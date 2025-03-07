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АНАЛІТИКА

АЗС збільшили сплату податків вдвічі — «А-95»

 

Загальна сума податкових платежів, сплачених ТОП-10 найбільших мереж АЗС (припадає 54% продажів пального в країні), 2024 року зросла більш, ніж удвічі. Про це повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн у своєму дописі на Facebook.

«2024 року сплата всіх податків зросла з 4,7 до 9,8 млрд грн. На 5,1 млрд грн! І це попри зниження продажів на 2,9%», - написав він.

Експерт пояснив, що під податками мається на увазі сплата ПДВ (без ПДВ на імпорт), податку на прибуток, ПДФО і ЄСВ.

Зокрема, за даними дослідження, проведеного «А-95», сплата ПДВ зросла у три рази - з 1,4 до 4,2 млрд грн. Це частково пояснюється завершенням дії пільгової ставки 7% у першому півріччі 2023 року. Тим часом у мережах динаміка зростання вкрай нерівномірна: від 8,92% у «БРСМ» до 2,5 раза в UPG і 3 разів у KLO.

«Податок на прибуток - зростання у 1,5 раза, до 2,2 млрд грн. Знову-таки, зростання від 13% в ОККО до 2 разів у WOG та UPG і у 7,5 раза - у Мotto. KLO й Avantage 7 показали зменшення прибутку», - зазначає очільник «А-95».

Зарплатні податки - ПДФО+ЄСВ - зросли на 85%, або на 1,6 млрд грн, до 3,4 млрд грн. При цьому середній офіційний оклад у ТОП-50 збільшився за рік з 11 853 до 17 482 грн/міс.. Найбільш суттєве зростання офіційних зарплат зафіксовано в Avantage 7 і «БРСМ».

Як вважає Сергій Куюн, збільшення сплати податків відбулось переважно через тиск з боку податкової служби, народних депутатів, експертного середовища.

«Проте зберігається великий розрив між лідерами й аутсайдерами платників податків на паливному ринку, що вказує, по-перше, на втрати бюджету 2024 року і, по-друге, на потенціал збільшення бюджетних надходжень у поточному році», - зазначає він.

За оцінками «А-95», потенційний додатковий ресурс становить 12 млрд грн, з яких 6 млрд грн АЗС уже не сплатили 2024 року.

«Я вже не кажу про те, що враховуючи ситуацію, було б правильно спитати з деяких і за 2023-й. І за 2022-й, коли, зокрема через трансферне ціноутворення, за кордон було виведено сотні мільйонів доларів», - йдеться у дописі експерта.

На його переконання, успіх пошуків додаткових грошей переважно залежить від нової старої команди Державної податкової служби.

«Тим більше, що попередники лишили непоганий доробок», - підсумував експерт.

АЗС збільшили сплату податків вдвічі — «А-95»

 

АЗС збільшили сплату податків вдвічі — «А-95»
За матеріалами: EnKorr
 

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