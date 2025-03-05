Ціни на нафту прискорили зниження, Brent торгується на рівні $70,2 за барель

Котирування ф'ючерсів на нафту еталонних марок прискорили зниження в середу на побоюваннях з приводу надлишку пропозиції та невизначеності в зовнішньоторговельній політиці США.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:31 EET становить $70,22 за барель, що на $0,82 (1,15%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $1,1 (1,61%), до $67,16 за барель.

Нафта марки Brent завершила попередню сесію на мінімумі з листопада, WTI - на найнижчій позначці з грудня. Під час торгів у вівторок котирування Brent падали до внутрішньоденного мінімуму з вересня минулого року.

Країни ОПЕК+ підтвердили плани про поступове згортання добровільних обмежень видобутку нафти, які діяли раніше, і початок поступового його збільшення з квітня. Нарощування видобутку триватиме до вересня 2026 року.

"Перспектива зростання пропозиції ОПЕК+ у поєднанні з невизначеністю щодо мит негативно позначилася на настроях на нафтовому ринку", - пише аналітик ING Воррен Паттерсон.

Він зазначає, що підвищена невизначеність змушує інвесторів утримуватися від ризиків, про що свідчить скорочення спекулятивних позицій щодо WTI і Brent за останні тижні.

Тим часом міністр торгівлі США Говард Латнік заявив у вівторок в інтерв'ю Fox Business, що президент Дональд Трамп може найближчим часом оголосити про досягнення угоди щодо митних тарифів із Мексикою та Канадою. "Я думаю, він щось із ними вирішить", - сказав він.

Напередодні США запровадили мита в 25% на імпорт товарів з Мексики і Канади, а також підвищили до 20% мита на імпортовані в Штати китайські товари. Китай запровадив заходи у відповідь.

Міністерство фінансів США повідомило, що американська енергетична компанія Chevron Corp. має завершити діяльність у Венесуелі до 3 квітня.

Chevron отримала ліцензію на роботу у Венесуелі в листопаді 2022 року. Компанія експортує з цієї країни близько 240 тис. барелів нафти на добу, що відповідає приблизно чверті всього її нафтового виробництва. Раніше Трамп анонсував, що дозвіл Chevron на операції у Венесуелі буде відкликано.

"Американським нафтопереробним заводам доведеться шукати альтернативні джерела важких сортів нафти якраз тоді, коли їхні інші постачальники - Канада і Мексика - опиняться під митами", - пише Паттерсон про наслідки відкликання ліцензії Chevron.

Тим часом Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень знизилися на 1,46 млн барелів. Аналітики, яких опитало Trading Economics, очікували скромнішого зниження, на 300 тис. барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 EET у середу, і опитані S&P Global Commodity Insights аналітики в середньому прогнозують збільшення запасів нафти на 1,3 млн барелів, зниження резервів бензину на 700 тис. барелів, дистилятів - на 800 тис. барелів.

