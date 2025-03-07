Нафта готується до найбільшого тижневого падіння з жовтня, через невизначеність з митами та зростання пропозиції

Ціни на нафту мало змінилися в п'ятницю, але готові до найбільшого тижневого падіння з жовтня, оскільки невизначеність навколо митної політики США викликає занепокоєння щодо зростання попиту, в той час як основні виробники планують збільшити видобуток.

О 05:15 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 17 центів, або на 0,24%, до 69,63 долара за барель. Ф'ючерси на американську West Texas Intermediate виросли на 12 центів, або на 0,18%, до 66,48 долара за барель.

Однак, за тиждень Brent подешевшала на 4,9%, що є найбільшим тижневим падінням з 14 жовтня. WTI впала на 4,8%, що також є найбільшим тижневим падінням з того ж тижня.

Ринки, в тому числі і нафта, постраждали від мінливої торговельної політики США, найбільшого світового споживача нафти.

«Схоже, що фінансові ринки перебувають у повній паніці, і їх вже не так легко заспокоїти місячними відстрочками та звільненнями від імпортних мит, запропонованими Трампом», - сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтового ринку.

«Це призводить до того, що нафта застрягла біля чотиримісячних мінімумів, хоча і вразлива до подальшого падіння», - додала вона.

У четвер президент США Дональд Трамп призупинив до 2 квітня дію 25% мит на більшість товарів з Канади і Мексики, хоча мита на сталь і алюміній все одно набудуть чинності 12 березня, як і було заплановано.

Змінений указ не повністю охоплює канадські енергоносії, які обкладаються окремим 10% митом.

Самі мита вважаються гальмом економічного зростання, а отже, і зростання попиту на нафту. Але невизначеність щодо політики також уповільнює прийняття бізнес-рішень, що також впливає на економіку.

«Ризики для цін на нафту залишаються нахиленими в бік зниження, оскільки очікується, що нова пропозиція з боку ОПЕК+ та виробників, що не входять до ОПЕК, підштовхне ринок до надлишку пропозиції», - йдеться в дописі дослідницького підрозділу Fitch, BMI.

Ціни на нафту марки Brent в середу впали до найнижчого рівня з грудня 2021 року після того, як запаси нафти в США зросли і після рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників, відомих як ОПЕК+, збільшити свої квоти на видобуток.

У понеділок група заявила, що вирішила продовжити заплановане на квітень збільшення видобутку, додавши на ринок 138 000 барелів на добу.

Деякий імпульс до зниження цін послабився, оскільки США розглядають кроки, спрямовані на припинення експорту з ключового виробника ОПЕК - Ірану.

«Ми збираємося закрити нафтовий сектор Ірану і можливості виробництва безпілотників», - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у своїй першій великій промові перед керівниками Волл-стріт.

Агентство Reuters повідомило в четвер, що Трамп розглядає план перевірки іранських нафтових танкерів у морі з використанням угоди, спрямованої проти зброї масового знищення, що, за словами джерел, є частиною «максимального тиску» президента США, спрямованого на те, щоб звести експорт іранської нафти до нуля.