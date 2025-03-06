Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent близько $69,1 за барель

Котирування ф'ючерсів на еталонні сорти нафти перейшли до зниження після зростання на початку сесії в четвер.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:33 EET становить $69,1 за барель, що на $0,2 (0,29%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на $0,38 (0,59%), до $65,92 за барель.

У середу ціна контрактів на Brent знизилася на 2,5%, а на WTI - на 2,9%.

Тиск на ринок чинять очікування ослаблення економічної активності у світі на тлі торговельних воєн, розпочатих президентом США Дональдом Трампом, а також сигнали зростання пропозиції на ринку. Раніше цього тижня країни ОПЕК+ підтвердили плани поступового згортання добровільних обмежень на видобуток нафти, що діяли раніше.

"Заходи Трампа загрожують знизити світовий попит на енергоносії та порушити торговельні потоки на світовому ринку нафти", - зазначає стратег ANZ Деніел Гайнс.

Тим часом міністр торгівлі США Говард Латнік сказав у четвер, що президент США, імовірно, оголосить про відтермінування запровадження мит щодо товарів, які підпадають під дію угоди про вільну торгівлю між США, Канадою і Мексикою (USMCA).

В інтерв'ю CNBC Латнік зазначив, що тарифи на ці товари можуть набути чинності 2 квітня, якщо Мексика й Канада не продемонструють значного прогресу в боротьбі з постачаннями фентанілу.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) погіршив прогноз зростання ВВП єврозони 2025 року до 0,9% з передбачуваних у грудні 1,1%. Очікування на наступний рік були переглянуті до 1,2% з 1,4%, ідеться в повідомленні регулятора за підсумками березневого засідання. Оцінка на 2027 рік залишилася без зміни - 1,3%.

Прогноз зростання світового ВВП (без урахування єврозони) у 2025-му і 2026 роках було знижено до 3,4% і 3,2% з 3,5% і 3,3% відповідно.

Водночас аналітики ЄЦБ підвищили прогноз середньої ціни на нафту марки Brent до $74,7 за барель у 2025 році та $70,3 за барель у 2026 році. Прогноз на 2027 рік було знижено до $68,7 за барель. Грудневий прогноз передбачав, що середня ціна на нафту становитиме $71,8 за барель у 2025 році, $70,1 за барель у 2026 році і $69,2 за барель у 2027 році.