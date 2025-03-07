Ціни на нафту додають близько 1,7% у п'ятницю, Brent торгується на рівні $70,7 за барель

Котирування ф'ючерсів на нафту еталонних марок упевнено зростають у п'ятницю, але, найімовірніше, завершать тиждень із втратами на тлі невизначеності перспектив міжнародної торгівлі та очікувань збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:11 EET становить $70,67 за барель, що на $1,21 (1,74%) більше, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $1,14 (1,66%), до $67,46 за барель.

З початку тижня контракти на Brent і WTI втратили понад 3%.

Тиск на нафтові ціни останнім часом чинять побоювання, що агресивна зовнішньоторговельна політика президента США Дональда Трампа може призвести до глобальної торговельної війни і негативно позначитися на світовому попиті на паливо, пише MarketWatch.

Напередодні американський президент підписав указ, згідно з яким звільнив мексиканські та канадські товари, що підпадають під дію угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою (USMCA), від 25-відсоткових мит до 2 квітня. Раніше він оголосив про відтермінування введення тарифів на імпорт автомобілів.

Готовність Трампа йти на поступки ключовим торговельним партнерам частково нівелювала занепокоєння, пов'язане зі сповільненням зростання світових економік через ескалацію торговельних воєн, проте підвищена невизначеність перспектив міжнародної торгівлі негативно впливає на настрої ринку, пише Trading Economics.

Раніше цього тижня ОПЕК+ підтвердила свої плани почати поступове збільшення видобутку у квітні, тоді як багато аналітиків сподівалися, що зростання пропозиції знову буде відкладено.

Деяку підтримку котируванням надають заяви міністра фінансів США Скотта Бессента про готовність Штатів до посилення санкцій щодо російської енергетики та нафтового експорту Ірану. Санкції проти РФ "застосовуватимуться експліцитно і наполегливо для негайного досягнення максимального ефекту", сказав він, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка в четвер, маючи на увазі цілі США щодо врегулювання російсько-української ситуації.

Міністр також заявив, що США мають намір «закрити» нафтовий сектор Ірану, додавши, що "розорення" цієї країни ознаменує "початок оновленої санкційної політики".

Жорсткі заяви щодо Ірану прозвучали на тлі збільшення поставок нафти з республіки до Китаю.

"Останніми тижнями експорт нафти з Ірану різко зріс, і президент Трамп, на відміну від попередньої адміністрації, розглядає способи обмеження торгівлі іранською нафтою", - пише сировинний аналітик Price Futures Group Філ Флінн. "Поставки з Ірану до Китаю зросли до 1,4 млн барелів на добу в період з 1 до 20 лютого після падіння до дворічного мінімуму нижче 800 тис. барелів на добу в січні" - зазначає експерт з посиланням на дані Vortexa.