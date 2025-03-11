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Тепло і зростання ф'ючерсів розморозили попит на дизпальне
13:47 10.03.2025 |
Протягом минулого тижня ціни на дизпальне тяжіли донизу через зменшення європейських котирувань та укріплення гривні відносно долара. Та вже наприкінці тижня зростання ф'ючерсів на Лондонській біржі й незначні обсяги імпорту по півдню стимулювали продажі, оскільки всі відчули високу ймовірність зростання цін.
«Зранку (7 березня - ek) пропонували дизель за 42,85 грн/л, а вже після обіду - за 43,20 грн/л», - розповів один із трейдерів на півдні.
Про зростання цін розповіли і в іншій компанії: «Ресурсу не багато. Ті, у кого залишився об'єм, ціну підняли до 43-43,20 грн/л».
Але вже з понеділка 10 березня ринок очікує надходження значної кількості пального. Тому, зі слів одного зі співрозмовників, пропозиції з відвантаженням у понеділок стартували від 42,40 грн/л.
Тепла погода розворушила аграріїв. Крім того, перші натяки на зростання вартості дизелю спонукали й «перекупів» збільшити обсяги закупівлі ресурсу. Завдяки чому зокрема «Анвітрейд» допродав індійський дизель і поставив крапку у цій сумній історії.
Трейдери очікують на подальше зростання реалізації пального. Але чи вплине це на розмір маржі, залежатиме від балансу між попитом і пропозицією.
«На березень більшість планує суттєво підвищити закупівлі. Тому є ризик повторення минулого року, коли у квітні замість заробітку отримали збиток», - зазначив засновник компанії «Мартін Трейд» Володимир Порайко. Він нагадав, що тоді за два весняні місяці заїхало понад 1,1 млн т продукту, що призвело до «переливу» й подальших збитків трейдерів.
Сумний захід
На заході країни ситуація з продажами гірша.
«На відміну від півдня на цьому напрямку багато невеликих компаній, які возять пальне за заниженою вартістю доставки, тим самим знижуючи ціну на ринку», - розповіли в одній із компаній, яка працює на обох напрямках.
На 7 березня вартість дизпального у прикордонних областях становила 44,30-46,30 грн/л. Нижня межа відповідає цінам УНТК, ЗПЕК, «Нексен Ойл», «Дюваль компані».
У середньому, згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», у західних областях ціна на пальне за тиждень, з 3 по 7 березня, зменшилася на 0,84 грн/л, до 45,43 грн/л, коли на півдні просіла на 0,63 грн/л, до 43,65 грн/л.
Найбільше у середньому здешевшав дизель у центрі країни - майже на 1 грн/л, до 45,43 грн/л.
Ціни на пальне не відіграли повною мірою просідання зовнішнього ринку. Європейські котирування за останні 5 робочих днів зменшилися в середньому на $30/т, або 1,2 грн/л. Водночас, згідно з даними Мінфіну, курс гривні відносно долара на міжбанку укріпився на 0,38 грн/$, до 41,22 грн/$.
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