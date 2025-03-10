Ціни на нафту знижуються, оскільки невизначеність з митами тримає інвесторів в напрузі

Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки занепокоєння щодо впливу імпортних тарифів США на світове економічне зростання і попит на паливо, а також зростання видобутку в країнах ОПЕК+ охолодили апетит інвесторів до більш ризикованих активів.

О 06:45 EET нафта марки Brent подешевшала на 31 цент, або на 0,4%, до 70,05 долара за барель після зростання на 90 центів у п'ятницю. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 66,69 долара за барель, що на 35 центів, або 0,5%, нижче після закриття на 68 центів вище на попередній торговій сесії.

WTI знижується сьомий тиждень поспіль, що є найдовшою серією втрат з листопада 2023 року, в той час як Brent падає третій тиждень поспіль після того, як президент США Дональд Трамп запровадив відкладені мита на своїх ключових постачальників нафти - Канаду і Мексику, одночасно підвищивши податки на китайські товари. Китай відповів США і Канаді митами на сільськогосподарську продукцію.

«Митна невизначеність є ключовим фактором слабкості», - зазначають аналітики ING, додаючи, що зниження цін на нафту з Саудівської Аравії та дефляційні сигнали з Китаю також негативно впливають на настрої.

Аналітик ING Тоні Сікамор зазначив, що інші фактори, які впливають на ціни на нафту, включають занепокоєння щодо зростання економіки США, потенційне скасування американських санкцій проти Росії та рішення ОПЕК+ збільшити видобуток.

«Тим не менш, враховуючи велику частину поганих новин, ми очікуємо, що тижнева підтримка в районі $65/$62 утримається перед відновленням до $72,00», - сказав він у клієнтському бюлетені, посилаючись на ціну WTI.

Ціни на нафту відіграли частину втрат в п'ятницю після того, як Трамп заявив, що США посилять санкції проти Росії, якщо остання не зможе досягти припинення вогню з Україною.

США також вивчають шляхи послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору, якщо Росія погодиться припинити війну з Україною, повідомили Reuters двоє людей, знайомих з цим питанням.

Тим часом, Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників, включаючи Росію, відома як ОПЕК+, заявила, що продовжить збільшення видобутку нафти з квітня.

Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак у п'ятницю заявив, що ОПЕК+ може скасувати це рішення у разі дисбалансу на ринку.

Посилюючи занепокоєння щодо пропозиції, Саудівська Аравія в квітні вперше за три місяці знизила ціни на нафту, яку вона продає в Азію.

Минулого тижня Трамп заявив, що хоче укласти угоду з членом ОПЕК Іраном, щоб запобігти його прагненню отримати ядерну зброю - хоча Іран заявив, що не шукає такої зброї.

Трамп проводить кампанію «максимального тиску» проти Ірану, в рамках якої США в суботу скасували виняток, який дозволяв Іраку платити Ірану за електроенергію, заявив представник Державного департаменту.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в суботу заявив, що його країну не примушуватимуть до переговорів.