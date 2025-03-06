Нафта піднімається з багаторічного мінімуму, але впливають митна невизначеність і зростання пропозиції

Ціни на нафту зросли в четвер після того, як сильні розпродажі обвалили ринок до багаторічного мінімуму, однак невизначеність щодо тарифів і перспективи зростання пропозиції обмежили зростання.

О 06:16 EET ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися зі зростанням на 39 центів, або 0,56%, до 69,69 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 39 центів, або 0,59%, до 66,70 долара за барель.

За попередні чотири сесії Brent впала на 6,5%, опустившись в середу до найнижчого рівня з грудня 2021 року, в той час як WTI подешевшала на 5,8% за той же період до найнижчого рівня з травня 2023 року.

«Різке падіння цін на нафту нижче ключового рівня $70,00 може призвести до невеликого перепочинку на сьогоднішній сесії, оскільки технічні умови намагаються стабілізуватися з перепроданості, - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег торгової платформи IG.

«Однак імпульс відновлення залишається нестійким, а несприятлива динаміка попиту і пропозиції є ключовим фактором, що стримує бугаєві настрої», - додав він.

Ціни впали після того, як США запровадили мита на канадські та мексиканські товари, в тому числі на імпорт енергоносіїв, водночас великі виробники вирішили підвищити квоти на видобуток вперше з 2022 року.

Падіння сповільнилося після того, як США заявили, що звільнять автовиробників від 25% мит, що посилило оптимізм щодо того, що вплив торговельної суперечки може бути пом'якшений.

Крім того, джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило, що президент США Дональд Трамп може скасувати 10% мита на імпорт канадських енергоносіїв, таких як сира нафта і бензин, які відповідають чинним торговельним угодам.

«Торговельні заходи Трампа загрожують скороченням світового попиту на енергоносії та порушенням торговельних потоків на світовому ринку нафти. Це було посилено зростанням запасів у США», - зазначив Деніел Хайнс, старший стратег по сировинних товарах в ANZ, у своїй записці в четвер.

Настрої на ринку залишаються ведмежими через подвійний вплив мит і рішення ОПЕК+, Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників, включаючи Росію, збільшити видобуток нафти.

Запаси сирої нафти в США, найбільшому споживачі нафти в світі, минулого тижня зросли більше, ніж очікувалося, на тлі сезонного технічного обслуговування нафтопереробних заводів, в той час як запаси бензину і дистилятів скоротилися через зростання експорту, повідомило в середу Управління енергетичної інформації.

За даними EIA, запаси нафти за тиждень зросли на 3,6 млн барелів до 433,8 млн барелів, що значно перевищило очікування аналітиків, опитаних агентством Reuters, які прогнозували зростання на 341 000 барелів.

Існують подальші ознаки слабкості американського попиту на нафту: імпорт нафти водним шляхом в США впав до чотирирічного мінімуму в лютому, що було викликано падінням обсягів канадських барелів, що поставляються на східне узбережжя, згідно з даними відстеження суден, оскільки технічне обслуговування нафтопереробних заводів, в тому числі тривалий ремонт на найбільшому заводі в регіоні, знизило попит.

Мита також залишаються чинними на американський імпорт мексиканської нафти - менший потік поставок, ніж канадська нафта, але важливий для американських нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки.