «Анвітрейд» допродав індійський дизель і поставив крапку у цій сумній історії.

Трейдери очікують на подальше зростання реалізації пального. Але чи вплине це на розмір маржі, залежатиме від балансу між попитом і пропозицією.

«На березень більшість планує суттєво підвищити закупівлі. Тому є ризик повторення минулого року, коли у квітні замість заробітку отримали збиток», - зазначив засновник компанії «Мартін Трейд» Володимир Порайко. Він нагадав, що тоді за два весняні місяці заїхало понад 1,1 млн т продукту, що призвело до «переливу» й подальших збитків трейдерів.

Сумний захід

На заході країни ситуація з продажами гірша.

«На відміну від півдня на цьому напрямку багато невеликих компаній, які возять пальне за заниженою вартістю доставки, тим самим знижуючи ціну на ринку», - розповіли в одній із компаній, яка працює на обох напрямках.

На 7 березня вартість дизпального у прикордонних областях становила 44,30-46,30 грн/л. Нижня межа відповідає цінам УНТК, ЗПЕК, «Нексен Ойл», «Дюваль компані».

У середньому, згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», у західних областях ціна на пальне за тиждень, з 3 по 7 березня, зменшилася на 0,84 грн/л, до 45,43 грн/л, коли на півдні просіла на 0,63 грн/л, до 43,65 грн/л.

Найбільше у середньому здешевшав дизель у центрі країни - майже на 1 грн/л, до 45,43 грн/л.

Тепло і зростання ф&apos;ючерсів розморозили попит на дизпальне

 

Ціни на пальне не відіграли повною мірою просідання зовнішнього ринку. Європейські котирування за останні 5 робочих днів зменшилися в середньому на $30/т, або 1,2 грн/л. Водночас, згідно з даними Мінфіну, курс гривні відносно долара на міжбанку укріпився на 0,38 грн/$, до 41,22 грн/$.

Тепло і зростання ф&apos;ючерсів розморозили попит на дизпальне
За матеріалами: EnKorr
 

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